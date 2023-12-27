Десятки деятелей культуры подписали письмо в защиту Депардье

Более 50 французских деятелей культуры подписали открытое письмо в защиту Жерара Депардье, которого обвиняют в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Подписанты призывают прекратить "линчевание" актера.

Более 50 французских деятелей культуры подписали открытое письмо в защиту актера Жерара Депардье, которого обвиняют в изнасилованиях, сексуальных домогательствах и другом неподобающем поведении в отношении женщин. Письмо было опубликовано в понедельник, 25 декабря, в газете Le Figaro. Среди его подписантов - знаменитый комик Пьер Ришар, а также певица и фотомодель, бывшая первая леди Франции Карла Бруни. Кроме того, письмо подписала британская актриса Шарлотта Рэмплинг.

В письме говорится, что Депардье, которому 27 декабря исполняется 75 лет, подвергается "линчеванию" и на него изливается "поток ненависти", вопреки принципу презумпции невиновности. Между тем, считают подписанты, "Депардье - возможно, величайший из актеров", "Франция ему многим обязана" и "никто не сможет стереть неизгладимый след", который оставили его работы в кино и театре. "Когда люди напалают на Жерара Депардье таким образом, они нападают на искусство", - делается вывод в письме.

Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон назвал общественную кампанию против Депардье "травлей". Активисты расценили эти слова главы государства как оскорбление всех женщин, которые пострадали от сексуального насилия.

Открытое письмо, опубликованное в Le Figaro, также уже вызвало возмущение общественников. В частности, Лоран Бойе, основатель ассоциации по борьбе с насилием в отношении детей Les Papillons ("Бабочки") заявил, что организация лишает Пьера Ришара статуса одного из своих амбассадоров.

Депардье обвиняют в изнасиловании более 12 жещин

Очередной скандал вокруг Депардье разразился во Франции после выхода в эфир телеканала France 2 документального фильма о съемочной поездке актера в Северную Корею. В нем он допускает неуважительные, вульгарные и сексистские комментарии в отношении женщин, в частности, молодой переводчицы, а также в адрес несовершеннолетней девочки.

Кроме того, несколько дней назад актриса Элен Даррас выступила с обвинениями в домогательствах со стороны Депардье в 2007 году. СМИ также напомнили о продолжающемся уже несколько лет судебном разбирательстве Депардье с актрисой Шарлот Арну, обвиняющей его в изнасиловании. Еще более 12 женщин публично обвинили актера в сексуальном насилии, но пока не заявили об этом в полицию.

На фоне этих обвинений, Депардьемогут лишить врученного ему в 1996 году ордена Почетного легиона. Совет ордена инициировал соответствующую дисциплинарную процедуру, заявила 15 декабря министр культуры Франции Рима Абдул-Малак. Она назвала поведение Депардье в отношении женщин "абсолютно шокирующим" и "позором для Франции".

Российское гражданство Депардье

В январе 2013 года Депардье получил российский паспорт в Сочи во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Актер попросил гражданство РФ из-за несогласия с планами французского правительства ввести в стране 75-процентный налог на роскошь. В интервью Vanity Fair Депардье заявлял, что готов "умереть за Россию". Все это вызвало широкий общественный резонанс во Франции.

В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Депардье въезд в страну за высказывания "в поддержку нарушений территориальной целостности и суверенитета" Украины. После начала полномасштабной войны РФ против Украины, в марте 2022 года французский актер призвал остановить боевые действия и начать переговоры, и возложил ответственность за войну на Владимира Путина.

В ноябре 2022 года стало известно, что Депардье закрывает свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России. Друг и продюсер актера Арно Фрилли объяснил это отсутствием "конкретики по проектам" и заявил, что это решение "ни в коем случае не связано" с российской агрессией против Украины.

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