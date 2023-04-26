В Германии стали меньше курить и употреблять алкоголь

Число курильщиков среди населения и расходы, которые жители Германии тратят на алкоголь и сигареты, уменьшаются год от года. Однако цифры остаются в зоне риска.

Жители Германии потратили в 2022 году 27,1 миллиарда евро на табачную продукцию - что на 7,7 процента меньше, чем годом ранее. Это следует из ежегодного отчета Немецкого ведомства по вопросам зависимостей (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen), распространенного в среду, 26 апреля.

На сегодняшний день в Германии курят 16 процент женщин и 22 процента мужчин - этот показатель снижается год от года.

Количество употребляемого алкоголя тоже несколько уменьшилось, однако остается в опасной зоне. Почти 7,9 миллиона жителей Германии (то есть почти каждый десятый) употребляют алкоголь с риском для здоровья - то есть, по меньшей мере, одну-две бутылки пива в день. Это больше, нежели в среднем по миру, предупреждает организация.

Отказ от алкоголя позволит женщинам прожить, в среднем, на 16 лет больше, а мужчинам - на 10 лет, говорится в отчете экспертов.

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