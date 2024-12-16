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США готовятся ввести дополнительные санкции против Грузии

Олег Соколенко
17 декабря 2024 г.

США "в ближайшие недели" введут новые санкции в отношении Грузии из-за отката этой страны от демократии, сообщил Госдеп. Ранее Вашингтон ввел визовые ограничения против лиц, связанных с правительством Грузии.

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Антиправительственная и проевропейская акция протеста в Грузии
Антиправительственная и проевропейская акция протеста в ГрузииФото: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa/picture alliance

Соединенные Штаты готовятся "в ближайшие недели" ввести дополнительные санкции в отношении Грузии из-за отката этой страны от демократии. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 16 декабря, глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, в Вашингтоне "крайне сильно обеспокоены" состоянием демократии в Грузии и действиями партии "Грузинская мечта", которая подрывает эту демократию.

В четверг, 12 декабря, Госдеп объявил, что США вводят визовые ограничения против примерно двадцати граждан Грузии, несущих ответственность "за подрыв демократии" в стране. Имена фигурантов списка не называются, однако известно, что среди них - министры, депутаты парламента и высокопоставленные силовики.

США ранее уже вводили санкции против Грузии

В июне США уже вводили санкции против грузинских официальных лиц после принятия спорного закона "О прозрачности иностранного влияния", который спровоцировал массовые протесты в Грузии. В сентябре под визовые ограничения со стороны Вашингтона попали более 60 грузинских граждан и членов их семей, которые, по мнению Соединенных Штатов, "подрывали основные свободы, включая свободу выражения мнений", в Грузии.

Политический кризис в Грузии продолжается

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с результатом в 54% голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта". Однако оппозиция отказалась признать официальные результаты голосования и призвала к протестам, указав на многочисленные нарушения. Полиция неоднократно разгоняла митингующих.

Акции протеста стали еще более массовыми после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе 28 ноября об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Евросоюз и США осудили решение правящей партии и резко сократили сотрудничество с Грузией. Оппозиция призвала ЕС не признавать легитимность правительства "Грузинской мечты".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд Грузии иск об отмене результатов парламентских выборов, однако КС не принял его. Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Между тем 14 декабря коллегия выборщиков парламента Грузии объявила президентом страны депутата от "Грузинской мечты", бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

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