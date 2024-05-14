"Эдичка" претендует на "Золотую пальмовую ветвь"

"Лимонов. Баллада об Эдичке", Кейт Бланшетт в роли главы Еврокомиссии, фильм о буднях в Украине, интимные рассказы жертв насилия - Каннский фестиваль покажет немало премьер. DW - о самом интересном в программе.

С 14 мая на протяжении почти двух недель в Каннах вновь пройдет самый значимый в Европе кинофестиваль. На Лазурном берегу, как всегда, собираются кинозвезды, включая "ветеранов" Голливуда Мерил Стрип и Джорджа Лукаса, которым присудят почетную "Золотую пальмовую ветвь". Будет много гламура и мировых премьер, которые затрагивают такие злободневные темы, как движение #MeToo и война в Украине, рассказывают о молодом Дональде Трампе и Эдуарде Лимонове.

Кополла, Серебренников и другие: кто поборется за "Золотую пальмовую ветвь"

Открывает 77-й Каннский фестиваль кинокомедия Квентина Дюпье "Второй акт", которая позже выйдет и в России. Это внеконкурсная премьера. В основной конкурс вошли 22 картины, здесь доминируют французские и американские кинопродукции. С особенным нетерпением на набережной Круазетт ждут монументальную ленту американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы "Мегаполис". Эта научно-фантастическая драма отсылает к Римской империи и рассказывает об архитекторе, который хочет превратить Нью-Йорк в утопию. Первая версия сценария датируется 1980-ми годами, Коппола вложил в проект из собственных средств 120 миллионов долларов, продав, среди прочего, часть винного бизнеса.

Также в конкурсе представлена ​​последняя работа Йоргоса Лантимоса "Виды доброты", в которой изображены три очень разных человека в США, и "Эмилия Перес" Жака Одиара, музыкальная комедия о мексиканском наркобароне, который оставляет свое прошлое позади и решает начать новую жизнь, сменив свой пол на женский. "Ученик", фильм о карьере Дональда Трампа в Нью-Йорке 1980-х годов, также, вероятно, привлечет большое внимание. Супергерой Marvel Себастьян Стэн играет будущего президента США, Мария Бакалова, номинантка на "Оскар" за фильм "Борат-2" - его жену Ивану. Картину снял ирано-датский режиссер Али Аббаси.

Мохаммед Расулоф получил в 2020 году главный приз Берлинского кинофестиваля Фото: Crystal Pictures/xim.gs/picture alliance

В Каннах также будет показан фильм победителя "Берлинале" Мохаммеда Расулофа "Семя священного инжира". В Иране режиссер приговорен к восьми годам тюремного заключения с ударами плетью и крупному штрафу за "заговор против национальной безопасности". Однако в минувшие выходные ему удалось покинуть страну. Его адвокат подтвердил информационному агентству AFP, что Расулоф ​​примет участие в Каннском кинофестивале.

Имена победителей будут объявлены 25 мая. За "Золотую пальмовую ветвь" поборется и Кирилл Серебренников. Его новый англоязычный фильм "Лимонов. Баллада об Эдичке" посвящен писателю и политику Эдуарду Лимонову. Главную роль в картине сыграл британец Бен Уишоу. Режиссер уже не раз представлял свои работы на конкурсе в Каннах. Два года назад в программу был включен его байопик "Жена Чайковского".

Немцы в Каннах

Немецких фильмов на Каннском фестивале нет, за исключением совместной канадско-немецкой продукции "Слухи", которая будет представлена вне конкурса. В черной комедии мировые лидеры встречаются на саммите G7, но, работая над совместным заявлением, теряются в лесу. Кейт Бланшетт играет роль главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Золотая пальмовая ветвь" - главный приз кинофестиваля в Каннах Фото: Vianney Le Caer/picture alliance

Зато актеры из Германии снялись в нескольких конкурсных картинах. Диана Крюгер (Dianе Kruger) сыграла в фильме Давида Кроненберга "Саван" из основной программы. Это картина о бизнесмене, потерявшем жену и снабдившем гроб гаджетами, чтобы следить за разложением тела. В фильме "Птица" британский режиссер Андреа Арнольд (также в основном конкурсе) одну из главных ролей отдала Францу Роговски (Franz Rogowski). В этой картине речь идет об отце-одиночке, находящемся в бедственном положении.

Военные будни в Украине - новая премьера в Каннах

В программе "Специальный показ" можно будет увидеть новый документальный фильм Сергея Лозницы - "Вторжение". "Я хотел показать, как война меняет общество", - отметил в интервью информационному агентству AFP украинский режиссер, работающий в Европе. Продолжительные сцены, никакой музыки и комментариев - Лозница остается верен своему стилю. "Я не хочу вмешиваться в материал, не хочу его испортить, - объясняет он. - Я хочу быть максимально честным, когда документирую что-то, нравится мне это или нет".

Для работы над фильмом раз или два в месяц небольшая группа отправлялась с камерой в разные части Украины. Одна сцена в двухчасовом фильме, по признанию режиссера, была для него особенно болезненной. В шикарном книжном магазине с темными деревянными полками перед кассой и на складе сложены книги - некоторые в коробках, некоторые перевязаны веревками. Молодые люди выносят стопки из магазина и деловито, молча, бросают их в грузовик. Это русские книги. Достоевский, Пушкин, книжки с картинками, переводы Джека Лондона и Стефана Цвейга. Позже они бегут по конвейерной ленте к прессу для макулатуры, достаточно медленно, чтобы можно было прочитать заголовки.

Десять лет назад Сергей Лозница представил в Каннах фильм "Майдан" Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Уничтожение русской литературы - один из признаков того, как меняется общество, отмечает он. "Я могу понять эти чувства, но не могу их принять, - говорит Лозница. - Этот акт разрушения для меня невыносим". За его позицию и, в частности, несогласие бойкотировать всех режиссеров из России Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии, несмотря на то, что он с самого начала категорично высказался против войны России в Украине.

Сексуальные домогательства и забастовка - темы в Каннах

Из 22 фильмов в основной программе лишь четыре сняты женщинами-режиссерами. Помимо Андреа Арнольд за главную награду поборются француженки Корали Фаржеа и Агата Ридингер, а также индийский режиссер Паял Кападиа.

Примечательно, что французская актриса Жюдит Годреш представляет в Каннах короткометражку "Moi aussi" ("Я тоже") - хор из личных рассказов женщин, переживших сексуальное насилие. Годреш присоединилась к движению #MeToo в 2017 году и призналась, что также подверглась приставаниям со стороны Харви Вайнштейна и нескольких французских режиссеров. Ее активная позиция придала новый виток движению #MeToo во Франции. Ее фильм сейчас особенно актуален в связи с обвинениями в домогательствах на съемочной площадке и предстоящим судом над актером Жераром Депардье, а также скандалом вокруг главы Национального центра кино Франции Доминика Бутонна, которого обвиняют в сексуальном насилии в отношении его крестного сына.

#MeToo - не единственное неудобное явление для французской киноиндустрии. Вслед за своими коллегами в Голливуде сотни работников Каннского фестиваля объявили о намерении бастовать, чтобы улучшить условия труда. Киномеханики, билетеры, пресс-агенты, декораторы жалуются на растущую нестабильность профессий, связанных с кино, и осуждают недавние реформы французской системы страхования по безработице.