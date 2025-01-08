Досрочные выборы в ФРГ и беженцы. Что предлагают партии?

Миграционная политика ФРГ стала одной из центральных тем избирательной кампании на досрочных выборах в бундестаг, назначенных на 23 февраля. DW - о позициях и требованиях основных немецких политических партий.

"Миграция стала темой, которая в последние дни явно снова сильнее оказалась в политическом фокусе", - говорит, с беспокойством глядя в камеру оператора второго канала телевидения ФРГ (ZDF), Александер Добриндт (Alexander Dobrindt). Он - один из лидеров фракции немецких консерваторов в бундестаге, возглавляет парламентскую группу депутатов от баварского ХСС.

Вообще-то тема миграции и беженцев для партийного блока ХДС/ХСС не очень выгодная. В Германии помнят, что миграционный кризис 2015-2016 годов разразился в то время, когда канцлером ФРГ была лидер консерваторов Ангела Меркель (Angela Merkel), с разрешения которой в страну тогда хлынул неконтролируемый поток беженцев, преимущественно из Сирии, Ирака, Афганистана. Но очередной теракт в Магдебурге, совершенный накануне Рождества, вынудил консерваторов сделать тему беженцев одной из центральных в их избирательной кампании.

Граница Германии на замке?

На предвыборной конференции в баварском монастыре Зееон парламентарии ХСС приняли целую программу, призванную ограничить приток нелегальных мигрантов в Германию и ускорить депортацию тех беженцев, которым отказано в убежище. Между тем факты свидетельствуют о том, что этот приток уже заметно сократился. Особенно после введения контроля на сухопутных границах Германии с соседними странами.

Контроль на немецко-польской границе Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Так, по данным министерства внутренних дел ФРГ, с января по ноябрь 2024 года число нелегальных пересечений немецкой границы составило 62 493 случая. В тот же период 2023 года оно было существенно выше - 103 526. Увеличилось и число отказов в пересечении границы ФРГ - с 29 тыс. до 34 тыс.

Чаще всего, сообщает МВД ФРГ, нелегально переходят через границу в Германию из Польши, реже - из Австрии и Швейцарии. А больше всего случаев отказа в пересечении немецкой границы зафиксировано там, где контроль был введен только в сентябре 2024 года - на границе с Францией это число выросло с 147 до 3 334, с Нидерландами - с 69 до 692.

Предоставлять защиту не всегда нужно в Германии?

Тем не менее консерваторы, как, например, генеральный секретарь ХСС Мартин Хубер (Martin Huber), настаивают на расширении практики отказов в пересечении границы лицами, не имеющими на это законного права - визы или гражданства страны с безвизовым режимом.

Депутаты от ХСС традиционно собираются в начале года в баварском монастыре Зееон Фото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler

Рассматривать же ходатайства беженцев о защите в Германии следует в третьих странах, в которых не действуют законы ЕС. "Защита, которую обеспечивает Германия, не означает, что эта защита должна предоставляться в самой Германии", - заявил Хубер.

Юристы смотрят на это иначе. Не пускать беженца через границу в Германию нельзя, указывает правовед из университета в Шпайере Констанце Янда (Constanze Janda). Это, по ее словам, противоречит и законам ЕС, и международному праву. Более того, власти ФРГ обязаны сперва проверить, какая из стран несет ответственность за того или иного беженца, и переправить его туда, а не просто развернуть обратно на границе в соседнюю страну, из которой он пытается попасть в Германию.

Субсидиарная защита и великодушие властей ФРГ

Еще одно требование ХСС - отменить действующую в ЕС так называемую "субсидиарную защиту". Такой статус был введен, потому что женевская конвенция о беженцах не предусматривала защиту для граждан тех стран, где идет гражданская война. Резко против требования ХСС выступают правозащитники.

Вибке Юдит Фото: Wiebke Judith,

"Вызывает крайнюю тревогу тот факт, что ХДС/ХСС в своих требованиях игнорирует фундаментальные права и права человека, чтобы привлечь на свою сторону избирателей правых партий", - заявила Вибке Юдит (Wiebke Judith) из правозащитной организаци Pro Asyl, отстаивающей интересы беженцев. Речь, по словам Юдит, идет об эрозии основополагающих принципов правовой государственности, уважения человеческого достоинства и прав человека. Правозащитники считают, что многие положения миграционной политики консерваторов противоречат Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Женевской конвенции о статусе беженцев.

Другой вопрос - как именно применять эти документы. "Субсидиарная защита беженцев от гражданских войн, а также всевозможные запреты на депортацию применяются в Германии особенно великодушно. Власти и суды могли бы быть куда более строгими, особенно в отношении сирийцев и афганцев, не меняя для этого международные договоры", - указывает Даниэль Тим (Danial Thym) из университета в Констанце.

Что делать с сирийскими беженцами?

Дополнительный импульс немецкой дискуссии о беженцах и их ускоренной депортации дали события в Сирии. Правительство Шольца, напомнил Александр Добриндт, организовало лишь один авиарейс в Афганистан - тогда на борту самолета находились афганцы, которых депортировали из Германии на родину. Это была, по его оценке, популистская мера перед земельными выборами на востоке Германии, и, хотя министр внутренних дел обещала, что последуют и другие, до сих пор ни одного нового так и не было.

Депортация из Германии (фото из архива) Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Высылать, по мнению ХСС, следует и в Афганистан, и в Сирию. "Режима Асада больше нет, а потому и с правовой точки зрения следует проверить, есть ли еще основания предоставлять гражданам Сирии защиту в Германии, - констатирует его однопартиец Мартин Хубер. - Таких оснований, как правило, теперь больше нет".

Глава МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser) из СДПГ, однако, не торопится, но обещает, что Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) проверит, есть ли еще основания для предоставления защиты в Германии и, если таких оснований нет, аннулирует статус беженца. Вместе с тем, говорит Фезер, "тот, кто хорошо интегрирован, имеет работу, выучил немецкий язык и нашел здесь новую родину, должен иметь право остаться в Германии". Желающим же вернуться на родину МВД обещает оказать финансовую помощь.

"Когда ситуация в Сирии стабилизируется, люди сами туда вернутся", - уверен и зампредседателя фракции СДПГ Дирк Визе (Dirk Wiese). Но многие и останутся, потому что нашли здесь работу и начали новую жизнь. Хорошо интегрированным надо позволить остаться, считает он.

Аналогичной точки зрения придерживается и кандидат "зеленых" в канцлеры Роберт Хабек (Robert Habeck): "Те, кто здесь трудятся, нам нужны". Репатриацию остальных он считает возможной и в отдельных случаях необходимой: "Те, которые здесь не работают, смогут или должны будут - когда Сирия станет безопасной - снова туда вернуться".

Мерц обещает отменить двойное гражданство

Впрочем, немецкая предвыборная дискуссия об ужесточении миграционной политики не ограничивается темой сокращения притока и депортации беженцев.

Кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обещает, возглавив следующее правительство, также повысить порог для мигрантов, желающих получить немецкое гражданство, и планирует с этой целью внести поправки в принятый по инициативе правительства Шольца закон, допускающий, в частности, сохранение прежнего гражданства.

Двойное гражданство, по словам Мерца, должно оставаться исключением из правила. Кроме того, он настаивает на возможности лишать немецкого гражданства, если выяснится, что при его предоставлении были допущены ошибки или не учтено уголовное прошлое соискателя немецкого паспорта.