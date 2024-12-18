Сирийцы поедут домой, хотя в ЕС нужны рабочие руки?

После падения в Сирии режима Асада, в Евросоюзе все громче призывы отправить сирийских беженцев на родину. Как эти требования сочетаются с острой нехваткой рабочей силы в странах ЕС?

После падения 8 декабря в Сирии режима Башара Асада Германия быстро объявила о приостановке рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, поданных сирийцами. Всего через 36 часов после того, как сирийские повстанцы объявили о том, что вошли в столицу Дамаск, правительство ФРГ приостановило процесс принятия решений по более чем 47 000 соответствующих заявлений. Через несколько часов этому примеру последовали Франция, Великобритания, Италия и некоторые другие государства.

108 000 сирийцев в ЕС ждут рассмотрения прошений об убежище

Эти действия усилили нервозность среди более чем 1,5 млн сирийцев, которые прибыли в Европу с момента начала в 2011 году гражданской войны у них на родине. Особую тревогу вызвали высказывания министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, который поручил своему ведомству подготовить программу "упорядоченной репатриации и депортации в Сирию". Аналогичные призывы прозвучали и от некоторых немецких политиков.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Власти европейских стран, похоже, воспользовались свержением Асада, чтобы обратить внимание на растущее беспокойство в обществе по поводу высоких темпов миграции. По данным Агентства Евросоюза по вопросам убежища (EUAA), в конце октября в государствах-членах ЕС на рассмотрении находилось более 108 000 ходатайств о предоставлении убежища, поступивших от граждан Сирии.

Приостановка этой процедуры, к чему прибегли правительства европейских стран сразу после смены власти в Дамаске, резко контрастирует с дружелюбным отношением к беженцам из Сирии, которое царило в разгар миграционного кризиса в Европе в 2015-16 годах.

Невозможно быстро навести порядок в Сирии

Нынешняя же реакция властей в странах ЕС выглядит особенно тревожной, учитывая продолжающийся хаос в Сирии, где ведущая группировка повстанцев - радикальная исламистская "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ) - пытается создать переходное правительство.

Ситуация усугубляется тем, что в Европе, очевидно, коренным образом изменилось отношение к оценке главного довода, основываясь на котором, она хотела принимать сирийских граждан. Помимо удовлетворения гуманитарных потребностей, политики в то время утверждали, что сирийцы помогут смягчить острую нехватку рабочей силы на рынке труда.

Анастасия Каратзас, эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Center (EPC), указывает, что Евросоюз недавно, еще до падения режима Асада, активизировал усилия по возвращению большего числа беженцев на родину, несмотря на огромный спрос на рабочие руки.

"В ЕС существует острая необходимость решить проблему нехватки кадров и бороться с трудовой эксплуатацией, особенно нелегальных рабочих-мигрантов. Но сейчас существует риск, что приоритет возвращения (беженцев на родину. - Ред.) может затмить другие цели", - поделилась Каратзас в интервью DW.

Интеграция сирийцев в Германии идет "лучше, чем ожидалось"

Интеграция такого большого количества беженцев - в Германию прибыло 972 000 сирийцев - за столь короткий срок, безусловно, была непростой задачей. Однако Филипп Яшке (Philipp Jaschke), эксперт по рынку труда из Нюрнбергского института исследований занятости (IAB), считает, что усилия немецких властей принесли результат, который "гораздо лучше, чем ожидалось".

"(Беженцы. - Ред.) покинули Сирию внезапно. У многих из них травматический опыт бегства. Когда они добрались до Германии, они были в значительной степени не готовы к немецкому рынку труда, и существовало множество институциональных барьеров", - пояснил Яшке в интервью DW.

В 2015 году сирийский беженец Анас Модамани после прибытия в Германию сделал селфи с тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Среди подобного рода препятствий - длительные задержки с принятием решения о предоставлении убежища, изучение немецкого языка и завершение учебы, а также получение перед поступлением на работу признаваемой в стране квалификации, на что уходят годы. В то же время перспективы трудоустройства беженцев часто ограничиваются получением низкоквалифицированных должностей.

По данным опросов IAB, на родине более 90% сирийцев работали по специальностям, требующим в Германии профессиональной подготовки или университетского диплома. Когда беженцы прибыли в ФРГ, около трети из них сначала были заняты на работах, не требующих высокой квалификации. Шесть лет спустя четверть сирийских беженцев все еще занимали эти должности.

Причины высокого уровня безработицы среди сирийских беженцев

По состоянию на сентябрь 2024 года, в Германии было трудоустроено около 287 000 сирийцев, отмечается в докладе IAB, опубликованном 13 декабря. Средний уровень занятости снизился, поскольку большое количество беженцев прибыло в страну недавно и все еще находится на ранней стадии процесса интеграции. Однако чем дольше беженцы остаются в ФРГ, тем выше вероятность того, что они найдут работу. По данным IAB, около 61% из них были трудоустроены через семь лет после приезда.

Хотя официальный уровень безработицы среди сирийцев, достигающий 37%, намного выше, чем этот показатель для всей ФРГ, составивший в ноябре 5,9%, культурные и другие факторы сыграли в данном случае значительную роль. Сирийские женщины в большей степени, чем мужчины, не трудоустроены. Многие из них выполняют традиционные обязанности в семье и по дому, принятые на родине, и с меньшей вероятностью имеют в прошлом опыт работы. Кроме того, они чаще всего являются матерями маленьких детей.

Анастасия Каратзас из ЕРС говорит, что дискриминация и "постоянные трудности с признанием навыков и квалификации" - это проблемы другого рода, относящиеся к Европе в целом.

Сирийцы заполняют пробелы на немецком рынке труда

В Германии почти 30% сирийских женщин-беженок заняты в социально-культурной сфере, включая образование и уход за детьми. Каждая десятая работает в розничной торговле. Более 20% беженцев-мужчин работают на производстве или в сфере логистики. По данным IAB, сирийцы также активно представлены в гостиничном бизнесе, здравоохранении и строительстве.

"В этих секторах наблюдается острая нехватка рабочей силы, там существует высокий спрос на кадры и сравнительно низкое предложение. Поэтому Германия действительно многое потеряет, если эти люди уедут", - предупреждает Филипп Яшке из IAB.

В первой половине 2024 года около 71 000 сирийцев подали в странах ЕС ходатайства о предоставлении им убежища Фото: Maram Salim/DW

Что касается вопроса о том, сколько из них добровольно готовы вернуться домой, то недавний опрос, проведенный под руководством IAB, показал, что более 90% беженцев сирийского происхождения, въехавших в Германию в период с 2013 по 2019 год, заявили, что хотели бы остаться постоянно жить в ФРГ. Но ситуация может измениться в связи с последними политическими событиями в Сирии.

"Почти 40% сирийцев находятся в Германии с 2015 года или дольше. Они зарабатывают здесь на жизнь, создали сети социальных контактов, многие привезли семьи, так что вполне вероятно, что многие и останутся здесь", - прогнозирует Яшке.

Слишком рано говорить о репатриации сирийцев?

Те, кто не смог интегрироваться в Европе или не нашел работу в разумные сроки, возможно, будут вынуждены вернуться или же решат вернуться. Многие из них, вероятно, захотят помочь восстановить сирийскую экономику после гражданской войны. Депутат бундестага от консервативного ХДС Йенс Шпан (Jens Spahn) недавно заявил в интервью телекомпании n-tv, что сирийским беженцам должна быть предложена господдержка для репатриации из ФРГ, и в этой связи говорил о бонусе в размере 1000 евро на человека за возвращение домой и использовании государственных немецких самолетов для осуществления рейсов по репатриации.

Франк Вернеке Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

В то время, как споры по этому вопросу продолжаются, Франк Вернеке (Frank Werneke), глава профсоюза работников сферы услуг Verdi, предостерегает от опрометчивых решений о такой репатриации. Он надеется, что власти "подойдут к этому вопросу с холодной головой". В интервью агентству DPA Вернеке сообщил, что переходному правительству Сирии важно сначала создать "как можно более демократичные условия" в стране, учитывая потребности многочисленных этнических и религиозных групп.

Что касается европейского уровня, то Анастасия Каратзас выражает обеспокоенность тем, что антимигрантские настроения могут стать причиной слишком быстрой реакции многих стран ЕС, и предостерегает их от принятия поспешных решений. "Необходимо проводить политику, направленную на то, чтобы возвращение домой происходило под контролем, на основе фактов и данных об их (беженцев. - Ред.) вкладе (в рынок труда. - Ред.)", - подвела итог Каратзас.