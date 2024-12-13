В Грузии выбирают президента и готовятся к эскалации насилия

Избрание главы государства проходит на фоне политического кризиса. Кандидат на выборах только один, а действующий президент Саломе Зурабишвили не собирается в отставку. Что будет в Грузии дальше?

В Грузии 14 декабря - выборы президента. Голосование пройдет на фоне политического кризиса, который начался с парламентских выборов в октябре и обострился после того, как власти объявили о приостановке процесса евроинтеграции Грузии. В стране уже около двух недель без перерыва идут массовые протесты. Силовики отвечают жесткими разгонами и избиениями участников акций. Считается, что выборы президента парламентской республики могут ускорить развязку в противостояния между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией.

Президента будет выбирать не народ

Согласно поправкам к конституции Грузии, внесенным в 2010 году, страна стала парламентской республикой с ограниченными полномочиями президента. В 2017 году парламент, где большинство имела партия "Грузинская мечта", проголосовал за новые поправки к конституции, которые изменили процедуру избрания президента.

В 2018 году в ходе всенародного голосования президентом Грузии была избрана Саломе Зурабишвили Фото: Reuters/Presidential Press Service/L. Blagoravova

Выборы 2018 года стали последними, на которых президента выбирали путем всенародного голосования. Тогда главой государства и стала Саломе Зурабишвили, кандидатуру которой поддержала правящая партия. Позднее отношения "Грузинской мечты" с президентом испортились.

Выборы 2024 года будут проводиться по новой системе. Президента впервые будет выбирать не народ, а коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек. В коллегию войдут 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов от регионов страны. Так как у правящей партии большинство в парламенте и есть большое влияние в регионах, новая процедура не оставляет шансов на победу для оппозиционных кандидатов.

Выборы при бойкоте оппозиции

Оппозиция бойкотирует работу парламента, поэтому кандидата в президенты выдвинула только "Грузинская мечта". По результатам прошедших в октябре парламентских выборов, правящая партия получила 89 мест из 150. Выборы сопровождались большим количеством нарушений, которые привели к тому, что Евросоюз призвал провести новое голосование. Оппозиция, заявив о массовых фальсификациях, отказалась войти в парламент.

Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит с себя полномочия президента Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Президент Саломе Зурабишвили не признала результаты выборов и заявила, что осталась единственным легитимным государственным органом Грузии. Она подчеркнула, что не сложит с себя полномочий, пока в стране не пройдут новые парламентские выборы.

Политический аналитик Гела Васадзе считает, что предстоящие президентские выборы не будут легитимными. "Как в стране могут проходить выборы, если парламент нелегитимен? Были массовые фальсификации при голосовании. Его результаты не признаны грузинским обществом. И самое главное - была нарушена конституция, когда первая сессия парламента была созвана не президентом и в то время, когда президент и ряд оппозиционеров подали иск в конституционный суд по факту фальсификаций на выборах", - сказал он в интервью DW.

"Грузинская мечта" выдвинула кандидатуру Михаила Кавелашвили - бывшего профессионального футболиста и депутата парламента от лояльной властям партии "Сила народа". Гражданскому обществу он запомнился как один из авторов "Закона об иностранном влиянии", который стал причиной бурных протестов и стремительного ухудшения отношений Грузии со странами Запада. Часть грузинского общества критикует кандидатуру Кавелашвили также потому, что у него нет высшего образования.

Сам экс-футболист обвинял оппозицию в том, что ее якобы контролируют "конгрессмены США", желающие спровоцировать революцию и "украинизацию" Грузии. Политический аналитик Гела Васадзе отмечает, что Кавелашвили будет не избранным президентом, а назначенцем, подчеркивая отсутствие возможности проводить честные выборов в нынешних условиях.

Грузия в ожидании новых протестов

Несмотря на протесты, мэрия Тбилиси начала новогоднюю подготовку. Перед дворцом Орбелиани - резиденцией президента - установили декоративный поезд с вагонами. Комментируя это, Зурабишвили написала: "Перед дворцом Орбелиани поезд поставили... ну, посмотрим, кто поедет". "Грузинская мечта" в то же время предупредили Зурабишвили, что ей придется покинуть дворец к 29 декабря - в этот день должна состояться церемония инаугурации нового президента.

Полиция жестко разгоняет демонстрации протеста в Тбилиси Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Гела Васадзе считает, что именно президент Зурабишвили сможет организовать еще по-настоящему массовые протесты. "Сейчас у протестов нет конкретных целей и в них участвует, в основном, активная часть общества. В день "X" выйдут и те, кто их поддерживает молча у телевизора. Чтобы все это произошло, президент должен объявить, что раз она - единственный легитимный институт власти, то весь госаппарат должен перейти в ее подчинение. Это было бы логично, но пока она этого почему-то не делает", - отметил аналитик. По его мнению, без решительных действий Зурабишвили нынешние стихийные протесты не смогут изменить ситуацию.

В то же время власти, похоже, обеспокоены новыми протестами. 10 декабря Служба государственной безопасности (СГБ) выступила с заявлением, в котором предупредила об угрозе срыва выборов. "Организаторы преступных действий планируют сорвать процесс выборов президента Грузии 14 декабря 2024 года и всеми способами помешать избранию президента", - говорится в сообщении ведомства.

СГБ утверждает, что злоумышленники якобы планируют "максимально обострить ситуацию", что, как предполагается, приведет к "2-3 жертвам". Все это делается для того, указывает ведомство, чтобы "обвинить" власть в убийствах и "усилить протестные настроения".