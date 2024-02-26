Жерара Депардье вновь обвинили в сексуальных домогательствах

53-летняя художник-постановщик обвинила 75-летнюю звезду французского кино в непристойном поведении на съемках фильма в сентябре 2021 года. Ранее Депардье неоднократно обвиняли в сексуальном насилии.

Звезду французского кино Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии, сексуальных домогательствах и сексистских оскорблениях. Как заявила агентству AFP в воскресенье, 25 февраля, адвокат Карин Дюррье-Дибольт жалобу в прокуратуру Парижа подала 53-летняя художник-постановщик Амели, работавшая с Депардье на съемках фильма Les volets verts в сентябре 2021 года.

По информации интернет-журнала Mediapart, Депардье сделал ей множество оскорбительных замечаний. Потом он якобы схватил ее и трогал талию, грудь и живот. Женщина заявила, что от дальнейших домогательств женщину спасли вошедшие в комнату охранники актера. Другая сотрудница на съемочной площадке, 33-летняя ассистентка режиссера, также обвиняла актера в том, что он дважды хватал ее "за грудь и ягодицы" во время съемок 31 августа 2021 года, сообщает Mediapart. Прокуратура Парижа не стала подтверждать получение жалобы, а юридические консультанты актера не ответили на запрос AFP.

75-летнего Депардье неоднократно обвиняли в сексуальном насилии. В апреле 2023 года о непристойном поведении актера заявили сразу 13 женщин - актрис, статистов и гримеров. Позднее о домогательствах заявила испанская журналистка Рут Баса, утверждавшая, что столкнулась с насилием со стороны Депардье в 1995 году, когда брала у него интервью для журнала Cinemanía.

Деятели культуры поддержали актера

В ответ актер Пьер Ришар, неоднократно снимавшийся вместе с Депардье, экс-первая леда Франции, модель и певица Карла Бруни и еще 48 представителей французской культуры выступили в поддержку актера. В коллективном письме, опубликованном газетой Le Figaro, о Депардье было сказано как о величайшем актере всех времен и как о последнем из "священных гигантов кинематографа". Подписавшиеся выразили недовольство по поводу "линчевания" актера и направленного против него потока негатива.

Жерар Депардье является является одним из самых знаменитых французских киноактеров. Он работал с самыми известными режиссерами, на его счету более 200 фильмов, напоминает AFP.

Смотрите также: