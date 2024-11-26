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ПолитикаРумыния

Выборы в Румынии: шок от успеха ультраправого Джорджеску

Кено Верзек
26 ноября 2024 г.

Кэлин Джорджеску сенсационно выиграл первый тур выборов президента Румынии. Ультраправый и пророссийский политик, которого считали аутсайдером, вел кампанию почти только в TikTok.

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Кэлин Джорджеску в окружении журналистов
Кэлин Джорджеску сенсационно выиграл первый тур президентских выборов в РумынииФото: Alexandru Dobre/AP Photo/picture alliance

"Полная неожиданность", "шок", "политическое землетрясение" - вот лишь некоторые из оценок, звучавших на телевидении Румынии из уст ошеломленных комментаторов, по мере того, как появлялись новые данные о результатах первого тура президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, 24 ноября.

Ведь, вопреки всем прогнозам, его выиграл Кэлин Джорджеску - практически игнорируемый политическим сообществом и традиционными СМИ ультраправый политик, православный фундаменталист, который восхищался президентом России Владимиром Путиным так же, как и румынскими фашистами из "Движения легионеров", действовавшего в период между двумя мировыми войнами, и который скептически высказывался о членстве Румынии в НАТО, призывая пересмотреть политику по оказанию помощи Украине.

Неожиданная победа Джорджеску  

62-летний Джорджеску, инженер-аграрий по профессии, формально беспартийный, в прошлом входивший в ультраправый националистический "Альянс за объединение румын", получил около 23% голосов. Долгое время он практически не фигурировал в соцопросах, а перед выборами ему прочили от четырех до семи процентов. Джорджеску не проводил настоящую избирательную кампанию, за ним нет никакой политической партии или организации, и о нем почти не сообщали традиционные масс-медиа.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считался фаворитом президентских выборов, но в итоге не прошел во второй тур Фото: Octav Ganea/Inquam Photos via REUTERS

Победитель первого тура, ультраправый политик пророссийских взглядов , накануне голосования прославился благодаря видеороликам в TikTok, которые широко распространились в Сети. Второй результат, набрав 19,17%, показала Елена Ласкони, глава либеральной партии "Союз спасения Румынии" (USR), выступавшая с антикоррупционной и реформаторской программой. Ее отрыв от фаворита гонки Марчела Чолаку, премьер-министра страны и лидера Социал-демократической партии (PSD), составил всего 2000 голосов. Четвертым стал националист Джордже Симион с 13,87% голосов.

Это первый случай, когда у социал-демократов, которые доминируют на политической сцене Румынии с момента падения коммунистической диктатуры, и фактически уже давно превратились в правых популистов по своей программе, не оказалось кандидата во втором туре президентских выборов.

Треть избирателей в Румынии поддержала "антисистемных кандидатов"

Комментируя итоги голосования в эфире телеканала Digi24, бухарестский политолог Кристиан Пирвулеску заявил, что они показали огромный разрыв между политическим классом и румынским обществом, поскольку треть избирателей поддержала так называемых "антисистемных кандидатов". По его мнению, это "важный момент" для Румынии" и "серьезный сигнал тревоги". Румыния находится "на грани падения в пропасть", полагает Пирвулеску.

В свою очередь, эксперт по конституционному праву Иоан Станомир предупреждает о "спирали непредсказуемых протестов", если традиционные политические силы из-за "некомпетентности и посредственности" уступят поле аутсайдерам. "Проигравшие в процессе глобализации отомстили (истеблишменту. - Ред.)", - отметил Станомир. А публицист Кристиан Тудор Попеску, известный своими острыми высказываниями, написал в Facebook вечером в воскресенье: "Сегодня ночью началось вторжение России в Румынию".

Джорджеску - ультраправый, евроскептик, поклонник Антонеску

Во многом это не так уж и абсурдно, как кажется на первый взгляд, если взглянуть на политическую карьеру и заявления 62-летнего Кэлина Джорджеску. Он долгое время работал в госструктурах, в том числе в МИД и в министерстве окружающей среды. По данным СМИ, он занимал пост исполнительного директора Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуце. С 2010 по 2012 годы был спецдокладчиком в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Чуть более десяти лет назад Джорджеску все чаще стал привлекать внимание общественности публикациями и заявлениями, в которых доминировали православно-фундаменталистские, ультраправые, антизападные и пророссийские взгляды, а также теории заговора.

Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион голосует на выборах вместе ссо своей женой
Лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" Джордже Симион призвал своих сторонников во втором туре поддержать Кэлина ДжорджескуФото: Andreea Campeanu/REUTERS

Он был членом ультраправого "Альянса за объединение румын", но рассорился с его лидером Джордже Симионом, который изначально считался одним из фаворитов президентских выборов, но, по итогам первого тура, занял лишь четвертое место. С 2022 года Джорджеску находится под следствием по подозрению в прославлении профашистского и антисемитского "Движения легионеров" и за то, что назвал румынского диктатора, главу профашистского режима и союзника Гитлера Иона Антонеску "героем" и "мучеником".

Джорджеску в своих предвыборных роликах выступал за снижение зависимости Румынии от импорта, поддержку румынских фермеров и увеличение внутреннего производства энергии и продуктов питания, а также за прекращение помощи Украине. Говоря о России и ее войне против Украины, он указывал, что "Путин любит свою страну", что США давно планировали и провоцировали войну в Украине и что "русская мудрость - это шанс Румынии". Он также выступал за то, чтобы Румыния вышла из ЕС и НАТО.

Во втором туре хорошие шансы на победу у Елены Ласкони

В своих роликах в TikTok, где у него 3,4 млн подписчиков, Джорджеску часто повторяет: "Самое страшное не то, что Румыния потеряла землю, леса и промышленность. Больше всего Румынии не хватает культа чести и достоинства". Многим такие пассажи напоминают рассуждения членов "Движения легионеров".

В ночь после выборов Джорджеску обратился к своим сторонникам с коротким посланием, заявив, что в "30-е воскресенье после Пасхи" румынский народ "призвал к миру" в "крике страдания". Румыны, уверен он, переживают "возрождение мужества быть румынами", проголосовав за то, чтобы "больше не быть поставленным на колени, не подвергаться вторжениям, преследованиям и унижениям".

Елена Ласкони в окружении журналистов
Аналитики считают, что у Елены Ласкони хорошие шансы на победу во втором туре президентских выборов в РумынииФото: Andreea Campeanu/REUTERS

Победа Кэлина Джорджеску во втором туре, который пройдет через две недели после первого, далеко не очевидна. Для большинства избирателей его взгляды слишком радикальны, и многие румыны проголосовали за него в первом туре просто из чувства протеста, не зная реальных взглядов кандидата в президенты.

Соперница Джорджеску Елена Ласкони, лидер "Союза спасения Румынии" и мэр небольшого городка на юге страны, вероятно, станет подходящей альтернативой для многих избирателей. Она, с одной стороны, представляет умеренные политические взгляды центристов справа и слева, а с другой - выступает за решительное размежевание с потерявшей доверие избирателей политической элитой Румынии, в которой в последние десятилетия доминировали социал-демократы и национал-либералы.

Румыния: первые в мире "выборы в TikTok"

Либеральная партия "Союз спасения Румынии" возникла около десяти лет назад на волне протеста против коррупции и отсутствия госреформ. Теперь Ласкони, скорее всего, неожиданно для себя самой и в соответствии с названием партии попытается предстать в роли "спасительницы Румынии" от политического авантюриста, который может ввергнуть страну в хаос.

Даже если шансы на успех Ласкони велики, Румыния, вероятно, еще долго будет анализировать исторический шок, связанный с первым туром выборов. Если 35 лет назад, при падении диктатуры Чаушеску, страна пережила первую в мире "телереволюцию", наблюдая за происходящим в прямом эфире, то сейчас можно говорить о первых в мире "TikTok-выборах". До сих пор неясно, как на этой платформе в последние недели распространялись видеоролики Джорджеску и кто за них заплатил.

Журналист Флорин Негрутиу в эфире телеканала Digi24 заявил, что это необходимо выяснить. Очевидно одно - результат первого тура выборов - это "ужасное сочетание нескольких факторов": "человека, который является мессианским лидером и путинским тайным поклонником, и алгоритмов соцсетей и фабрики ботов".

Теперь Румыния с нетерпением ждет парламентских выборов, они состоятся 1 декабря 2024 года. И никто больше не осмеливается делать какие-либо прогнозы по поводу их исхода, учитывая сенсационный успех Джорджеску. Однако для публициста Иона Иониты одно уже ясно: "Традиционная политика в Румынии практически сметена. Мы стали первой страной, которая проиграла гибридную войну, разгоревшуюся в социальных сетях".

 

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