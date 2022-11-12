Жерар Депардье закрывает продюсерский центр в России

Решение французского актера связано с паузой в проектах, но не с войной в Украине, заявил ТАСС друг и продюсер Жерара Депардье.

Французский актер Жерар Депардье закрывает продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России. Решение связано с паузой в проектах, сообщает ТАСС со ссылкой на друга и продюсера Депардье Арно Фрилли.

"Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам", - цитирует издание заявление продюсера. При этом Фрилле указал, что решение "ни в коем случае не связано" с ситуацией, возникшей из-за войны РФ против Украины. "Что касается Жерара, то он по-прежнему очень мотивирован на участие в проектах в России", - добавил он.

Российское гражданство Депардье и запрет на въезд в Украину

В январе 2013 года Депардье получил российский паспорт в Сочи во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Депардье подал на гражданство РФ из-за несогласия с планами французского правительства ввести в стране 75-процентный налог на роскошь. Решение актера вызвало широкий общественный резонанс во Франции. В интервью Vanity Fair Депардье заявлял, что готов "умереть за Россию".

В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Депардье въезд в страну за высказывания "в поддержку нарушений территориальной целостности и суверенитета" Украины. После начала полномасштабной войны РФ против Украины, в марте 2022 года французский актер призвал остановить боевые действия и начать переговоры, и возложил ответственность за войну на Владимира Путина.

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