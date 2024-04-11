Юра Борисов и Кирилл Серебренников - в каннском конкурсе

В основной конкурс Каннского кинофестиваля вошли картина Кирилла Серебренникова и фильм с участием Юры Борисова.

В основной конкурс 77-го Каннского фестиваля вошли 19 картин, в том числе новые работы режиссеров Кирилла Серебренникова, Фрэнсиса Форда Копполы, Йоргиса Лантимоса и Паоло Соррентино, сообщили организаторы кинофорума во время пресс-конференции в четверг, 11 апреля.

Фильм о писателе и политике Эдуарде Лимонове "Лимонов. Баллада об Эдичке" Серебренникова, научно-фантастический фильм "Мегалополис" американского режиссера Копполы, новая работа греческого режиссера Лантимоса "Виды доброты" и фильм "Партенопа" итальянского режиссера Соррентино поборются в Каннах за главные награды.

Кроме того, как сообщило агентство "Интерфакс" 11 апреля, в основном конкурсе - фильм шведского режиссера иранского происхождения Ала Аббаси "Ученик" - о карьере Дональда Трампа и фильм "Анора" Шона Бейкери, одну из ролей в котором сыграл российский актер Юра Борисов.

Напомним, Кирилл Серебренников уже неоднократно представлял свои работы на конкурсе в Каннах. Два года назад в программу фестиваля был включен его байопик "Жена Чайковского".

77-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 года.

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