На 417-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 16 апреля (время московское).

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Украинская компания-оператор всех АЭС страны "Энергоатом" утверждает, что российские оккупационные силы в Энергодаре готовятся к вывозу детей из города-спутника Запорожской АЭС. В местных школах и детских садах распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая уже началась и продлится до 20 апреля, сообщает "Энергоатом". Утверждается, что детей планируют вывозить в сторону аннексированного Крыма на автобусах, принадлежащих ЗАЭС.

Украина возвращает из плена еще 130 человек

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Украина в рамках нового обмена пленными возвращает 130 человек, сообщил глава офиса президента Андрей Ермак. Обмен проходил в течение нескольких дней, отметил он. "Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их", - написал Ермак в соцсетях. В то же время он не уточнил, сколько человек были переданы в РФ. Россия на момент публикации не сообщала об обмене.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам по случаю Пасхи, отмечаемой православными христианами по юлианскому календарю. "Небеса видят нашу веру и твердость. Мир видит нашу отвагу и несокрушимость. Враг видит нашу силу и решительность. А значит, Украина увидит свет победы", - подчеркнул глава государства.

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Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий российским корпусом Воздушно-десантных войск, с высокой степенью вероятности вернулся к важной роли в войне против Украины, пишет министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Теплинский, который, по данным Лондона, был снят с поста в январе, вероятно, является одним из немногих высокопоставленных российских генералов, пользующихся большим уважением среди рядового состава, указало британское ведомство. "Его бурная карьера последнего времени указывает на острую напряженность между фракциями в российском Генеральном штабе по военному подходу России к Украине", отметили в Лондоне.

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В результате ночного обстрела Баштанского района Николаевской области в одном из населенных пунктов погибли двое подростков, сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким. Кроме того, в Снигиревке повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома, добавил Ким.

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Основные усилия российских войск по-прежнему сосредоточены на наступательных действиях на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, в то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях украинские военные не обнаружили признаков формирования наступательных группировок армии РФ.

Украинская боевая техника в Донецкой области Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/picture alliance

По данным украинского командования, за истекшие сутки силы РФ нанесли 28 авиационных и 6 ракетных ударов, а также совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В то же время украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российской армии, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам. Кроме того, украинские военные сбили российский штурмовик Су-25, указали в Генштабе ВСУ.

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Партия "Единая Россия" намерена выставлять россиян, которые воевали в Украине, кандидатами на выборах в 2023 и 2024 годах, пишет в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW). Таким образом она попытается утвердиться как партия войны, считают эксперты. Кремль стремится использовать кандидатов, воевавших в Украине, в качестве публичного лица "Единой России" на предстоящих выборах, чтобы заручиться поддержкой военных и членов их семей и утвердить ЕР как политическую партию, возглавляющую провоенное движение. Другая цель Кремля - задобрить ультранационалистическое сообщество, не выполняя при этом основных его требований, говорится в обзоре ISW.

Власти Запорожской области: Войска РФ обстреляли регион

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Российские войска в ночь на воскресенье обстреляли город Снигиревку в Николаевской области, освожденный ВСУ в ноябре. По данным главы Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты, было слышно около десятка взрывов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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В ночь на воскресенье российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Юрий Малашко. "Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку", - написал он. По данным Малашко, в Камышевахе пострадало здание церкви, в которой не проводили службу, а также стоящие рядом дома. В Запорожье взрывы произошли в зеленой зоне. Возможные повреждения от взрывной волны устанавливаются.

Венгрия запретила импорт зерна из Украины

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Венгрия вслед за Польшей временно запретила импорт зерна, масличных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины, заявил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. По его словам, запрет продлится до 30 июня 2023 года. Будапешт ожидает, что до этого срока ЕС пересмотрит временную отмену пошлин на украинские товары и обеспечит справедливые рыночные условия для европейского сельского хозяйства.

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Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области. "В результате атак ранения получили трое гражданских лиц: 30 и 44-летние женщины, которые во время обстрела были в аптеке, а также 31-летний мужчина, находившийся неподалеку от одного из торговых центров", - сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева. По ее словам, в городе повреждены торговые объекты, легковые автомобили, а также частные и многоквартирные дома. По данным главы Константиновской городской военной администрации Алексея Рослова, обстрелы были совершены три раза в течение дня.

Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности еще до вступления в НАТО

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Украине нужны действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он призвал все страны-участницы альянса на его саммите, который состоится в июле в Литве, занять эту позицию, "в которой нуждается европейская безопасность".

Зеленский также назвал "абсолютно реалистичной и целиком конкретной” украинскую формулу мира. "Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения", - подчеркнул он.

Хроника событий 15 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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