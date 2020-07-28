 Вим Вендерс: лучшие картины великого немецкого режиссера | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.08.2020

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Культура и стиль жизни

Вим Вендерс: лучшие картины великого немецкого режиссера

Сегодня ему исполнилось 75. Завораживающие ракурсы, безупречные кадры, эмоциональные истории, - Вим Вендерс относится к числу величайших мастеров кино.

Вим Вендерс

Вим Вендерс (Wim Wenders) давно уже заслужил "Оскар", считают поклонники постановщика таких фильмов, как "Небо над Берлином", "Париж, Техас" и "Клуб Буена Виста". На репутации режиссера, впрочем, отсутствие премии Американской киноакадемии в коллекции его наград никак не сказывается. Ветеран немецкого кинематографа давно уже добился всемирного признания. 14 августа Вендерсу исполняется 75 лет.

Вендерс и "новое немецкое кино"

Вим Вендерс (настоящее имя - Вильгельм Эрнст Вендерс) родился в Дюссельдорфе. Изучал медицину и философию во Фрайбурге, Мюнхене и Дюссельдорфе, в 1967-1970 годах учился в мюнхенской Высшей школе телевидения и кино.

В 1970-е годы он был одним из тех молодых кинематографистов в послевоенной Западной Германии, которые разрабатывали новые эстетические принципы, а также организовали самостоятельное производство и прокат своих фильмов. Таким образом они создали основы направления, которое получило название "новое немецкое кино".

Кадр из фильма Небо наз Берлином

Кадр из фильма "Небо наз Берлином"

Своим первым значимым фильмом Вим Вендерс считает "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1971). Широкую известность принесла ему лента "Американский друг" (1977), после чего его пригласил в США для съемок картины "Хэммет" выступавший в качестве продюсера Фрэнсис Форд Коппола. Конфликты с Копполой и неудача картины не остановили американскую карьеру мастера. В 1982 он снял "Положение вещей" - ленту, за которую получил первого "Золотого льва". Творческий расцвет Вендерса приходится на 1980-е. Это годы создания фильмов "Париж, Техас" и "Небо над Берлином".

Художественная документалистика Вендерса

Однако в карьере Вима Вендерса все же был непростой период. В какой-то момент его игровые фильмы лишились легкости. Это случилось в конце 1980-х годов после успеха "Неба над Берлином" - его монументальная лента "Когда наступит конец света" обернулась финансовой и художественной катастрофой. Но Виму Вендерсу удалось заново открыть себя. Новый этап начался документальным фильмом "Записки об одежде и городах" о творчестве японского дизайнера Ëдзи Ямомото. После этого режиссер много путешествовал по свету, экспериментируя с новыми возможностями техники кино.

Кадр из фильма Клуб Буена Виста

Кадр из фильма "Клуб Буена Виста"

В конце 1990-х Рай Кудер, известный блюзмен, прославившийся саундтреком к фильму Вендерса "Париж, Техас", обратился к уходящим традициям кубинской эстрады. Так появился один из самых ярких дисков 90-х годов - "Buena Vista Social Club", который стал бестселлером в десятках стран. Лента Вима Вендерса "Клуб Буена Виста", вышедшая на экраны в 1999 году, просто рассказала о создании уникального альбома. Но работа выдающегося режиссера собрала полные кинозалы по всему миру, продержавшись в прокате более полугода, была номинирована на премию "Оскар" и стала одним из самых популярных документальных фильмов в истории кино.

В 2011 он представил на международном кинофестивале в Берлине свой 3D-фильм "Pina" о ныне покойной хореографе и танцовщице Пине Бауш (Pina Bausch), который среди прочего получил и оскаровскую номинацию. Документальный фильм "Соль земли" о бразильском фотографе Себастиано Сальгадо (2014) был также номинирован на премию Американской киноакадемии.

Визуальное чутье Вима Вендерса

Помимо кинематографии Вим Вендерс всегда интересовался и другими видами искусства. В частности, фотографию он называет вторым главным увлечением своей жизни после кино. Поэтому не удивительно, что главный герой его игрового фильма "Съемки в Палермо" - фотограф, а документальная лента "Соль земли" рассказывает о творчестве фотографа.

Переход с аналоговой техники на цифровую Вендерс воспринял как "великую революцию", по значимости сравнимую с появлением звуковых кинофильмов. "Наконец-то, - заявил режиссер, - кинопроизводство может не требовать крупных финансовых затрат. Не говоря уже о том, что только благодаря цифровой технике снова открыт путь на киноэкраны авторским и документальным лентам".

Кадр из фильма Пина

Кадр из фильма "Пина"

Фотографирует Вендерс, однако, уже более 30 лет исключительно аналоговой камерой и не подвергает снимки обработке. "Наша планета такая чудесная, что любые добавления с моей стороны были бы излишни", - пояснил он свою приверженность старым технологиям. Мотивы режиссер выбирает интуитивно и никогда не едет специально куда-то, чтобы там снимать. Фотографии Вендерса часто показывают безлюдные ландшафты и улицы. Его герои - не люди, а пространство. В фильмах он рассказывает истории. В фотографии истории рассказывают его мотивы.

Недавние громкие премьеры

Несмотря на (вроде бы!) преклонный возраст, Вим Вендерс продолжает активно работать и за последние пару лет снял несколько заметных картин, одна из которых - документальная лента "Папа Франциск, человек слова". Никогда еще кинематограф не получал столь близкого доступа к папе римскому. Получился удивительно личный и трепетный фильм Вендерса-католика о церкви.  

В 2017 году на сцене Берлинской государственной оперы режиссер поставил "Искателей жемчуга" Бизе. Дирижировал Даниель Баренбойм. А на кинорынке в Каннах в этом году, который прошел в усеченно-виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса, Вендерс выступил в качестве продюсера и представил картину "Черный Иисус", снятую итальянцем Лукой Луккензи.

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  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Визуальный блокнот

    Моментальную фотографию немецкий кинорежиссер Вим Вендерс использовал с конца 1960-х годов. Поляроиды были для него "визуальным блокнотом" во время съемок и путешествий по миру. Вендерс сделал около 12 000 мгновенных снимков. Большую часть он раздарил, 3500 сохранил в коробках из-под сигар. Часть из них представлена на выставке в доме фотографии C/O Berlin.

  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Волшебная технология

    Фотоаппараты, которые сразу после съемки выдают готовый снимок, были громоздкими. Запечатленным мотивам не хватало резкости. Зато фотографии появлялись сразу же, как будто по волшебству.

  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Исчезнувший мир

    Поляроиды Вима Вендерса запечатлели Америку 70-х годов, которая исчезла навсегда. Фотографии свидетельствуют о канувших в лету временах, когда, по словам кинорежиссера, "не было ни печали, ни гнева, а было ощущение чистой невинности".

  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Аутентичные мотивы

    Снимая на поляроид, Вендерс особо не утруждал себя размышлениями о ракурсах и прочих премудростях фотосъемки. Оттого запечатленные мотивы и выглядят столь естественно. "Если бы я хотел сделать качественную фотографию, я бы не делал это с помощью поляроида", - говорит он. Моментальная съемка хороша, когда нужно быстро остановить "прекрасное мгновение".

  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Знаменитые друзья

    В 1973 году Вендерс познакомился с "высокой, стройной женщиной" в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Она поняла, что тому одиноко и предложила навестить ее, когда будет в Сан-Франциско. Так он и сделал неделю спустя. Это стало началом дружбы с фотографом Анни Лейбовиц.

  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Уникальные артефакты

    На съемках фильма "Американский друг" актер Деннис Хоппер, сам увлекавшийся фотографией, неоднократно позировал для поляроида Вендерса. Моментальная фотография, по словам Вендерса, уникальна тем, что ловит "неожиданный момент длиной в одно сердцебиение" и "неповторима, потому что существует в единственном экземпляре".

  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Исторические моменты

    Новость об убийстве Джона Леннона настигла Вендерса в Лос-Анджелесе. Тогда он остановил машину и плакал, как он позже вспоминал, "пока не закончились слезы". Затем на первом же самолете он вернулся в Нью-Йорк и в толпе скорбящих почувствовал, как "тысячи людей думали, что неожиданно потеряли что-то очень важное".

  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Кругосветное путешествие

    В 1980-х годах Вим Вендерс начал свой проект "Фотографии поверхности Земли". Он путешествовал по миру и снимал в таких странах, как Австралия, Куба, Израиль, Япония и Соединенные Штаты. Любимыми мотивами для него были безлюдные ландшафты и интерьеры: пустыни, пустующий отель, или, как на этом фото, придорожный знак у выезда из города.

  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Ностальгическая технология

    Интерес к моментальной фотографии не исчез бесследно и в эпоху цифровых технологий. Есть еще и в наши дни люди, очарованные этой старой аналоговой технологией. Очарование ее создают минуты напряженного ожидания появления готового снимка и непредсказуемость результата. Цветовая гамма зависит от типа пленки и температуры.

  • Поляроиды Вендерса на выставке в Берлине

    Поляроиды Вендерса в Берлине

    Доказательство смерти

    Вендерс однажды назвал фотографию способом "наблюдения за смертью". Потому что снимки со временем тускнеют и в один прекрасный день просто перестают существовать. Так же как и воспоминания.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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