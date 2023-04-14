Удар по Славянску и другие события 415-го дня войны

Российская армия нанесла удар по жилому району Славянска - погибли 8 человек, в том числе двухлетний ребенок. Путин подписал спорный закон, который максимально затруднит жизнь тем, кто не хочет идти на войну.

На 415-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Удар по Славянску

Российская армия нанесла удар по жилым кварталам Славянска - предположительно, из зенитно-ракетных комплексов С-300. В результате не менее 8 человек погибли, не менее 21 ранены. Спасателям удалось достать из завалов живого двухлетнего ребенка, который умер от ран по пути в больницу, сообщила советник главы Офиса президента Дарья Заривная.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, "россияне нанесли сразу несколько ударов по жилым кварталам города, разрушили многоэтажки, повредили школу".

Кириленко рассказал, что одновременно российские войска ударили по Краматорску и Константиновке, но там, по предварительной информации, обошлось без жертв. "Еще раз напоминаю: оставаться на Донетчине опасно! Эвакуируйтесь!" - призвал он.

"Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим", - написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Россия продолжает обстрелы украинской территории

За прошедшие сутки российские силы нанесли по территории Украины 19 авиаударов и совершили 39 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. В своей утренней оперативной сводке он указал, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, наиболее ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки украинские военные отразили 49 атак.

Регулярная армия РФ и наемники ЧВК “Вагнер" улучшили взаимодействие, что позволило российским силам вновь активизировать наступление на Бахмут, говорится в свежей сводке британского Минобороны.

Украинское командование отмечает активизацию выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой области. По его сведениям, отделы миграционной службы РФ работают там без выходных.

Путин подписал спорный закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит электронные повестки в армию и новые ограничения для "уклонистов". Согласно принятым поправкам, если призывник не получил бумажную повестку и не заходил в свой аккаунт на "Госуслугах", повестка все равно будет считаться врученной через семь дней после ее появления в реестре повесток. Тогда же ему запретят выезд из страны. А через 20 дней будут вводиться новые запреты - те, кто не явился в военкомат, не смогут стать индивидуальными предпринимателями, распоряжаться недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты.

Самарский журналист Сергей Подсытник разместил на сайте Change.org петицию с призывом отменить этот закон. "Эти поправки нарушают наши права. Поражение гражданина в правах без суда невозможно. Теперь этим правом наделили сотрудников военкоматов", - говорится в петиции. Ее подписали уже более 100 тысяч человек.

В Швеции обнаружили шпионку, Финляндия строит забор

В последние дни из расположенных недалеко от российских границ Швеции, Норвегии и Финляндии приходят новости о том, как эти страны стараются обезопасить себя от российской активности. В шведском Гетеборге по подозрению в промышленном шпионаже задержана гражданка России. Задержание произошло в четверг на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem, где и работала россиянка.

Финляндия же начала в пятницу строительство трехметрового забора на границе с Россией в районе Иматры, в 250 километрах к северо-востоку от столицы. Финляндия хочет укрепить 200 километров границы, общая протяженность которой составляет около 1300 километров. По словам руководителя строительства Исмо Курки, заграждение необходимо не для защиты от гипотетического российского вторжения, а на случай, если российские власти будут пропускать мигрантов в сторону финской границы - подобно тому, как это делали власти Беларуси на границе с Польшей.

Потери российского спецназа

Российское командование не берегло и практически уничтожило подразделения специального назначения РФ, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США. Американские чиновники считают, что командование ВС РФ чрезмерно полагалось на спецназ и использовало его в составе передовых пехотных формирований, которые понесли огромные потери убитыми и ранеными. По оценкам специалистов, некоторые бригады российского спецназа потеряли от 90% до 95% своей боеспособности.

В утекших документах не сказано, сколько российских спецназовцев погибло или было ранено в Украине. Однако со ссылкой на перехваченные разведданные говорится, что только одно подразделение - 346-е - "потеряло почти всю бригаду, в которой из 900 военнослужащих в строю осталось только 125".

Слепаков стал "иностранным агентом"

Реестр "иностранных агентов" в России расширился за счет музыканта Семена Слепакова, журналиста Павла Каныгина и издания "Агентство". Кроме того, "агентами" стали числиться публицист Игорь Яковенко, Фонд Карнеги, создатель анимационного сериала Mr. Freeman Павел Мунтян, издание "Полигон" и организация "Радужная ассоциация".

Слепаков, согласно сообщению Минюста, "получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации". Кроме того, он "проживает за пределами Российской Федерации".

Смотрите также: