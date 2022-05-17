''Жена Чайковского'' разочаровала немцев?

Новый фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" не только претендует на "Золотую пальмовую ветвь", но и открыл основную конкурсную программу 75-го по счету Каннского фестиваля. Премьера на Лазурном берегу состоялась 18 мая. Учитывая все нынешние политические обстоятельства и призывы бойкотировать российское искусство, к приезду Серебренникова в Канны, где его давно знают и ценят, было приковано особое внимание.

Российский режиссер и его команда были встречены аплодисментами. А после премьеры фильма он четко выразил свою позицию по-русски: "Нет войне". "Я уверен, что искусство и люди искусства способны сделать так, чтобы война остановилась", - сказал в своем обращении к публике Серебренников, живущий ныне в немецком Гамбурге.

Официальная российская делигация не была допущена в Канны из-за развязанной РФ войны в Украине. "Жена Чайковского" - единственный фильм из России на этом престижном европейском киносмотре. Как его восприняли европейские кинокритики? DW ознакомилась с рецензиями в ведущих немецких СМИ.

Tagesspiegel: Cлучай Серебренникова показывает, как сложно себя позиционировать

Берлинская газета Tagesspiegel сосредоточилась на политической составляющей, которая в этом году в Каннах особенно заметна.

Кирилл Серебренников в Каннах уже в четвертый раз

"Пригласив на конкурс постоянного гостя Кирилла Серебренникова и "Жену Чайковского", Фремо (программный директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо. - Ред.) дал сигнал, что в нынешней борьбе интересов в сфере культуры, в разгар фактической войны в Украине, он не оценивает порядочность художников по гражданству", - подчеркивает автор рецензии, имея в виду требования бойкота со стороны украинских кинематографистов.

С другой стороны, указывает он, случай Серебренникова показывает, насколько сложно себя позиционировать: "режиссер уже много лет подвергается судебным репрессиям в России, а его фильм продвигал скандальный олигарх Роман Абрамович".

Тут стоит отметить, что Серебренников не получил госфинансирование, фильм "Жена Чайковского" был снят на средства из фонда "Кинопрайм", учрежденного Абрамовичем. В Каннах режиссер выступил за снятие санкций с миллиардера, поскольку тот давно поддерживает российское независимое кино. Также он высказался против бойкота русской культуры, отделив ее от политики, хотя, как подчеркнул Серебренников, он понимает тех, кто его требует.

"Несвоевременное целомудрие": FAZ о самой большой слабости фильма

То, что именно фильм режиссера из России в конкурсе был показан первым, издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) называет иронией судьбы. Рецензент также указывает на участие российского олигарха Абрамовича в финансировании картины и при этом противопоставляет этому упреку ответ Тьерри Фремо: средства были вложены еще до войны. Кроме того, констатирует критик, по "Жене Чайковского" трудно заметить влияние денег олигарха, как и влияние его французских и швейцарских сопродюсеров.

О жизни Чайковского многое известно, биографы не скрывают и его гомосексуальность. Фильм Кирилла Серебренникова также поднимает эту тему. "И правда, видишь загримированных похотливых стариков и мужчин в задушевной беседе, но то, что происходит за дверями салонов и купе поезда, в картину не входит", - отмечает рецензент FAZ. Это "несвоевременное целомудрие" он считает самой большой слабостью фильма.

Другой недостаток он связывает с главной актрисой Аленой Михайловой. "Камера Серебренникова любит эту женщину, не может нарадоваться. Фильму чужда мысль о том, что красавица Антонина могла ошибаться в своих голубых, красных и желтых бальных платьях. Таким образом, он заставляет Чайковского выглядеть хуже, чем того требует повествование. Эту ассиметрию между благородной влюбленной и малодушным объектом ее любви уже отработал Франсуа Трюффо в своей "Истории Адели Г." Но Трюфо был мастером держать эмоции в подвешенном состоянии. Серебренников - нет, он позволяет своей героине с узким полем зрения идти по миру, который все больше и больше ускользает от нее", - поясняет свою мысль журналист.

Алена Михайлова в Каннах-2022

Для сравнения он приводит другую картину Серебренникова - "Петровы в гриппе", представленную в Каннах в прошлом году. Фильм о болезни, которая стремительно распространяется по российской столице, превращая жителей в апатичных или буйных зомби, по мнению рецензента, по-настоящему отражает ситуацию в России. "Кино никогда не поспевает за современностью. Но иногда оно предвосхищает историю, как зеркало, которое раскрывает темное, таинственное и пугающее происходящее в глубине своего отражения", - заключает критик FAZ.

Sueddeutsche Zeitung: "Жена Чайковского" отражает современность

Издание Sueddeutsche Zeitung, напротив, считает, что, несмотря на историческую обстановку конца XIX века, фильм также привязан к современности. "За два с половиной мрачно поставленных кинематографических часа Серебренников показывает, что происходит с людьми, которые не могут в долгосрочной перспективе свободно развиваться из-за социальных ограничений и политического гнета, и как они переносят это давление на своих близких", - отмечает рецензент. Он уверен, что в обычное время этот фильм принадлежал бы к кругу кандидатов на "Золотую пальмовую ветвь". Но сможет ли жюри, несмотря на то, что Серебренников критикует режим Путина, решиться в этом году наградить российский фильм - это вопрос.

Die Welt: Реальная история, которая не нравится путинизму

"Некоторые хотели бы полностью отменить российское участие в Каннах. Было бы обидно. Режиссер Кирилл Серебренников рассказывает реальную историю, которая не нравится путинизму. О гомосексуале Чайковском. И особенно о его жене, - пишет издание Die Welt. - В путинской России не очень хотят признавать, что звездный композитор был геем". Особой похвалы рецензент удостаивает актрису, сыгравшую жену Чайковского Антонину Милюкову: "26-летняя Алена Михайлова воплощает ее с впечатляющей интенсивностью. Вначале с жалостью наблюдаешь за рвением, любовью с первого взгляда, охватившей ее. Но постепенно зритель ощущает раздражение. Неужели она не хочет увидеть то, что знает весь мир?" Серебренников рассказывает ее историю "с величайшим апломбом, забирается в пучину знаменитой русской души", хотя он часто "слишком близко приближается к китчу и маньеризму", заключает обозреватель.

Frankfurter Rundschau: Композитор "Патетической" вдохновил на бескрайне патетическую драму

Другое ведущее печатное издание Frankfurter Rundschau также строго в своих оценках и обходится без восторженных возгласов. "Композитор "Патетической" вдохновил на бескрайне патетическую драму - даже если в тяжелом оркестровом саундтреке мало звучат его произведения", - констатирует обозреватель.

В то же время в фильме ему недостает уникальности: "В течение двух с половиной часов Серебренников дирижирует болью безответной любви, а его тщательно продуманный костюмированный фильм развивает свой собственный стиль только в нескольких захватывающих эпизодах. Но даже эти нереальные хореографии вряд ли выходят за рамки визуальных клише. Гомосексуальные оргии и страсть опозоренной женщины сливаются в не всегда демонстрирующих вкус видениях, подобные балету обнаженных мужчин в матросских шапках", - делится своим впечатлением автор статьи. Он подчеркивает, что российский фильм, созданный до войны, ни в коем случае не должен пасть жертвой бойкота, но с художественной точки зрения основной конкурс фестиваля мог бы обойтись и без него.

Совпадает ли мнение жюри с оценкой немецких критиков, покажут результаты конкурса. Имена новых обладателей "Золотой пальмовой ветви" станут известны 28 мая.

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