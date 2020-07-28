Вим Вендерс: лучшие картины великого немецкого режиссера

Вим Вендерс (Wim Wenders) давно уже заслужил "Оскар", считают поклонники постановщика таких фильмов, как "Небо над Берлином", "Париж, Техас" и "Клуб Буена Виста". На репутации режиссера, впрочем, отсутствие премии Американской киноакадемии в коллекции его наград никак не сказывается. Ветеран немецкого кинематографа давно уже добился всемирного признания. 14 августа Вендерсу исполняется 75 лет.

Вендерс и "новое немецкое кино"

Вим Вендерс (настоящее имя - Вильгельм Эрнст Вендерс) родился в Дюссельдорфе. Изучал медицину и философию во Фрайбурге, Мюнхене и Дюссельдорфе, в 1967-1970 годах учился в мюнхенской Высшей школе телевидения и кино.

В 1970-е годы он был одним из тех молодых кинематографистов в послевоенной Западной Германии, которые разрабатывали новые эстетические принципы, а также организовали самостоятельное производство и прокат своих фильмов. Таким образом они создали основы направления, которое получило название "новое немецкое кино".

Кадр из фильма "Небо наз Берлином"

Своим первым значимым фильмом Вим Вендерс считает "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1971). Широкую известность принесла ему лента "Американский друг" (1977), после чего его пригласил в США для съемок картины "Хэммет" выступавший в качестве продюсера Фрэнсис Форд Коппола. Конфликты с Копполой и неудача картины не остановили американскую карьеру мастера. В 1982 он снял "Положение вещей" - ленту, за которую получил первого "Золотого льва". Творческий расцвет Вендерса приходится на 1980-е. Это годы создания фильмов "Париж, Техас" и "Небо над Берлином".

Художественная документалистика Вендерса

Однако в карьере Вима Вендерса все же был непростой период. В какой-то момент его игровые фильмы лишились легкости. Это случилось в конце 1980-х годов после успеха "Неба над Берлином" - его монументальная лента "Когда наступит конец света" обернулась финансовой и художественной катастрофой. Но Виму Вендерсу удалось заново открыть себя. Новый этап начался документальным фильмом "Записки об одежде и городах" о творчестве японского дизайнера Ëдзи Ямомото. После этого режиссер много путешествовал по свету, экспериментируя с новыми возможностями техники кино.

Кадр из фильма "Клуб Буена Виста"

В конце 1990-х Рай Кудер, известный блюзмен, прославившийся саундтреком к фильму Вендерса "Париж, Техас", обратился к уходящим традициям кубинской эстрады. Так появился один из самых ярких дисков 90-х годов - "Buena Vista Social Club", который стал бестселлером в десятках стран. Лента Вима Вендерса "Клуб Буена Виста", вышедшая на экраны в 1999 году, просто рассказала о создании уникального альбома. Но работа выдающегося режиссера собрала полные кинозалы по всему миру, продержавшись в прокате более полугода, была номинирована на премию "Оскар" и стала одним из самых популярных документальных фильмов в истории кино.

В 2011 он представил на международном кинофестивале в Берлине свой 3D-фильм "Pina" о ныне покойной хореографе и танцовщице Пине Бауш (Pina Bausch), который среди прочего получил и оскаровскую номинацию. Документальный фильм "Соль земли" о бразильском фотографе Себастиано Сальгадо (2014) был также номинирован на премию Американской киноакадемии.

Визуальное чутье Вима Вендерса

Помимо кинематографии Вим Вендерс всегда интересовался и другими видами искусства. В частности, фотографию он называет вторым главным увлечением своей жизни после кино. Поэтому не удивительно, что главный герой его игрового фильма "Съемки в Палермо" - фотограф, а документальная лента "Соль земли" рассказывает о творчестве фотографа.

Переход с аналоговой техники на цифровую Вендерс воспринял как "великую революцию", по значимости сравнимую с появлением звуковых кинофильмов. "Наконец-то, - заявил режиссер, - кинопроизводство может не требовать крупных финансовых затрат. Не говоря уже о том, что только благодаря цифровой технике снова открыт путь на киноэкраны авторским и документальным лентам".

Кадр из фильма "Пина"

Фотографирует Вендерс, однако, уже более 30 лет исключительно аналоговой камерой и не подвергает снимки обработке. "Наша планета такая чудесная, что любые добавления с моей стороны были бы излишни", - пояснил он свою приверженность старым технологиям. Мотивы режиссер выбирает интуитивно и никогда не едет специально куда-то, чтобы там снимать. Фотографии Вендерса часто показывают безлюдные ландшафты и улицы. Его герои - не люди, а пространство. В фильмах он рассказывает истории. В фотографии истории рассказывают его мотивы.

Недавние громкие премьеры

Несмотря на (вроде бы!) преклонный возраст, Вим Вендерс продолжает активно работать и за последние пару лет снял несколько заметных картин, одна из которых - документальная лента "Папа Франциск, человек слова". Никогда еще кинематограф не получал столь близкого доступа к папе римскому. Получился удивительно личный и трепетный фильм Вендерса-католика о церкви.

В 2017 году на сцене Берлинской государственной оперы режиссер поставил "Искателей жемчуга" Бизе. Дирижировал Даниель Баренбойм. А на кинорынке в Каннах в этом году, который прошел в усеченно-виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса, Вендерс выступил в качестве продюсера и представил картину "Черный Иисус", снятую итальянцем Лукой Луккензи.

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