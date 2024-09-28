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ПолитикаГермания

Германия расширяет согласованную депортацию турок на родину

Сергей Ромашенко
28 сентября 2024 г.

Германия заключила с Турцией новое соглашение о репатриации турок, незаконно проживающих в ФРГ. В ближайшее время в Турцию будет депортировано около 200 граждан этой страны.

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Выдворение нелегального мигранта из Германии в аэропорту Лейпциг-Галле (фото из архива)
Выдворение нелегального мигранта из Германии (фото из архива)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Германия в соответствии с достигнутой с Турцией новой договоренностью приступила к репатриации турок в эту страну, сообщили вечером в пятницу, 27 сентября, немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. На первом этапе в Турцию планируется депортировать в общей сложности 200 человек. Репатриация будет осуществляться постепенно и децентрализованно на регулярных авиарейсах. Федеральные земли оказывают содействие в получении необходимых документов.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) подчеркнула, что репатриация турецких мигрантов, незаконно проживающих в Германии, будет проводиться последовательно. "Мы добились того, чтобы репатриация в Турцию осуществлялась быстрее и эффективнее, и Турция быстрее принимала своих граждан, не имеющих права оставаться в Германии. Это большой шаг вперед и новая веха в деле ограничения нелегальной миграции", - заявила она в интервью изданием группы Funke.

Масштабная репатриация

В отличие от других миграционных соглашений, например, с Узбекистаном или Кенией, договоренность с Турцией позволяет осуществлять репатриацию в крупном масштабе. За последние годы в Германию прибывало все больше турецких мигрантов, но их выдворение на родину было затруднено в том числе и геополитической ролью Турции, являющейся для ФРГ страной-партнером.

Ранее дипломатические источники сообщали, что Турция блокирует репатриацию своих граждан, подлежащих выдворению из Германии, ссылаясь на правовые аспекты. В 2023 году из Германии на родину было возвращено 1300 турецких граждан, сообщило правительство ФРГ в ответ на запрос партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). По сведениям Федерального ведомства по миграции и беженцам, на апрель 2024 года выдворению из Германии подлежали около 14 500 турок.

Десятки тысяч ходатайств об убежище

Является ли новое миграционной соглашение с Турцией уступкой со стороны Анкары, пока неясно. Турция уже давно добивается от Германии облегчения визового режима, обвиняя власти ФРГ в том, что те якобы безосновательно отклоняют заявления на выдачу виз либо сильно затягивают рассмотрение документов.

Турция в настоящее время занимает третье место по числу мигрантов в Германии. За первые восемь месяцев текущего года ходатайства об убежище в ФРГ подали 21 590 турецких граждан.

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