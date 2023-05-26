Как в Каннах встретили фильм немецкого режиссера

Германию в Каннах представляет известный режиссер нашумевшего фильма "Небо над Берлином" Вим Вендерс. Он привез на конкурс сразу два фильма.

Новый художественный фильм режиссера из Дюссельдорфа Вима Вендерса (Wim Wenders) "Идеальные дни" ("Perfect Days"), премьера которого состоялась 25 мая на Каннском кинофестивале, снят в Японии и рассказывает о японском чистильщике общественных туалетов. Вторая работа режиссера, представленная на конкурсе, - документальный фильм о знаменитом немецком художнике Ансельме Кифере (Anselm Kiefer).

Кинолента "Идеальные дни" принесла Виму Вендерсу много лестных слов от кинокритиков и зрителей в Каннах. "Это пришло из глубины моей души", - сказал 77-летний режиссер о кинопроекте в пятницу, 26 мая, на пресс-конференции, упомянув и соавтора сценария Такума Такасаки. После премьер многие международные кинокритики высоко оценили ясность и глубину новой картины.

Сюжет фильма "Идеальные дни" разворачивается в Токио и рассказывают историю человека по имени Хираяма (в исполнении японского актера Кодзи Якушо), который будучи уборщиком туалетов, очень доволен своей жизнью.

Вендерс создал фильм "обманчивой простоты". "Наблюдая за мельчайшими подробностями повседневного существования с такой ясностью, силой духа и сочувствием, что они создают совокупную эмоциональную силу, даже если вы этого не замечаете", - так отозвался о новой работе Вима Вендерса американский журнал Hollywood Reporter.

Ангелы навсегда исчезли в небе над Берлином

По сообщению немецкого информационного агентства dpa, на пресс-конференции Вима Вендерса спросили, не думает ли он о продолжении своего культового фильма "Небо над Берлином" ("Der Himmel über Berlin"). В этой драме 1987 года двух ангелов сыграли Бруно Ганц (Bruno Ganz) и Отто Сандер (Otto Sander). Они оба уже умерли: Отто Сандер - в 2013, Бруно Ганц - в 2019 году.

"Мои ангелы навсегда исчезли в небе над Берлином", - с грустью ответил Вендерс. "Я не уверен, что вернусь к идее ангелов. Во всяком случае, мой новый фильм довольно близок этой теме. Если хотите, Хираяма и есть ангел. Не многие видят его в этой роли. Он невидим для многих людей".

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