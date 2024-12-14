Выборщики объявили Михаила Кавелашвили президентом Грузии

В Грузии коллегия выборщиков в субботу, 14 декабря, проголосовала за назначение депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта", бывшего футболиста Михаила Кавелашвили президентом страны. Такая процедура, заменившая прямое голосование граждан на выборах главы государства, использовалась в стране впервые. Михаил Кавелашвили на этих "выборах" был единственным кандидатом в президенты.

В коллегию выборщиков вошли 300 парламентариев, 211 из них - из "Грузинской мечты". Для избрания кандидату требовалось получить не менее 200 голосов. Кавелашвили набрал 224 голоса, один бюллетень признан недействительным, сообщила Центральная избирательная комиссия Грузии.

Президент без высшего образования

Как пишет газета "Коммерсант", в преддверии "выборов" главы государства голосованием коллегии выборщиков от правящей партии "Грузинская мечта" отмежевались некоторые представители грузинской творческой элиты, ранее поддерживавшие эту партию. В частности, речь идет о певице Ирме Сохадзе и кинорежиссере Кети Долидзе. "Одной из причин стало то, что, как оказалось, у будущего главы государства и верховного главнокомандующего нет не только высшего, но и полного среднего образования - он окончил лишь восемь классов средней школы", - поясняется в статье.

Ранее грузинская оппозиция сообщила, что будет бойкотировать заседание коллегии. Со своей стороны действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении сохранять за собой пост главы государства "до выборов легитимного парламента". Избранный 26 октября парламент Грузии она таковым не признает.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси

Между тем в центре Тбилиси у здания парламента Грузии проходит акция протеста. Многие ее участники пришли с дипломами, намекая на то, что у Кавелашвили нет даже среднего образования. Некоторые демонстранты принесли футбольные мячи и, призвав Кавелашвили выйти поиграть с ними, заявили, что он - такой же президент, как они - футболисты.

Обращение президента Франции Макрона к народу Грузии

Накануне, 13 декабря, президент Франции Эмманюэль Макрон в видеообращении к грузинскому народу предупредил, что Грузия не сможет надеяться на продвижение по европейскому пути, если мирные демонстрации будут подавляться, гражданское общество, оппозиция и журналисты - подвергаться преследованиям, а свобода выражения мнений и собраний не будут защищаться.

"Европейские стремления грузинского народа, записанные в Конституции Грузии, не могут быть преданы. Европейская мечта Грузии не должна угаснуть. Этот выбор европейского пути - ваше суверенное решение, этот выбор присоединения к европейской семье - то, что сегодня мирно выражают в Тбилиси и нескольких десятках городов страны", - цитирует французского президента агентство "Интерфакс".

Ранее, 7 декабря, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, резко осуждающая политику "Грузинской мечты" и подавление демонстраций в поддержку интеграции Грузии в ЕС, нанесла визит в Париж.