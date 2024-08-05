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Цифровые технологииЕвропа

TikTok изымает программу вознаграждений из приложений в ЕС

Сергей Гуща
5 августа 2024 г.

Социальная сеть TikTok удовлетворила требования Еврокомиссии и обязалась не использовать в ЕС программу вознаграждений в своих приложениях.

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Приложения соцсетей на экране смартфонаФото: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

Европейская комиссия (ЕК) обязала онлайн-платформу TikTok изъять программу вознаграждений в приложении TikTok Lite, поскольку она нарушает европейский закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕК в понедельник, 5 августа.

Программа вознаграждений позволяет пользователям зарабатывать баллы при выполнении определенных "заданий", таких как просмотр видео, лайки, подписки и приглашение друзей. По данным Еврокомиссии, эта программа была запущена "без предварительной тщательной оценки рисков, связанных с эффектом привыкания к платформам, особенно у детей, и без принятия эффективных мер для снижения рисков".

Расследования Еврокомиссии против TikTok

Согласно пресс-релизу ЕК, соцсеть TikTok обязалась навсегда изъять программу вознаграждений из своих приложений на территории ЕС и не запускать никакую другую программу, которая обошла бы этот запрет. Несоблюдение этих обязательств будет приравниваться к нарушению закона о цифровых услугах и может привести к штрафам, подчеркивается в сообщении. Этим решением Еврокомиссия закрыла официальное разбирательство, открытое против соцсети 22 апреля, вскоре после запуска приложения TikTok Lite в Испании и Франции.

Другое расследование в отношении TikTok, которое было начато 19 февраля, продолжается. По данным Брюсселя, в нем речь идет о "защите несовершеннолетних, прозрачности рекламы, доступе исследователей к данным, а также управлении рисками, связанными с аддиктивным дизайном и вредным контентом". Если TikTok будет признан виновным в нарушении правил DSA, соцсети будет грозить штраф в размере до 6% от ее мирового оборота.

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