Еврокомиссия начала второе расследование в отношении TikTok

Поводом для нового расследования Еврокомиссии стала программа вознаграждений в приложении TikTok Lite. По словам еврокомиссара Бретона, эта функция может вызывать привыкание, особенно у детей.

Европейская комиссия начала второе расследование в отношении онлайн-платформы TikTok из-за возможного нарушения закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). Как следует из сообщения, опубликованного на сайте ЕК в понедельник, 22 апреля, оно призвано "оценить, могла ли компания нарушить DSA при запуске TikTok Lite во Франции и Испании".

Поводом для расследования стала функция приложения TikTok Lite, которая позволяет пользователям зарабатывать баллы при выполнении определенных "заданий", таких как просмотр видео, лайки, подписки и приглашение друзей. По данным Еврокомиссии, эта система вознаграждений была запущена "без предварительной тщательной оценки рисков, которые она влечет за собой, в частности рисков, связанных с эффектом привыкания к платформам, и без принятия эффективных мер для снижения рисков".

ЕК еще 17 апреля запросила у TikTok отчет об оценке рисков для TikTok Lite. У компании были сутки на предоставление регулятору документов, но она не сделала этого, отмечается в сообщении. Теперь у TikTok есть сутки, чтобы предоставить отчет об оценке рисков, и время до 3 мая, чтобы передать другую запрошенную информацию. В противном случае ЕК может наложить штрафы или приостановить действие программы вознаграждений TikTok Lite на территории ЕС.

Еврокомиссар: Функция TikTok Lite токсична и вызывает привыкание

"Мы подозреваем, что функция TikTokLite токсична и вызывает привыкание, особенно у детей", - написал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в соцсети X. Он предупредил, что ЕК может приостановить действие программы вознаграждений в приложении, если TikTok не предоставит "убедительных доказательств безопасности, чего до сих пор не было сделано".

В ходе расследования Еврокомиссия проверит, соблюдает ли TikTok обязательства DSA по оценке рисков перед запуском функций, которые могут оказать критическое влияние на здоровье пользователей, и принимает ли платформа какие-либо меры для смягчения этих рисков, говорится в сообщении регулятора.

TikTok выразила разочарование в связи с расследованием Еврокомиссии. "Мы разочарованы этим решением - система вознаграждений TikTok Lite недоступна для лиц младше 18 лет, и существует ежедневный лимит на просмотр видео. Мы продолжим обсуждение с Еврокомиссией", - заявил представитель компании.