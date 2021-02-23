Депардье подозревают в изнасиловании

Французские правоохранительные органы начали официальное расследование по обвинению актера Жерара Депардье в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Расследование начато еще в декабре, однако известно о нем стало только во вторник, 23 февраля, из сообщения агентства AFP. Молодая актриса и танцовщица, согласно этому сообщению, обвиняет 72-летнего актера в том, что он в августе 2018 года дважды совершил над ней в своей парижской квартире действия сексуального характера.

Актриса еще в августе 2018 года подала заявление в полицию, однако расследование было прекращено в июне 2019 года из-за отсутствия доказательств вины Депардье. В августе 2020 года актриса подала более подкрепленный иск, потребовавший нового расследования. Адвокат Депардье заявил, что его клиент полностью отрицает обвинения.

5 января 2013 года Депардье в Сочи во время встречи с президентом России Владимиром Путиным получил российский паспорт, чуть ранее было объявлено о том, что он становится гражданином России. Депардье попросил российского гражданства после несогласия с намерением французского правительства ввести в стране 75-процентный налог на роскошь. Решение актера вызвало широкий общественный резонанс во Франции.

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