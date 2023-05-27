Канны: "Золотая пальмовая ветвь" - у "Траектории падения"

Во Франции в субботу, 27 мая, объявили призеров 76-го Каннского кинофестиваля. Две главные награды - "Золотую пальмовую ветвь" и Гран-при фестиваля - получили режиссеры из Франции и Великобритании.

"Пальмовую ветвь" вручили французскому режиссеру Жюстин Трюе за триллер "Траектория падения". Картина рассказывает о немецкой писательнице, которую подозревают в убийстве мужа, а единственным свидетелем по делу проходит незрячий сын пары.

Трюе не впервые представлена в Каннах - в 2019 году она номинировалась на "Золотую пальмовую ветвь" с фильмом "Соблазн", однако в тот год приз кинофестиваля получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Гран-при фестиваля был удостоен британский режиссер Джонатан Глейзер за драму "Зона интересов". Фильм является экранизацией романа британского писателя Мартина Эмиса о семье коменданта концлагеря Освенцим, нашедшего способы получать личную выгоду от своего положения.

Лучшим режиссером в Каннах назван француз Чан Ань Хунг. Обладательницей награды за лучшую женскую роль стала турецкая актриса Мерве Диздар, снявшаяся в фильме Нури Бильге Джейлана "О сухой траве". Приз за лучший сценарий получил японский драматург Юдзи Сакамото, участвовавший в создании драмы "Монстр".

Отдельную награду жюри вручили финскому ружиссеру Аки Каурисмяки за фильм "Опавшие листья", а лучшим дебютом была признана работа "Внутри желтого кокона", которую снял въетнамский режиссер Фам Тхьен Ан.

Лучшая мужская роль - у актера немецко-японского фильма

Приза за лучшую мужскую роль получил в Каннах японец Кодзи Якусё, сыгравший в фильме "Прекрасные дни" - это новая картина одного из самых известных немецких режиссеров Вима Вендерса (Wim Wenders). События в ней происходят в Токио - фильм рассказывает историю мойщика туалетов по имени Хираяма (его играет Кодзи Якусё), который, несмотря на различные обстоятельства, доволен своей жизнью.

Вендерс создал произведение "обманчивой простоты". "Наблюдая за мельчайшими подробностями повседневного существования с такой ясностью, силой духа и сочувствием, что они создают совокупную эмоциональную силу, даже если вы этого не замечаете", - так отозвался о новой работе немецкого режиссера американский журнал Hollywood Reporter.

Вторая работа, которую Вендерс представлял на конкурсе, - документальный фильм о знаменитом немецком художнике Ансельме Кифере (Anselm Kiefer).

Первый фестиваль в Каннах с женщиной в качестве президента

Немецких фильмов в 2023 году в Каннах было представлено не так много. Однако внимание к нему было особенным, потому что впервые в истории президентом фестиваля стала женщина. И не просто женщина, а иностранка - Ирис Кноблох (Iris Knobloch) из Германии. До этого должность президента кинофестиваля занимали только французы.

При этом решение доверить президентский пост знаменитого фестиваля не самой известной деятельнице искусства, да еще и из другой страны, было неоднозначно принято во Франции. Против выступил могущественный профсоюз SACD, защищающий права киносценаристов и композиторов, а не самая последняя на рынке СМИ газета Le Canard enchaîné задавала в своей публикации вопрос о том, может ли немка занимать столь важный пост.

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