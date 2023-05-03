Скандал в немецком кино, или Самая худшая роль Тиля Швайгера

Тиль Швайгер - звездный немецкий актер и режиссер. На днях вышел его новый фильм, а сейчас он стал героем ряда скандальных публикаций: коллеги возмущены его поведением на съемочной площадке. Грозит ли это его карьере?

Тиль Швайгер (Til Schweiger) в особом представлении не нуждается. Он не просто занял особое место среди популярных и успешных актеров, режиссеров и продюсеров современности. 59-летнего Швайгера можно по праву назвать звездой и одним из самых влиятельных людей немецкого кинематографа. Снимался он и в Голливуде, а мировую известность ему принесло участие в ленте Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", где он сыграл фельдфебеля Хуго Штиглица. Его партнерами по этому фильму стали, в частности, Брэд Питт, Кристоф Вальц (Christoph Waltz), Диана Крюгер (Diane Kruger) и Майкл Фассбендер (Michael Fassbender).

В Германии в последние годы Швайгер прославился в роли режиссера фильмов для семейного просмотра. В конце марта вышла его комедия "Рискованные гонки. Часть вторая" ("Manta Manta: Zwoter Teil"), в которой Тиль исполнил и главную роль. Только за три недели продолжение популярного фильма 1991 года, известного также и в российском кинопрокате, посмотрело более миллиона зрителей.

Однако выяснилось, что у успеха есть и оборотная сторона. Тиль Швайгер оказался в центре скандала. Участники съемок рассказали, что работать под руководством именитого актера и режиссера - сплошной кошмар: он часто беспричинно и зло придирается к окружающим, нередко из-за него на площадке складываются нервные и токсичные отношения, также стало известно об алкогольных эксцессах и даже рукоприкладстве.

Из-за чего разразился скандал?

"Он был богом" ("Er war der Gott") назвал свою статью о Швайгере влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel. Богом, которому все должны были повиноваться. Журналисты описывают весьма неприятный случай, рассказанный их собеседниками. В июле прошлого года Швайгер появился на съемках в состоянии сильного алкогольного опьянения - причем в начале дня. Он ударил по лицу одного из сотрудников, пытавшегося объяснить режиссеру, что работать в таком состоянии невозможно. Швайгер начал громко скандалить, и присутствовавшим пришлось удерживать его силой, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Кадр из фильма "Четверо против банка" с Маттиасом Швайгхефером и Тилем Швайгером (на фото справа) Фото: picture alliance/S.Rabold

Журналисты еженедельника Der Spiegel опросили около 50 членов съемочной команды. Многие признались, что поведение Швайгера их расстроило, но не удивило. По их словам, во время работы над фильмом "Рискованные гонки. Часть вторая" режиссер часто вел себя агрессивно. Он постоянно орал и не раз позволял себе появляться на работе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также его коллеги рассказали о своем физическом и моральном истощении. При этом некоторые заметили, что в целом кинорежиссеры иногда бывают жесткими и авторитарными во время работы, но случай со Швайгером - беспрецедентный: на съемках царила атмосфера страха. Люди боялись лишний раз вздохнуть, чтобы не привлекать внимания деспотичного режиссера.

При этом почти все, кто говорил с журналистами Der Spiegel, попросили сохранить их анонимность. Они считают, что Швайгер очень влиятелен в мире кино, и опасаются, что открытое противостояние поставит крест на их карьере. Газета Bild пишет, что аналогичные проблемы возникали и во время съемок предыдущей картины Швайгера - "Дорогой Курт" ("Lieber Kurt"). Жертвой стала актриса, которая не стала делать этот случай достоянием общественности, однако решила прекратить сотрудничество с режиссером.

Как реагирует на обвинения сам Швайгер?

Никак. Тиль Швайгер пока не комментирует поток скандальных публикаций. В то же время одна из его адвокатов заявила журналистам, что ее подзащитному про претензии такого рода ничего не известно. В свою очередь другой защитник добавил, что ситуаций, о которых идет речь, на самом деле не было.

В публикации Der Spiegel говорится, что коллеги, давно знающие Тиля Швайгера, рассказывают, что раньше он всегда отличался корректностью и работать с ним было одно удовольствие. По их мнению, настоящим тираном он стал, заняв высокие позиции и приобретя в связи с этим неограниченную власть в немецкой киноиндустрии. В качестве еще одной причины высказываются предположения, что Тиль Швайгер страдает от чрезмерного пристрастия к алкоголю. Протрезвев, режиссер извинялся перед теми, кого обидел, аргументируя это тем, что напился и ничего не помнит. Порой он даже плакал.

Почему все молчали до сих пор?

Немецкие журналисты выяснили: эксцессы на съемках со Швайгером происходят уже не первый год. Почему же о них до сих пор не было известно?

Не секрет, что Фильмы Швайгера-режиссера и продюсера пользуются большой популярностью у зрителей. И он - прекрасный актер, коллеги отмечают его высокие рабочие качества. Как режиссер он не только подстегивает других выкладываться по полной, но и сам работает на износ и глубоко переживает за успех своих фильмов. За сотрудничество с ним хорошо платят, а актеры моментально делают себе имя - это почти уникальный для немецкой киноиндустрии феномен. Швайгер может себе позволить тратить на фильмы больше денег, чем другие его коллеги. Это касается и оборудования для съемок.

Интересно, что всего пару лет назад Швайгер ежедневно попадал на первые полосы из-за многочисленных акций помощи беженцам из Сирии (см. публикации ниже).

Что же теперь пошло не так? Нынешняя волна негативных публикаций, уж слишком резко начавшаяся, порой напоминает тщательно спланированную акцию. При этом возможные иски, а также расходы на адвокатов и вполне вероятные судебные процессы могут подорвать финансовое благополучие Швайгера. Хотя возможен и обратный сценарий: повышенный интерес к режиссеру и актеру приведет к тому, что вышедший в прокат свеженький фильм заработает даже больше, чем предполагалось.

Интересно другое. Будет ли попавший в немилость Швайгер и дальше получать субсидии от государства? Немецкое кино сильно зависит от государственных денег. Так, создатели картины "Рискованные гонки. Часть вторая" получили более двух миллионов евро бюджетных денег. Тем временем госминистр по вопросам культуры ФРГ Клаудиа Рот (Claudia Roth) призывает к принятию дополнительных мер по защите от дискриминации и насилия в сфере культуры, искусства и медиа-индустрии. В частности, министр подчеркнула, что даже гении не могут и не должны быть выше закона, а независимая федеральная уполномоченная по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман (Ferda Ataman) требует принятия строгих санкций за несоблюдение правил - вплоть до отказа от выдачи госсубсидий на производство фильмов нарушителям.