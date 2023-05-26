  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Вим Вендерс (в центре) на Каннском фестивале
Вим Вендерс (в центре) на Каннском фестивалеФото: Daniel Cole/AP//picture alliance/dpa
КультураГермания

Как в Каннах встретили фильм немецкого режиссера

Виктор Вайц
50 мин. назад

Германию в Каннах представляет известный режиссер нашумевшего фильма "Небо над Берлином" Вим Вендерс. Он привез на конкурс сразу два фильма.

https://p.dw.com/p/4RrH7

Новый художественный фильм режиссера из Дюссельдорфа  Вима Вендерса (Wim Wenders) "Идеальные дни" ("Perfect Days"), премьера которого состоялась 25 мая на Каннском кинофестивале, снят в Японии и рассказывает о японском чистильщике общественных туалетов. Вторая работа режиссера, представленная на конкурсе, - документальный фильм о знаменитом немецком художнике Ансельме Кифере (Anselm Kiefer).

Кинолента "Идеальные дни" принесла Виму Вендерсу много лестных слов от кинокритиков и зрителей в Каннах. "Это пришло из глубины моей души", - сказал 77-летний режиссер о кинопроекте в пятницу, 26 мая, на пресс-конференции, упомянув и соавтора сценария Такума Такасаки. После премьер многие международные кинокритики высоко оценили ясность и глубину новой картины.

Сюжет фильма "Идеальные дни" разворачивается в Токио и рассказывают историю человека по имени Хираяма (в исполнении японского актера Кодзи Якушо), который будучи уборщиком туалетов, очень доволен своей жизнью.

Вендерс создал фильм "обманчивой простоты". "Наблюдая за мельчайшими подробностями повседневного существования с такой ясностью, силой духа и сочувствием, что они создают совокупную эмоциональную силу, даже если вы этого не замечаете", - так отозвался о новой работе Вима Вендерса американский журнал Hollywood Reporter.

Ангелы навсегда исчезли в небе над Берлином

По сообщению немецкого информационного агентства dpa, на пресс-конференции Вима Вендерса спросили, не думает ли он о продолжении своего культового фильма "Небо над Берлином" ("Der Himmel über Berlin"). В этой драме 1987 года двух ангелов сыграли Бруно Ганц (Bruno Ganz) и Отто Сандер (Otto Sander). Они оба уже умерли: Отто Сандер - в 2013, Бруно Ганц - в 2019 году.

"Мои ангелы навсегда исчезли в небе над Берлином", - с грустью ответил Вендерс. "Я не уверен, что вернусь к идее ангелов. Во всяком случае, мой новый фильм довольно близок этой теме. Если хотите, Хираяма и есть ангел. Не многие видят его в этой роли. Он невидим для многих людей".

Смотритпе также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Шведский режиссер Рубен Эстлунд удостоен "Золотой пальмовой ветви" - главной награды Каннского кинофестиваля

Фильм "Треугольник печали" получил в Каннах "Золотую пальмовую ветвь"

Фильм "Треугольник печали" получил в Каннах "Золотую пальмовую ветвь"

Работа шведа Рубена Эстлунда во второй раз удостоена высшей награды Каннского кинофестиваля. На сей раз это сатирическая драма о мире сверхбогатых людей.
Кино28 мая 2022 г.
Пес Патрон на церемонии вручения ему медали "За преданную службу".

Украинский пес-сапер Патрон получил спецприз Каннского кинофестиваля

Украинский пес-сапер Патрон получил спецприз Каннского кинофестиваля

Украинская собака-сапер получила специальную награду за укрепление связи между человечеством и собаками.
Конфликты28 мая 2022 г.
На каннской премьере "Жены Чайковского"

Oxxxymiron и Кирилл Серебренников на Каннском кинофестивале

Oxxxymiron и Кирилл Серебренников на Каннском кинофестивале

Из-за войны в Украине официальных представителей РФ в Канны не пустили. Однако пригласили независимого режиссера Серебренникова и съемочную группу фильма "Жена Чайковского". Одну из ролей в картине сыграл Oxxxymiron.
Кино18 мая 2022 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание поликлиники в Днепре после российского удара 26 мая

Удар РФ по больнице в Днепре: двое погибших, 23 раненых

Политика7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный Илон Маск поджидает за углом мужчину, чтобы ударить его по голове молотком в виде компьютерного чипа.

Чипы для мозга от Илона Маска: удар в лоб или по лбу?

Чипы для мозга от Илона Маска: удар в лоб или по лбу?

Здоровье4 ч. назад
Указатель в сторону берлинского ведомства по делам беженцев

Уклонисты из РФ в ФРГ. Политолог - об их шансах на убежище

Уклонисты из РФ в ФРГ. Политолог - об их шансах на убежище

Миграция7 ч. назад
Местные жители ловят рыбу на реке Оскол

"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации

"С коллаборантами не здороваемся". Село после оккупации

Конфликты16 ч. назад
Евгений Пригожин и его наемники в Бахмуте, 20 мая 2023 года

Почему в ФРГ не внесли ЧВК "Вагнер" в список террористов

Почему в ФРГ не внесли ЧВК "Вагнер" в список террористов

Правосудие и закон22 ч. назад
На демонстрации в поддержку сближения с ЕС в Кишиневе

Молдавские санкции ЕС одобрены. В списке не только олигархи

Молдавские санкции ЕС одобрены. В списке не только олигархи

Конфликты5 ч. назад
Карикатура DW

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Так что же будет с "Троицей"? Интервью с экспертом

Культура13 ч. назад
На главную страницу