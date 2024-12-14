Шольц: Хорошо интегрированные сирийцы - желанные гости в ФРГ

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, в обсуждении вопроса беженцев из Сирии необходимо благоразумие. Те сирийцы, которые смогли интегрироваться, будут желанными гостями в Германии.

Сумевшие интегрироваться сирийцы будут желанными гостями в Германии, заявил в своем обращении в пятницу, 13 декабря, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). Он также призвал сохранять "благоразумие" при обсуждении вопроса, как относиться к беженцам из Сирии после смены власти в их родной стране.

"Некоторые заявления, сделанные в последние дни, глубоко обеспокоили наших сограждан сирийского происхождения", - сказал Шольц. Он продолжил: "Поэтому сегодня я хочу сказать им: все, кто работает здесь, кто хорошо интегрирован, желанны в Германии и будут желанными гостями. Это само собой разумеется". Канцлер напомнил, что многие сирийцы успели "пустить корни" в ФРГ, и только в местных больницах уже работает 5000 сирийских врачей.

При этом, по мнению канцлера, только в ближайшие недели и месяцы станет ясно, в каком направлении будет развиваться Сирия после падения режима Башара Асада. Он пообещал помочь беженцам, которые захотят вернуться на родину, "как только позволит ситуация". По словам Шольца, Европа также планирует помочь в восстановлении ближневосточной страны, "чтобы великая надежда сирийцев была реализована: свобода, наконец, настала для их родины!"

В Германии начали вести разговоры о дальнейшей судьбе сирийских беженцев

Уже на следующий день после свержения сирийского диктатора Башара Асада миграционные власти ФРГ временно приостановили рассмотрение заявок на предоставление убежища от граждан Сирии, а политики начали активно спорить об их дальнейшей судьбе.

Так, кандидат в канцлеры от крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel) написала в Х: "У тех, кто в Германии празднует "свободную Сирию", очевидно уже нет больше причин для бегства. Им следует незамедлительно вернуться в Сирию". А основательница левопопулистского "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ) Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) в интервью еженедельнику Stern заявила: "Я ожидаю от тех сирийцев, которые в нашей стране ликуют по поводу захвата власти исламистами, что они как можно быстрее вернутся к себе на родину". Сопредседатель немецкой Левой партии Ян ван Акен (Jan van Aken) на представлении ее предвыборной программы назвал "кончеными подонками" всех, кто, по его словам, "заговорил сейчас о депортациях в Сирию".

Заместитель председателя бундестага от партии "зеленых" Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring Eckardt) уверена, что многие сирийцы по собственной воле захотят как можно быстрее вернуться на родину. В то же время в интервью радиостанции rbb24 Inforadio она призвала не вести "преждевременных дискуссий" о высылке из страны сирийцев. В похожем ключе высказался глава МВД Баварии из консервативной ХСС Йоахим Херман (Joachim Herrmann). В интервью радиостанции Deutschlandfunk этот консервативный политик отметил, что "никто не призывал завтра же приступать к выдворениям", и подчеркнул важность дифференцированного подхода к сирийским беженцам. Многие из них "прекрасно интегрировались", имеют работу и "очень нужны". Поэтому никому и в голову не приходит мысль "высылать таких людей из страны", пояснил он.

Сколько всего сирийцев в Германии

По данным доклада Федерального статистического ведомства ФРГ, всего на территории страны проживают порядка 1,3 млн сирийцев. Из них лишь около половины (712 тысяч) - это просители убежища. По состоянию на конец 2023 года, на сирийцев приходилось 22% всех прошений об убежище в Германии. Они составляют вторую по численности группу беженцев в ФРГ после украинцев (около 1,65 млн).

Среди беженцев-сирийцев более половины прибыли в 2014–2016 годах, 12% из них, то есть около 85 тысяч, - это дети, родившиеся в Германии.