Зурабишвили не будет уходить до новых парламентских выборов

Зурабишвили не будет уходить до новых парламентских выборов14 декабря 2024 г.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост после того, как в стране 14 декабря состоятся очередные выборы президента. Об этом она заявила на брифинге для прессы в пятницу, 13 декабря.
Глава государства сказала, что предстоящие президентские выборы не являются легитимными, а свои полномочия она не будет складывать до тех пор, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Сегодня в Грузии, по мнению Зурабишвили, легитимной властью обладает лишь она, подчеркнула президент.
"Я здесь и останусь, потому что в такое критическое время стране нужны легитимные институты и представители, действительно избранные народом", - написала в тот же день Саломе Зурабишвили на своей странице в социальной сети Х.
Выборы президента Грузии состоятся 14 декабря
Непрямые выборы президента Грузии назначены на субботу, 14 декабря. В них примет участие всего один кандидат - бывший футболист Михаил Кавелашвили. Избрать его должна коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек: 150 депутатов парламента и 150 делегатов от регионов страны. Большинство мест в коллегии принадлежит представителям правящей партии "Грузинская мечта".
"Это пародия на выборы президента и позор. Это мероприятие будет лишено всякой легитимности", - прокомментировала предстоящее голосование действующая президент Грузии Зурабишвили.
Грузинская оппозиция отказывается признавать власть "Грузинской мечты"
В четверг, 12 декабря, "Коалиция за перемены" - объединение оппозиционных сил Грузии - опубликовала в своем аккаунте в Х заявление, в котором назвала "единственным легитимным государственным институтом" президента страны Саломе Зурабишвили и отказалась признавать "самопровозглашенное правительство или любую из его ветвей". "Мы не признаем так называемые президентские выборы, назначенные на 14 декабря так называемым парламентом, захваченным (основателем "Грузинской мечты", бизнесменом Бидзиной. - Ред.) Иванишвили, который не имеет ни международной, ни внутриполитической легитимности", - говорится в тексте.
В той же публикации оппозиционеры призвали провести в Грузии новые выборы - "свободные и справедливые". Такое решение они назвали единственным выходом из сложившегося в стране политического кризиса.