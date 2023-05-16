Что ждать от Каннского фестиваля

В Каннах открывается фестиваль с новым президентом Ирис Кноблох - это первая женщина и первая немка на этом посту. Правда, немецких фильмов на фестивале немного - зато от звезд рябит в глазах.

Во вторник, 16 мая, во Франции открывается 76-й Каннский кинофестиваль. В этом году внимание к нему совершенно особенное, потому что впервые в истории президентом фестиваля стала женщина. И не просто женщина, а иностранка (до этого эту должность занимали только французы). Более того, это немка. Нового президента Каннского фестиваля зовут Ирис Кноблох (Iris Knobloch), и ее кандидатуру поддержал сам Эмманюэль Макрон.

Что известно о новом президенте

Надо сказать, что решение доверить президентский пост знаменитого фестиваля не самой известной немке стало настоящим испытанием для толерантности французов, выдержали которое не все. Против выступил могущественный профсоюз SACD, защищающий права киносценаристов и композиторов, а не самая последняя на рынке СМИ газета Le Canard enchaîné громко вопрошала, может ли немка занимать столь важный пост.

Наблюдая за этой дискуссией, Ирис Кноблох, должно быть, испытывала сложные чувства. Если она как немка попала под огонь критики, то ее родители едва не лишились жизни за то, что немцами не были. Мама Ирис, Шарлотте Кноблох (Charlotte Knobloch) выросла в Мюнхене в еврейской семье и ребенком едва не угодила в концлагерь, где погибла ее бабушка. Ее спасло только то, что девушка, работавшая прислугой в семье Кноблохов, увезла ее в немецкую глубинку, где несколько лет выдавала за свою внебрачную дочь. Шарлотте Кноблох впоследствии стала президентом Центрального совета немецких евреев и депутатом бундестага - она до сих пор жива и очень активна, несмотря на свои 90 лет.

Ирис Кноблох Фото: Fuhr/Eventpress/IMAGO

Что до ее дочки Ирис, то она в последние 20 лет проработала главой французского, а позднеее и европейского направления американского концерна Warner. То есть на нее смотрят во Франции еще и как на представителя Голливуда. Это не недостаток - ведь от нее ожидают, помимо прочего, что она сможет наладить отношения с американскими стримингами вроде Netflix, с которыми раньше Каннский фестиваль вел открытую войну, и вообще больше открыть франкоцентричный фестиваль миру. "Мое достоинство заключается в том, что я знакома с миром кино за пределами Франции", - многообещающе говорит Ирис Кноблох.

Фильмов из России и Украины (почти) нет

Каннский фестиваль, в отличие от Берлинале, в этом году обойдется без полнометражных фильмов из России и Украины - фильмов о войне каннского уровня снять еще не успели, а как сейчас можно художникам из этих стран говорить о чем-то другом, не очень понятно. Единственное исключение - короткометражная картина украинского режиссера Анастасии Солоневич и польского режиссера Дамиана Коцура "Как это было" - видеодневник о возвращении украинской беженки в Киев из Берлина.

Представитель Германии только один - знаменитый автор "Неба над Берлином" Вим Вендерс (Wim Wenders). Зато он привез сразу два фильма - "Идеальные дни" о японском (фильм и снят в Японии) чистильщике общественных туалетов, а также документальный фильм о знаменитом немецком художнике Ансельме Кифере (Anselm Kiefer).

Немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller), которая прославилась 7 лет назад в Каннах, сыграв главную роль в фильме "Тони Эрдман", возвращается на фестиваль с главной ролью во французском фильме "Анатомия падения". В тонкой психологической драме французского режиссера Жюстин Трие она играет немецкую писательницу, которую обвиняют в убийстве мужа.

Кадр из фильма "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе Фото: Apple TV+/dpa/picture alliance

Съезд любителей понаблюдать за звездами

В остальном фестиваль - словно не было пандемии и не идет война - показывает себя во всем великолепии, собрав целый цветник выдающихся мастеров. Тут обращает на себя только немаленький средний возраст режиссеров - Мартину Скорсезе (он привез высокобюджетный детективный вестерн с Робертом де Ниро и Леонардо ди Каприо) уже 80 лет, Такеши Китано - 76 лет, Аки Каурисмяки - 66 лет, да и Виму Вендерсу уже 77. На этом фоне 54-летний признанный классик ("Гранд-отель Будапешт") Уэс Андерсон выглядит чуть ли не тинейджером. Он покажет "Город астероидов" про съезд любителей понаблюдать за звездами в 1955 году - и, благодаря этому фильму, каннские любители понаблюдать за звездами могут покупать блокноты для автографов потолще. В фильме снимались Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо и еще дюжина звезд поменьше.

Откроется же фестиваль картиной "Жанна Дюбарри" режиссера Майвенн (она же играет в нем главную роль) с обмазанным белилами Джонни Деппом в роли Людовика XV.

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