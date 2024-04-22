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Еврокомиссия начала второе расследование в отношении TikTok

Жан Рофе
22 апреля 2024 г.

Поводом для нового расследования Еврокомиссии стала программа вознаграждений в приложении TikTok Lite. По словам еврокомиссара Бретона, эта функция может вызывать привыкание, особенно у детей.

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TikTok Lite в магазине приложений Apple
TikTok Lite в магазине приложений AppleФото: Kiran Ridley/AFP/Getty Images

Европейская комиссия начала второе расследование в отношении онлайн-платформы TikTok из-за возможного нарушения закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ЕКв понедельник, 22 апреля, оно призвано "оценить, могла ли компания нарушить DSA при запуске TikTok Lite во Франции и Испании".

Поводом для расследования стала функция приложения TikTok Lite, которая позволяет пользователям зарабатывать баллы при выполнении определенных "заданий", таких как просмотр видео, лайки, подписки и приглашение друзей. По данным Еврокомиссии, эта система вознаграждений была запущена "без предварительной тщательной оценки рисков, которые она влечет за собой, в частности рисков, связанных с эффектом привыкания к платформам, и без принятия эффективных мер для снижения рисков".

ЕК еще 17 апреля запросила у TikTok отчет об оценке рисков для TikTok Lite. У компании были сутки на предоставление регулятору документов, но она не сделала этого, отмечается в сообщении. Теперь у TikTok есть сутки, чтобы предоставить отчет об оценке рисков, и время до 3 мая, чтобы передать другую запрошенную информацию. В противном случае ЕК может наложить штрафы или приостановить действие программы вознаграждений TikTok Lite на территории ЕС.

Еврокомиссар: Функция TikTok Lite токсична и вызывает привыкание

"Мы подозреваем, что функция TikTokLite токсична и вызывает привыкание, особенно у детей", - написал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в соцсети X. Он предупредил, что ЕК может приостановить действие программы вознаграждений в приложении, если TikTok не предоставит "убедительных доказательств безопасности, чего до сих пор не было сделано".

В ходе расследования Еврокомиссия проверит, соблюдает ли TikTok обязательства DSA по оценке рисков перед запуском функций, которые могут оказать критическое влияние на здоровье пользователей, и принимает ли платформа какие-либо меры для смягчения этих рисков, говорится в сообщении регулятора.

TikTok выразила разочарование в связи с расследованием Еврокомиссии. "Мы разочарованы этим решением - система вознаграждений TikTok Lite недоступна для лиц младше 18 лет, и существует ежедневный лимит на просмотр видео. Мы продолжим обсуждение с Еврокомиссией", - заявил представитель компании.

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