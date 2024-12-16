Лидер ХДС призвал не пускать в Германию беженцев из Сирии

Германия должна прекратить допуск в страну беженцев из Сирии после того, как там был свергнут режим Башира Асада, а также вернуть на родину сирийцев, которые "не хотят интегрироваться". Такое мнение высказал лидер фракции Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Германии и кандидат на пост канцлера ФРГ от этого консервативного блока Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в воскресенье, 15 декабря, в эфире программы "Репортаж из Берлина" немецкой медиакомпании ARD.

Свое воззвание Мерц мотивировал тем, что после перехода власти в Сирии к альянсу повстанцев, который возглавляет радикальная суннитская исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", из страны в Германию могут бежать "члены милиции Асада". "Мы совершенно не нуждаемся в них в Германии", - отметил немецкий политик.

Кандидат на пост канцлера ФРГ также повторил свой призыв пересмотра позиции Берлина в отношении сирийских беженцев, которые уже находятся в Германии. Консерваторы уже долгое время считают, что, по крайней мере, уже можно возвращаться на север, а после падения режима Асада - и в другие регионы страны, пояснил политик. При этом, по словам Мерца, в Германии могут остаться сирийцы, которые "работают и хорошо интегрированы".

Берлин уже приостановил рассмотрение новых заявок о прошении убежища от сирийских беженцев. Это было сделано буквально на следующий день после появления сообщений о бегстве Башара Асада из Дамаска в РФ и краха его режима.

Добриндт: Нужно сделать возможной репатриацию сирийцев

Позицию Мерца во многом повторяет член блока ХДС/ХСС и глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт (Alexander Dobrindt). Газета Rheinische Post опубликовала в выпуске от 16 декабря интервью, в ходе которого политик заявил о необходимости возвращения ряда сирийских беженцев на родину.

"Если основания для защиты перестают действовать, а право на проживание во многих случаях утрачивается, репатриация в Сирию также должна быть возможной", - цитирует Добриндта газета.

Политик отметил, что первоочередной задачей для ФРГ в этом случае должно стать быстрое возвращение в Сирию правонарушителей. Добриндт также поддержал идею о спонсировании добровольного возвращения в Сирию, которую ранее высказал заместителей председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан (Jens Spahn). Речь шла о том, чтобы выделять по тысяче евро каждому желающему вернуться на родину сирийцу и оплачивать им билеты домой.

Добриндт известен своей поддержкой идей о депортации различных категорий беженцев из ФРГ в их родные страны. Так, в сентябре он призывал организовывать "еженедельные" депортационные рейсы в Афганистан для преступников. А до этого политик-консерватор предлагал высылать из ФРГ украинских беженцев, не нашедших работу в стране.

Мерц обещает прекратить выплату "денег для граждан" беженцам

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС в очередной раз раскритиковал политику Берлина в отношении пособий для украинцев, которые бежали в Германию, спасаясь от развязанной РФ полномасштабной войны. По мнению Мерца, они должны получать в Германии не увеличенное пособие (Bürgergeld, или "деньги для граждан"), а такие же пособия, как остальные находящиеся в стране беженцы.

Мерц назвал выдачу "денег для граждан" украинцам "самой крупной, буквально взрывной статьей расходов". По словам политика, в случае победы на выборах в бундестаг его партия полностью пересмотрит принципы предоставления пособий в ФРГ. "Нам необходимо снова поставить систему с головы на ноги. Понятие Bürgergeld исчезнет. Мы планируем ввести новое базовое социальное пособие. Мы положим конец нелегальной миграции и таким образом сократим крупные расходы бюджета, - пообещал Мерц.

Вместе с тем лидер немецких консерваторов пообещал, что украинским беженцам в Германии начнут "сразу" предоставлять разрешение на работу и ускорят процесс признания их профессиональных квалификаций. А немецкий язык Мерц предложил изучать украинцам уже по месту работы.