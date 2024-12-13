США вводят визовые ограничения для двадцати граждан Грузии

США вводят визовые ограничения против примерно двадцати граждан Грузии, несущим ответственность "за подрыв демократии" в стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов в четверг, 12 декабря. Поясняется, что фигуранты списка - министры, члены парламента, силовики и частные лица.

"Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающееся жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" в отношении граждан Грузии, включая участников протестов, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных деятелей", - говорится в заявлении Госдепартамента. В ведомстве добавили, что правящая грузинская партия "отвернулась от евроатлантического будущего" страны, которого "желает подавляющее большинство грузинского народа и которое предусмотрено конституцией Грузии".

Кроме того, в сообщении сказано, что Вашингтон готовит "дополнительные меры, включая санкции", чтобы привлечь к ответственности тех, кто "подрывает демократию в Грузии". "Вместе с народом Грузии мы хотим видеть сильную, процветающую и демократическую Грузию, прочно интегрированную в евроатлантическое сообщество", - добавили в Госдепартаменте.

США вводят санкции против Грузии не впервые

В июне США уже вводили санкции против грузинских официальных лиц после принятия спорного закона "О прозрачности иностранного влияния", который спровоцировал массовые протесты в Грузии. В сентябре под визовые ограничения со стороны Вашингтона попали более 60 грузинских граждан и членов их семей, которые, по мнению Соединенных Штатов, "подрывали основные свободы, включая свободу выражения мнений", в Грузии.

Грузинская оппозиция отказывается признавать власть "Грузинской мечты"

Днем 12 декабря "Коалиция за перемены" - объединение оппозиционных сил Грузии - опубликовала в своем аккаунте в Х заявление, в котором назвала "единственным легитимным государственным институтом" президента страны Саломе Зурабишвили и отказалась признавать "самопровозглашенное правительство или любую из его ветвей". "Мы не признаем так называемые президентские выборы, назначенные на 14 декабря так называемым парламентом, захваченным (основателем "Грузинской мечты", бизнесменом Бидзиной. - Ред.) Иванишвили, который не имеет ни международной, ни внутриполитической легитимности", - говорится в тексте.

В той же публикации оппозиционеры призвали провести в Грузии новые выборы - "свободные и справедливые". Такое решение они назвали единственным выходом из сложившегося в стране политического кризиса.