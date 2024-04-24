Сенат США одобрил законопроект о запрете либо продаже TikTok

Сенат США во вторник, 23 апреля, принял законопроект, который обязывает владельца социальной сети TikTok - китайский концерн ByteDance - передать его другому собственнику. Китайской стороне предлагается продать TikTok компании, не находящейся в юрисдикции КНР. Если в течение года этого не произойдет, приложение может быть запрещено на территории США. Двумя днями ранее этот проект был одобрен нижней палатой Конгресса США.

Возможный запрет TikTok связан с угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов. Критики в США обвиняют соцсеть в близости к правительству Китая и незаконном использовании личных данных пользователей. Менеджмент TikTok отвергает все обвинения. Соцсетью в США пользуются 170 млн человек, что составляет примерно половину населения страны.

По словам главы комитета по разведке Сената США Марка Уорнера, социальная сеть сможет продолжить деятельность на территории страны лишь под управлением новых владельцев, какими могут стать представители США, Великобритании, Канады, Бразилии или Франции.

Президент Джо Байден уже заявил о готовности подписать новый закон. Владельцы TikTok намерены оспорить закон в суде. Апеллировать они будут к нарушению Первой поправки к Конституции США, приводя аргумент, что в случае запрета TikTok американцы лишатся доступа к платформе для свободного выражения своего мнения.

Еврокомиссия начала расследование в отношении TikTok Lite

22 апреля Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении приложения TikTok Lite по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Как считают в ЕК, ряд его функций приводит к тому, что у пользователей, особенно у детей, развивается зависимость от него. Компания должна ответить на претензии до 24 апреля. Если ответ не будет удовлетворительным, приложение может быть заблокировано в ЕС уже на следующий день.

Приложение TikTok Lite - облегченная версия соцсети TikTok. Оно использует меньше персональных данных пользователей и занимает меньше места на мобильных устройствах. На прошлой неделе приложение было запущено во Франции и Испании. Одна из функций Tiktok Lite - система денежных вознаграждений для пользователей за выполнение разных заданий на количество просмотров видео, регулярное посещение платформы и т. п. Европейская комиссия считает, что это поощряет пользователей проводить больше времени в приложении и от этого развивается зависимость. Она назвала такую функцию "токсичной и вырабатывающей привыкание".