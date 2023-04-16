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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен (фото из архива)Фото: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Глава Минфина США: РФ должна покрыть нанесенный Киеву ущерб

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Мировое сообщество ожидает, что РФ понесет ответственность и возместит нанесенный Киеву в ходе войны ущерб, заявила Джанет Йеллен. При этом существуют ограничения на использование замороженных активов РФ, добавила она.

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Министр финансов США Джанет Йеллен уверена, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Такую позицию глава Минфина США озвучила в интервью CNN, выдержки из которого телеканал разместил на своем сайте в субботу, 15 апреля.

По словам Йеллен, в настоящее время ведутся переговоры о возможных механизмах, которые позволят это сделать.

"Думаю, мировое сообщество ожидает, что Россия будет нести эту ответственность", - отметила она. "Мы обсуждаем это с нашими партнерами, но существуют юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами", - подчеркнула Джанет Йеллен.

Зеленский: С РФ следует взыскать компенсацию

В обращении к руководителям Международного валютного фонда и Всемирного банка украинский президент Владимир Зеленский 12 апреля призвал конфисковать активы Центрального банка России, замороженные по всему миру, и использовать их для восстановления Украины.

По мнению украинского лидера, данный шаг необходим, чтобы "взыскать с агрессора компенсацию за ущерб". "Россия должна почувствовать всю цену своей агрессии", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи.

Глава ВБ: Для восстановления Украины понадобятся до 411 млрд долларов

Глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас заявил, что для восстановления Украины понадобятся до 411 млрд долларов (370 млрд евро). Мэлпас отметил, что без помощи Западной Европы такую сумму не собрать. Она в 2,6 раза превышает предполагаемый объем ВВП Украины в 2022 году.

По мнению Мэлпаса, Евросоюз в состоянии выделить крупные суммы для содействия в восстановлении Украины. "Всемирный банк готов выполнить свою роль, но я должен уведомить мировое сообщество, что стоимость восстановления электросетей, дорог и железных дорог в Украине значительно выше балансов международных финансовых институтов", - сказал глава ВБ.

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