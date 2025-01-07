В 2024 году на 20% возросло число депортаций из Германии

Из Германии с января по ноябрь 2024 года депортировали почти 18,4 тысячи человек, сообщает Bild со ссылкой на представителя правительства. Это на 20% больше, чем за тот же период 2023 года.

В Германии значительно увеличились показатели депортаций. С января по ноябрь 2024 года из ФРГ были выдворены 18 384 человека, что примерно на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, пишет немецкая газета Bild во вторник, 7 января, со ссылкой на неназванного представителя правительства Германии.

По словам собеседника Bild, "совместные усилия федерального и земельных правительств по вопросу депортаций" показали первые результаты.

За весь 2023 год власти Германии депортировали 16 430 мигрантов, которым было отказано в праве остаться в стране. Для сравнения, в 2019 году было произведено около 22 000 депортаций, после чего в первый год пандемии COVID-19 этот показатель существенно снизился. По данным Bild, в 2024 году в Германии было подано 213 000 заявлений о предоставлении убежища, что более чем на треть меньше, чем в 2023-м.

Депортация мигрантов из Германии

В Германии усилили меры по депортации мигрантов, которым было отказано в убежище, после громкого убийства полицейского в Мангейме в конце мая 2024 года. Беженец из Афганистана во время митинга движения Pax Europa атаковал с большим охотничьим ножом главного спикера, а затем - людей, которые пришли ему на помощь. Полицейскому Рувену Л. (Rouven L.) он нанес целенаправленные удары ножом, после чего тот скончался в больнице. Трагедия получила огромный резонанс в немецком обществе и подстегнула дискуссию об ограничении приема афганских беженцев и возможности депортации их на родину.

Кроме того, в конце прошлого года на фоне падения режима Башара Асада в Сирии в Германии разгорелись дебаты о возвращении на родину беженцев из этой страны.