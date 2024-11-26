Выборы в Румынии: шок от успеха ультраправого Джорджеску

Кэлин Джорджеску сенсационно выиграл первый тур выборов президента Румынии. Ультраправый и пророссийский политик, которого считали аутсайдером, вел кампанию почти только в TikTok.

"Полная неожиданность", "шок", "политическое землетрясение" - вот лишь некоторые из оценок, звучавших на телевидении Румынии из уст ошеломленных комментаторов, по мере того, как появлялись новые данные о результатах первого тура президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, 24 ноября.

Ведь, вопреки всем прогнозам, его выиграл Кэлин Джорджеску - практически игнорируемый политическим сообществом и традиционными СМИ ультраправый политик, православный фундаменталист, который восхищался президентом России Владимиром Путиным так же, как и румынскими фашистами из "Движения легионеров", действовавшего в период между двумя мировыми войнами, и который скептически высказывался о членстве Румынии в НАТО, призывая пересмотреть политику по оказанию помощи Украине.

Неожиданная победа Джорджеску

62-летний Джорджеску, инженер-аграрий по профессии, формально беспартийный, в прошлом входивший в ультраправый националистический "Альянс за объединение румын", получил около 23% голосов. Долгое время он практически не фигурировал в соцопросах, а перед выборами ему прочили от четырех до семи процентов. Джорджеску не проводил настоящую избирательную кампанию, за ним нет никакой политической партии или организации, и о нем почти не сообщали традиционные масс-медиа.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считался фаворитом президентских выборов, но в итоге не прошел во второй тур Фото: Octav Ganea/Inquam Photos via REUTERS

Победитель первого тура, ультраправый политик пророссийских взглядов , накануне голосования прославился благодаря видеороликам в TikTok, которые широко распространились в Сети. Второй результат, набрав 19,17%, показала Елена Ласкони, глава либеральной партии "Союз спасения Румынии" (USR), выступавшая с антикоррупционной и реформаторской программой. Ее отрыв от фаворита гонки Марчела Чолаку, премьер-министра страны и лидера Социал-демократической партии (PSD), составил всего 2000 голосов. Четвертым стал националист Джордже Симион с 13,87% голосов.

Это первый случай, когда у социал-демократов, которые доминируют на политической сцене Румынии с момента падения коммунистической диктатуры, и фактически уже давно превратились в правых популистов по своей программе, не оказалось кандидата во втором туре президентских выборов.

Треть избирателей в Румынии поддержала "антисистемных кандидатов"

Комментируя итоги голосования в эфире телеканала Digi24, бухарестский политолог Кристиан Пирвулеску заявил, что они показали огромный разрыв между политическим классом и румынским обществом, поскольку треть избирателей поддержала так называемых "антисистемных кандидатов". По его мнению, это "важный момент" для Румынии" и "серьезный сигнал тревоги". Румыния находится "на грани падения в пропасть", полагает Пирвулеску.

В свою очередь, эксперт по конституционному праву Иоан Станомир предупреждает о "спирали непредсказуемых протестов", если традиционные политические силы из-за "некомпетентности и посредственности" уступят поле аутсайдерам. "Проигравшие в процессе глобализации отомстили (истеблишменту. - Ред.)", - отметил Станомир. А публицист Кристиан Тудор Попеску, известный своими острыми высказываниями, написал в Facebook вечером в воскресенье: "Сегодня ночью началось вторжение России в Румынию".

Джорджеску - ультраправый, евроскептик, поклонник Антонеску

Во многом это не так уж и абсурдно, как кажется на первый взгляд, если взглянуть на политическую карьеру и заявления 62-летнего Кэлина Джорджеску. Он долгое время работал в госструктурах, в том числе в МИД и в министерстве окружающей среды. По данным СМИ, он занимал пост исполнительного директора Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуце. С 2010 по 2012 годы был спецдокладчиком в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Чуть более десяти лет назад Джорджеску все чаще стал привлекать внимание общественности публикациями и заявлениями, в которых доминировали православно-фундаменталистские, ультраправые, антизападные и пророссийские взгляды, а также теории заговора.

Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион призвал своих сторонников во втором туре поддержать Кэлина Джорджеску Фото: Andreea Campeanu/REUTERS

Он был членом ультраправого "Альянса за объединение румын", но рассорился с его лидером Джордже Симионом, который изначально считался одним из фаворитов президентских выборов, но, по итогам первого тура, занял лишь четвертое место. С 2022 года Джорджеску находится под следствием по подозрению в прославлении профашистского и антисемитского "Движения легионеров" и за то, что назвал румынского диктатора, главу профашистского режима и союзника Гитлера Иона Антонеску "героем" и "мучеником".

Джорджеску в своих предвыборных роликах выступал за снижение зависимости Румынии от импорта, поддержку румынских фермеров и увеличение внутреннего производства энергии и продуктов питания, а также за прекращение помощи Украине. Говоря о России и ее войне против Украины, он указывал, что "Путин любит свою страну", что США давно планировали и провоцировали войну в Украине и что "русская мудрость - это шанс Румынии". Он также выступал за то, чтобы Румыния вышла из ЕС и НАТО.

Во втором туре хорошие шансы на победу у Елены Ласкони

В своих роликах в TikTok, где у него 3,4 млн подписчиков, Джорджеску часто повторяет: "Самое страшное не то, что Румыния потеряла землю, леса и промышленность. Больше всего Румынии не хватает культа чести и достоинства". Многим такие пассажи напоминают рассуждения членов "Движения легионеров".

В ночь после выборов Джорджеску обратился к своим сторонникам с коротким посланием, заявив, что в "30-е воскресенье после Пасхи" румынский народ "призвал к миру" в "крике страдания". Румыны, уверен он, переживают "возрождение мужества быть румынами", проголосовав за то, чтобы "больше не быть поставленным на колени, не подвергаться вторжениям, преследованиям и унижениям".

Аналитики считают, что у Елены Ласкони хорошие шансы на победу во втором туре президентских выборов в Румынии Фото: Andreea Campeanu/REUTERS

Победа Кэлина Джорджеску во втором туре, который пройдет через две недели после первого, далеко не очевидна. Для большинства избирателей его взгляды слишком радикальны, и многие румыны проголосовали за него в первом туре просто из чувства протеста, не зная реальных взглядов кандидата в президенты.

Соперница Джорджеску Елена Ласкони, лидер "Союза спасения Румынии" и мэр небольшого городка на юге страны, вероятно, станет подходящей альтернативой для многих избирателей. Она, с одной стороны, представляет умеренные политические взгляды центристов справа и слева, а с другой - выступает за решительное размежевание с потерявшей доверие избирателей политической элитой Румынии, в которой в последние десятилетия доминировали социал-демократы и национал-либералы.

Румыния: первые в мире "выборы в TikTok"

Либеральная партия "Союз спасения Румынии" возникла около десяти лет назад на волне протеста против коррупции и отсутствия госреформ. Теперь Ласкони, скорее всего, неожиданно для себя самой и в соответствии с названием партии попытается предстать в роли "спасительницы Румынии" от политического авантюриста, который может ввергнуть страну в хаос.

Даже если шансы на успех Ласкони велики, Румыния, вероятно, еще долго будет анализировать исторический шок, связанный с первым туром выборов. Если 35 лет назад, при падении диктатуры Чаушеску, страна пережила первую в мире "телереволюцию", наблюдая за происходящим в прямом эфире, то сейчас можно говорить о первых в мире "TikTok-выборах". До сих пор неясно, как на этой платформе в последние недели распространялись видеоролики Джорджеску и кто за них заплатил.

Журналист Флорин Негрутиу в эфире телеканала Digi24 заявил, что это необходимо выяснить. Очевидно одно - результат первого тура выборов - это "ужасное сочетание нескольких факторов": "человека, который является мессианским лидером и путинским тайным поклонником, и алгоритмов соцсетей и фабрики ботов".

Теперь Румыния с нетерпением ждет парламентских выборов, они состоятся 1 декабря 2024 года. И никто больше не осмеливается делать какие-либо прогнозы по поводу их исхода, учитывая сенсационный успех Джорджеску. Однако для публициста Иона Иониты одно уже ясно: "Традиционная политика в Румынии практически сметена. Мы стали первой страной, которая проиграла гибридную войну, разгоревшуюся в социальных сетях".