Еврокомиссия расследует манипуляции выборами через TikTok

В Брюсселе начали разбирательство на основе серьезных признаков иностранного вмешательства в президентские выборы в Румынии через TikTok. Еврокомиссия также указала на предстоящие выборы в Хорватии и Германии.

Европейская комиссия инициировала расследование в отношении китайской соцсети TikTok, подозреваемой в манипулировании избирательными процессами. "Мы должны защитить наши демократии от любого вида иностранного вмешательства. Всякий раз, когда мы подозреваем такое вмешательство, в особенности во время выборов, мы должны предпринимать быстрые и решительные действия", - заявила во вторник, 17 декабря, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Разбирательство основывается на серьезных признаках иностранного вмешательства в выборы президента Румынии, заявили в Брюсселе и указали на угрозу аналогичных действий в отношении февральских выборов в бундестаг ФРГ и президентских выборов в Хорватии, которые начнутся 29 декабря.

Между тем, китайская компания Bytedance, которой принадлежит TikTok, заявила, что предоставила Еврокомиссии всеобъемлющую информацию о своих усилиях в соцсети. В концерне утверждают, что в TikTok отсутствует оплаченная политическая реклама. Кроме того, в соцсети удаляют контент, нарушающий ее правила по борьбе с дезинформацией и разжиганием ненависти, указывается далее.

Подозрения в адрес TikTok

Ранее Еврокомиссия обязала TikTok сохранить данные, связанные с выборами в Румынии, в соответствии с европейским законом о цифровых услугах (DSA). Данная норма обязывает интернет-компании принимать активные действия против ненависти и подстрекательства в Сети. За нарушения грозят штрафы до 6 процентов от мирового оборота компании.

В начале декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на которых ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску неожиданно набрал почти 23 процента голосов и прошел во второй тур. Джорджеску должен был в запланированном на 8 декабря втором туре выборов побороться с правой центристкой Еленой Ласкони. Социал-демократический премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, также баллотировавшийся на пост президента, неожиданно занял в первом туре лишь третье место и выбыл из гонки.

Решение об отмене результатов принято после того, как офис президента Румынии рассекретил разведданные, подтверждающие влияние на выборы в пользу пророссийского кандидата Джорджеску. В числе прочего упоминалась "партизанская" кампания на видеоплатформе TikTok с "манипулированными" инфлюенсерами и использованием алгоритмов, а также более 85 000 кибератак. Разведка заявила, что Румыния является целью "агрессивных" гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии.

Расследования Еврокомиссии в отношении TikTok

Это уже третье расследование Еврокомиссии в отношении TikTok. Первое из них начато в феврале 2024 года и касается "защиты несовершеннолетних, прозрачности рекламы, доступа исследователей к данным, а также управления рисками, связанными с аддиктивным дизайном и вредным контентом".

Вторая процедура была открыта в апреле вскоре после запуска приложения TikTok Lite в Испании и Франции. В августе ЕК по итогам разбирательства обязала изъять программу вознаграждений в этом приложении, поскольку она нарушает закон о цифровых услугах. Программа позволяет пользователям зарабатывать баллы при выполнении определенных "заданий", таких как просмотр видео, лайки, подписки и приглашение друзей.