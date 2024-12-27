Докладчик ЕП по Грузии: Иванишвили и партии наплевать на ЕС

Депутат Европарламента от Литвы, экс-министр обороны страны Раса Юкнявичене - один из постоянных докладчиков ЕП по Грузии. DW побеседовала с ней о влиянии РФ на грузинскую политику, законе об "иноагентах" и ошибках ЕC.

Один из постоянных докладчиков Европарламента по Грузии, депутат ЕП от Литвы, экс-министр обороны страны Раса Юкнявичене в интервью DW дала оценку происходящим в Грузии политическим событиям, пояснила, почему парламент страны нелегитимен и для чего нужны новые выборы, а также рассказала о том, есть ли угроза со стороны России и в чем ошибся ЕС в отношении Грузии.

DW: Состоится ли инаугурация Михаила Кавелашвили, избранного парламентом Грузии новым президентом страны? Оппозиционные депутаты выборы бойкотировали.

Раса Юкнявичене: Это, прежде всего, зависит от людей. Ведь нынешние протесты очень мощные, даже мощнее летних, когда граждане выступили против репрессивных законов. А еще все будет зависеть от позиции ЕС - как он поддержит проевропейские силы в Грузии, введет ли дополнительные санкции против тех грузинских политиков, которые приказывают применить силу против демонстрантов. Речь не о судьбе президентского кресла, а о будущем страны - станет ли Грузия частью так называемого "русского мира", как, похоже, хочет нынешнее руководство страны, или пойдет в ЕС.

- Как вы оцениваете заявление президента Саломе Зурабишвили о том, что она не уйдет в отставку до тех пор, пока в стране не пройдут новые парламентские выборы?

- Важно понять, почему президент Зурабишвили так поступила. Парламентские выборы в ноябре были несвободными. Это, кстати, официальная позиция Европейского парламента. Мы не признаем легитимность этих выборов. Это означает, что парламент Грузии сегодня нелегитимен. Оппозиционные силы в него не вошли. Это, по сути, парламент одной партии - "Грузинской мечты", которая является собственностью олигарха Бидзины Иванишвили. Этот парламент выдвинул одного кандидата в президенты и его избрал. Это не выборы, а назначение. Зурабишвили, которую избрали честно, сегодня единственный грузинский политик, обладающий легитимностью.

По мнению Европарламента, в Грузии нужно провести новые, честные выборы депутатов, и они потом честно и свободно изберут нового президента.

- Как провести честные выборы, которые все стороны признают?

- Сегодня избирательные комиссии в Грузии фактически стали исключительным инструментом влияния "Грузинской мечты". Их нужно сформировать на основе представительства как этой партии, так и оппозиции. Оппозиционные силы должны получить равный с правящей партией доступ к СМИ. За выборами должны следить наблюдатели Евросоюза и БДИПЧ ОБСЕ.

- Представители "Грузинской мечты" недавно заявили, что готовы дорабатывать принятый летом закон об иностранном влиянии, аналогичный российскому закону об "иноагентах", в сотрудничестве с Советом Европы. Это реальная уступка?

- Сегодня разговор уже не о поправках. Все слишком далеко зашло. С момента принятия закона об иновлиянии много всего другого произошло. С точки зрения протестующих, изменить или отменить этот закон теперь недостаточно. Его судьба теперь - не самая важная деталь политической ситуации в стране.

- Вы согласны с мнением, что у Евросоюза сегодня нет рычагов влияния, чтобы повлиять на ситуацию в Грузии?

- И согласна, и не согласна. Согласна потому, что ни у органов управления ЕС, ни у национальных правительств нет ни политической стратегии в отношении Грузии, ни воли ее проводить в жизнь. Не согласна, потому что и Иванишвили, и его ручной партии на самом деле наплевать на ЕС. Они живут совсем другими понятиями. В этой ситуации действительно нелегко что-то предпринять.

- Считаете ли вы, что Евросоюзу противостоит не только и не столько Иванишвили, сколько Россия?

- Да, конечно. Я сама была в Грузии в начале декабря. Лейтмотив протестов там простой - люди не хотят возвращения в сферу влияния России. Поэтому ЕС должен оказать максимальную поддержку Саломе Зурабишвили, проевропейским силам, и ввести серьезные санкции. На европейском уровне их блокирует премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но на национальном уровне остальные государства союза вполне способны их ввести, как это сделали Литва, Латвия и Эстония. А когда санкции станут реальностью, нужно будет договариваться с Бидзиной Иванишвили о новых выборах.

- Насколько велико влияние России в Грузии и как оно практически реализуется?

- Грузия - наглядный пример того, что в политологии называется state capture, захват государства изнутри. Это операция Кремля началась в 2012 году, когда "Грузинская мечта" впервые попала в парламент. В Украине то же самое хотели провернуть с Януковичем в Украине, но не получилось. В Молдове тоже пытались. Кремль всегда ищет людей, которые уже сидят, либо которых можно посадить на финансовый крючок. В Грузии успех Путина, пожалуй, самый значительный. Все институты в стране оказались под полным контролем одной силы.

- Как вы оцениваете шансы военной интервенции России в Грузии, если у "Грузинской мечты" дела пойдут плохо?

- Думаю, на фоне войны с Украиной и фиаско в Сирии более вероятны гибридные акции, а не вторжение. Но ничего исключить полностью нельзя. Повторю: настроения людей, с которыми я говорила на улицах грузинских городов, однозначное: "Мы умрем, но назад в Россию не пойдем".

- Какие ошибки ЕС допустил в своей политике в отношении Грузии?

- Те же, что и в отношении России до вторжения в Украину в феврале 2022 года. Это так называемая engagement policy - политика "вовлечения" или "взаимодействия". Она означает, что обе стороны притворяются, будто они исповедуют одни и те же ценности и идут к одной цели. С Грузией провал этой политики был ясен давно, особенно нам в Европарламенте. Некоторое время назад социалистическая группа парламента исключила "Грузинскую мечту" из числа ассоциированных членов, потому что европейские левые поняли - ни в какой ЕС Иванишвили и его люди не хотят.

Однако Еврокомиссия продолжала настаивать на взаимодействии с Тбилиси, объясняя это тем, что европейской интеграции хочет грузинский народ. Исходя из этого, Грузии дали в 2023 году статус кандидата в члены ЕС. Я тогда говорила и до сих пор считаю этот шаг ошибочным. Иванишвили и "Грузинская мечта" использовали кандидатский статус для манипуляции общественным мнением: мол, смотрите, мы все делаем правильно, в Брюсселе нашу политику одобряют. Они ведь не говорили народу, что после выборов откажутся от курса на евроинтеграцию.

- От некоторых европейских дипломатов я слышал мнение, что ряд программ, осуществляемых ЕС в Грузии, Армении, Молдове - такие, как поддержка гендерного равноправия и прав ЛГБТ - вызывают в консервативных, традиционных обществах неоднозначную реакцию, а промосковские силы активно используют это в антиевропейской пропаганде. Что вы думаете?

- Для начала стоит помнить, что Кремль использует любой шанс для раздувания антизападных настроений. Я дискутировала на эту тему с коллегами из партийных групп "зеленых" и либералов. С подобного рода вещами нужно быть осторожнее и проявлять терпение. Люди моего поколения на эту повестку реагируют иначе, чем молодые. Даже у нас в Литве, которая давно в ЕС, это заметно. Так что с людьми, с общественным мнением нужно терпеливо и внимательно работать.

- Как вы относитесь к политике расширения Евросоюза в нынешней геополитической ситуации?

- До 2022 года в речах официальных представителей ЕС ничего не говорилось о расширении ЕС, может быть, за исключением стран Западных Балкан. Наоборот, в Западной Европе наблюдается усталость от расширения (как, кстати, и в НАТО). Украина своим сопротивлением путинской агрессии, своей кровью фактически заставила Брюссель заново осмыслить, открыть эту тему. Украина, а теперь и Грузия, показали нам - в Евросоюз стремятся сами люди, граждане стран "Восточного партнерства". И ЕС должен ответить на этот их порыв.