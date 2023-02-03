G7 определилась с пределом цен на нефтепродукты из РФ

На 346-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 4 февраля (время московское).

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Министерство обороны США обнародовало детали значительного пакета помощи Киеву в сфере безопасности. Так, 425 млн долларов (393 млн евро) направляются в рамках сокращения собственных запасов вооружений США для обеспечения ВС Украины, еще 1,75 млрд долларов (1,62 млрд евро) - по линии инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), обеспечивающей поддержку украинским вооруженным силам, а также надзор за ее предоставлением. С августа 2021 года США 31 раз (включая нынешний) прибегали к механизму сокращения своих запасов оружия. С начала правления администрации Джо Байдена Вашингтон выделил 30 млрд долларов (27,7 млрд евро) на оказание помощи Украине в сфере безопасности, напомнили в Пентагоне.

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Группа семи (G7) промышленно развитых стран и Австралия достигли соглашения о предельных ценах на российские нефтепродукты - после аналогичного заявления ЕС. Об этом говорится в заявлении группы. Согласованная цена составит 100 долларов за баррель для продуктов высокой переработки, к примеру - дизельного топлива, и 45 долларов за баррель для менее дорогостоящих нефтепродуктов - например, мазута. Политика направлена на то, чтобы "не дать России нажиться на ее агрессивной войне против Украины" и поддержать стабильность на энергетических рынках, следует из заявления.

Хроника событий 3 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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