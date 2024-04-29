Жерар Депардье допрошен по делу о домогательствах

По сообщениям СМИ, французского актера допросили в полицейском участке Парижа в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми двумя женщинами. Депардье отрицает вину.

Французский актер Жерар Депардье утром в понедельник, 29 апреля, был вызван в полицейский участок в Париже по делу о сексуальных домогательствах, сообщили местные СМИ. Его временно заключили под стражу для допроса в связи с недавними новыми заявлениями двух женщин, работавших с ним на съемках.

Через несколько часов адвокат актера Кристиан Сен-Пале рассказал, что Депардье вышел из полицейского участка.

По данным французского телеканала BFMTV и газеты Le Parisien, две женщины обвиняют Депардье в том, что он "прикасался" к ним на съемочной площадке. Первый инцидент произошел в 2014 году во время съемок короткометражного фильма "Маг и сиамцы", второй - в 2021-м на съемочной площадке картины "Зеленые ставни".

Одна из возможных жертв указала, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и "зажал ее между бедрами", после чего начал трогать ее за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. На помощь женщине пришли другие участники съемочной группы. Сам актер отвергает все обвинения в свой адрес.

Более десятка женщин обвиняли Депардье в насилии

75-летнего Депардье неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. В апреле 2023 года о непристойном поведении актера заявили сразу 13 женщин - актрис, статистов и гримеров. Позднее о домогательствах заявила испанская журналистка Рут Баса, утверждавшая, что столкнулась с насилием со стороны Депардье в 1995 году, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía.

В ответ актер Пьер Ришар, неоднократно снимавшийся вместе с Депардье, экс-первая леди Франции, модель и певица Карла Бруни и еще 48 представителей французской культуры выступили в поддержку актера. В коллективном письме, опубликованном газетой Le Figaro в декабре, о Депардье было сказано как о величайшем актере всех времен и как о последнем из "священных гигантов кинематографа". Подписавшиеся выразили недовольство по поводу "линчевания" актера и направленного против него потока негатива.