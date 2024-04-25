Суд Нью-Йорка отменил приговор Вайнштейну за изнасилования

Суд решил, что процесс над Вайнштейном не был справедливым, поскольку в качестве свидетелей выступали люди, показания которых не имели отношения к этому делу. Назначено новое рассмотрение дела.

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил вынесенный в 2020 году приговор продюсеру Харви Вайнштейну за изнасилование, сославшись на предвзятые доказательства, ошибочно представленные в суде. Об этом сообщает агентство Reuters в четверг, 25 апреля.

Суд согласился с доводами защиты о том, что обвинение не может использовать "предыдущие судимости или доказательства предшествующего совершения конкретных, преступных, порочных или аморальных действий" для установления "склонности обвиняемого к преступности". В результате Вайнштейна судили на основе его предыдущих поступков, а не исключительно за преступления, в которых его обвиняли во время процесса, решил суд.

Апелляционный суд назначил новое рассмотрение дела Вайнштейна

Большинство судей назвало "злоупотреблением судейским правом" тот факт, что в процессе были использованы "непроверенные обвинения в не более чем плохом поведении", которые "разрушают образ обвиняемого, но не проливает никакого света на их легитимность в связи с выдвинутыми против него уголовными обвинениями". Апелляционный суд назначил новое рассмотрение дела.

В 2020 году Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии. Присяжные признали его виновным в принуждении ассистентки Мириам Халейи к оральному сексу, а также в изнасиловании стилистки Джессики Манн.

Вайнштейн останется в тюрьме, поскольку решение суда касается приговора, вынесенного в Нью-Йорке. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе признал продюсера виновным в еще одном изнасиловании и приговорил к 16 годам тюремного заключения.