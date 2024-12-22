  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаГрузия

В Грузии протестующие прошли в танце к парламенту

Александра Иванова
22 декабря 2024 г.

Демонстранты в Грузии добиваются проведения новых парламентских выборов и возвращения страны к курсу на евроинтеграцию. Они исполнили на проспекте Руставели танец "Хоруми".

https://p.dw.com/p/4oTaN
Протестующие в Тбилиси
Протестующие в ТбилисиФото: DW

Протестующие в Грузии вечером в субботу, 21 декабря, устроили необычную акцию: они прошли к зданию  парламента в Тбилиси, исполняя старинный грузинский боевой танец "Хоруми", сообщает корреспондент DW.

Таким образом демонстранты хотели привлечь внимание к своему требованию отменить результаты состоявшихся 26 октября парламентских выборов, которые они считают сфальсифицированными. Другое их требование - освобождение задержанных на протяжении последних недель протестующих, передают местные СМИ.

Автомобили выражали поддержку танцующим, сигналя. 

Танцующие демонстранты в Грузии
Танцующие демонстранты в ГрузииФото: DW

Требования демонстрантов в Грузии

На парламентских выборах в Грузии в конце октября абсолютное большинство голосов - 54%, - по данным ЦИК, получила правящая партия "Грузинская мечта". После объявления этих результатов в стране начались массовые протесты.

Они усилились после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе 28 ноября об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Евросоюз и США осудили решение правящей партии и резко сократили сотрудничество с Грузией. Оппозиция призвала ЕС не признавать легитимность правительства "Грузинской мечты".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд (КС) Грузии иск об отмене результатов парламентских выборов, однако КС не принял его. Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Между тем 14 декабря коллегия выборщиков парламента Грузииобъявила президентом страны единственного кандидата - депутата от "Грузинской мечты", бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участник протестов в Тбилиси против отказа властей от евроинтеграции

Протесты в Грузии. Что нужно знать

Протесты в Грузии. Что нужно знать

Массовые протесты в Грузии вызваны отказом властей страны от евроинтеграции до 2028 года. Участники уличных акций также недовольны результатами парламентских выборов, состоявшихся в конце октября.
Конфликты3 декабря 2024 г.9 фото
external

Красная карточка для Кавелашвили: как прошли первые непрямые выборы президента в Грузии?

Красная карточка для Кавелашвили: как прошли первые непрямые выборы президента в Грузии?

Первые непрямые выборы президента в Грузии прошли под знаменем протестов. В борьбе без конкурентов победил Михаил Кавелашвили, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Но у президентского дворца в Тбилиси может оказаться два хозяина, ведь действующий глава государства Саломе Зурабишвили объявила, что не покинет свой пост.
Политика14 декабря 2024 г.09:20 мин.
Протестующие в Тбилиси с флагами Грузии и Евросоюза

США готовятся ввести дополнительные санкции против Грузии

США готовятся ввести дополнительные санкции против Грузии

США "в ближайшие недели" введут новые санкции в отношении Грузии из-за отката этой страны от демократии, сообщил Госдеп. Ранее Вашингтон ввел визовые ограничения против лиц, связанных с правительством Грузии.
Политика17 декабря 2024 г.
Показать еще