Бургомистр Берлина призвал к депортации нелегалов из ФРГ

После предотвращенной атаки на посольство Израиля Кай Вегнер призвал изменить миграционную политику и депортировать из Германии тех, кто не имеет оснований для получения убежища.

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) из консервативной партии ХДС призвал к изменению миграционной политики в Германии и депортации тех, кто не имеет права на получение убежища в стране. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х в воскресенье, 20 октября, на фоне новостей о предотвращенной атаке на посольство Израиля в Берлине с использованием огнестрельного оружия.

"Задержание подозреваемого в терроризме ИГ наглядно показывает, насколько напряженной является ситуация с безопасностью в Германии и насколько велика угроза исламистского терроризма", - написал Вегнер. Ранее газета Bild сообщала, что задержанного по подозрению в подготовке атаки на израильское дипучреждение ливийца должны были депортировать из ФРГ еще год назад из-за отказа в предоставлении убежища.

"Если это правда, что предполагаемый преступник должен был быть депортирован до конца 2023 года, то это еще раз показывает, где правительство "светофора" (действующая правящая коалиция ФРГ - Ред.) терпит неудачу: нам, наконец, нужна другая миграционная политика и последовательная депортация тех, кто не имеет оснований для получения убежища в Германии", - написал бургомистр.

Министр внутренних дел Бранденбурга: Необходимо расширить полномочия силовых структур в ФРГ

Предполагаемый сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ) был задержан по подозрению в подготовке атаки на израильское посольство 19 октября в городе Бернау в федеральной земле Бранденбург. Глава местного МВД из партии ХДС Михаэль Штюбген (Michael Stübgen) на этом фоне призвал предоставить дополнительные полномочия немецким правоохранителям. По его словам, сегодня они слишком скованы законодательными ограничениями. Вместе с тем он поблагодарил органы безопасности за их усилия: "Это был полный успех, но он был основан на хорошем сотрудничестве с иностранными спецслужбами", - заявил Штюбген.

Сорванная атака на посольство Израиля вызвала новый споры вокруг пакета безопасности от правящей коалиции

В то же время Штюбген раскритиковал принятый 18 октября в бундестаге пакет мер безопасности, предложенный действующей правящей коалицией. "Пакет мер безопасности федерального правительства не изменит ситуацию. Наша задача - обеспечить безопасность в Германии. И это наша историческая обязанность - защищать еврейскую жизнь и ее институты", - приводит его слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Предложенный правительством пакет мер, разработанный после терактов в городах Золинген и Мангейм, предполагает ряд мер для борьбы с преступностью в ФРГ. В частности, предлагается сократить пособия для просителей убежища, которым было предписано покинуть страну, ужесточить законы об оружии и расширить полномочия следователей в борьбе с терроризмом.

В бундестаге за принятие пакета проголосовали фракции правящих СДПГ, "зеленых" и СвДП. Однако представители блока ХДС/ХСС в бундесрате не поддержали часть предложенных мер, касающихся расширения полномочий органов безопасности в Германии.

Член бундестага Германии от правящей СДПГ Дирк Визе (Dirk Wiese) на этом фоне призвал представителей ХДС/ХСС отказаться от негативного отношения к предложенному коалицией пакету. "Особенно на этом фоне отказ ХДС/ХСС от расширения полномочий наших органов безопасности в бундесрате представляет собой повышенный риск для безопасности", - приводит его слова газета Rheinische Post.

Министр юстиции ФРГ: Израильские учреждения особенно часто становятся целью террористов

Глава министерства юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) на фоне новостей о готовившемся нападении на израильское посольство предупредил об "очень серьезной" угрозе исламского терроризма в Германии. "Израильские учреждения особенно часто становятся мишенью террористов", - заявил он в интервью агентству dpa. Защита подобных учреждений в Германии, по словам Бушмана, особенно важна в то время, "когда фанатичная ненависть к Израилю и антисемитизм растут во всем мире, а исламистский терроризм завоевывает все больше последователей".

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), в свою очередь, назвала защиту еврейских и израильских учреждений "жизненно важной". "Мы действуем с максимальной бдительностью и вниманием, учитывая высокий уровень угрозы, исходящей от исламистского, антисемитского и антиизраильского насилия", - сказала она, после чего высоко оценила работу следственных органов.

Посол Израиля: "Мусульманский антисемитизм" - не только риторика

Посол Израиля в Берлине Рон Просор подтвердил готовившуюся атаку на посольство и поблагодарил немецкие правоохранительные органы "за активные усилия по обеспечению безопасности официальных представителей государства Израиль". "Мусульманский антисемитизм не ограничивается риторикой ненависти, - заявил Просор. - Он поощряет террористическую деятельность по всему миру".

Опасения посла Израиля разделил и президент Немецко-израильского общества Фолькер Бек (Volker Beck). "Сорванный план нападения на израильское посольство должен насторожить органы безопасности", - сказал он 19 октября, добавив, что Германия должна сделать все для обеспечения безопасности израильских учреждений и граждан на ее территории.