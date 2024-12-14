Президентом Грузии объявили единственного кандидата

Экс-футболист Михаил Кавелашвили одержал победу на президентских выборах, прошедших в Грузии 14 декабря. Он был единственным кандидатом. Его избрала коллегия, состоящая из представителей правящей партии "Грузинская мечта". Перед парламентом, где шло голосование, несколько тысяч людей играли в футбол, тем самым подчеркивая единственную заслугу Кавелашвили. В то же время нынешний проевропейский президент Саломе Зурабишвили отказывается сложить с себя полномочия. Она объявила себя единственной легитимной властью в стране и возглавила протест против правящей партии.

Выборы президента Грузии впервые прошли по новой процедуре

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, Кавелашвили получил 224 голоса из 300 членов коллегии выборщиков, при этом большинство остальных членов, представляющих оппозицию, бойкотировали процесс. Известно о трех членах коллегии, отказавшихся голосовать за кандидатуру Кавелашвили, которого выдвинула "Грузинская мечта".

Глава государства впервые был избран не народом, а коллегией выборщиков. Это стало результатом поправок в конституцию страны, принятых в 2017 году. В коллегии 300 членов, из них 150 - депутаты парламента. После последних выборов "Грузинская мечта" имеет большинство в парламенте. Все оппозиционные силы, прошедшие в парламент, отказались от мандатов, заявив о фальсификациях. Кавелашвили был единственным кандидатом на этих выборах.

Результаты выборов "Грузинская мечта" встретила аплодисментами. "Такого патриотичного и психически уравновешенного президента в Грузии не было уже 30 лет", - заявил премьер-министр от правящей партии Ираклий Кобахидзе, поздравляя Кавелашвили с тем, что часть гражданского общества Грузии называет "назначением". Сам экс-футболист также присутствовал в парламенте, но речь не произносил.

Голосование шло на фоне непрекращающихся протестов, которые начались после парламентских выборов в конце октября. Они усилились после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке евроинтеграции страны.

Акция протеста у парламента Грузии в Тбилиси Фото: Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

Как протестующие отреагировали на назначение нового президента?

Утром к парламенту на проспекте Шота Руставели пришли тысячи протестующих. Часть из них демонстративно играла в футбол, подчеркивая, что никаких других заслуг у Кавелашвили нет. "Кавелашвили, спускайся, поиграй с нами", - кричали участники акции. Кроме того, протестующие повсюду клеили фотографии участников акций и журналистов, которых избили полицейские, а также карикатуры на Кавелашвили и руководителей "Грузинской мечты".

Днем стало известно, что грузинские власти заключили контракты с китайской компанией Dahua на закупку тридцати камер с функцией распознавания лиц. Эта же компания ранее участвовала в поставках аналогичных камер в Россию.

Вечером в тот же день должно было состояться торжественное зажжение новогодней елки, которую несколько дней назад установили около парламента. Туда после заката снова начали стекаться тысячи людей, протестующих против "Грузинской мечты". Участники считали, что зажжение новогодней елки власти используют для отвлечения внимания. К протесту присоединилась и действующий президент страны Саломе Зурабишвили.

"Здесь не будет никаких провокаций, зажжение елки сегодня не состоится. Я с вами, я не допущу никаких провокаций, я здесь, вы в моем сердце", - сказала она в обращении к протестующим. Зурабишвили ранее объявила, что парламент не легитимен, а значит и все его решения, в том числе, выборы нового президента, также не являются легитимными. Она неоднократно заявляла, что является единственной законной властью в стране, и отказалась сложить свои полномочия, требуя новых выборов. К месту проведения протеста стянули силы полиции, спецназа, а также водометы.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, отменивший зажжение елки, обвинил оппозицию в том, что она лишила детей праздника. "Сегодня еще одно доказательство, что либеральному фашизму необходимо положить конец в Грузии", - заявил Каладзе.

К вечеру спецназ покинул территорию у парламента. Протестующие в своих чатах просят останавливать провокаторов, которых они уже стали идентифицировать, и подчеркивают, что протест должен быть исключительно мирным.

Михаил Кавелашвили - бывший футболист и депутат Фото: Georgian Dream party/dpa/picture alliance

Удобный президент без высшего образования

Ранее, еще когда "Грузинская мечта" выдвинула Михаила Кавелашвили на президентские выборы, часть гражданского общества пришла в ярость. Для многих стало очевидно, что таким образом власти хотят получить наконец-то удобного и послушного президента, которым не стала Зурабишвили. Правящая партия выдвигала ее кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.

Кавелашвили - бывший футболист, который ранее играл в команде "Алания" в России, в тбилисском "Динамо", в "Манчестер Сити" и еще нескольких европейских клубах.

Он был депутатом предыдущего парламента и членом провластного движения "Власть народа". На этой должности он запомнился, как один из инициаторов закона "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция назвала "российским законом". Он также заявлял, что оппозиция контролируется Западом и хочет начать революцию в стране. Часть гражданского общества критиковала кандидатуру Кавелашвили также за то, что у него нет высшего образования.

Саломе Зурабишвили возглавила протест грузинской оппозиции Фото: Nicolas Liponne/MAXPPP/dpa/picture alliance

Бойкот оппозиции из-за фальсификаций на выборах

Оппозиция бойкотирует выборы, считая парламент нелегитимным из-за фальсификаций на выборах, прошедших в октябре. Результаты голосования отказался признавать и Евросоюз, за исключением Венгрии. Некоторые юристы говорят, что парламент и его решения не могут быть законными, потому что его первая сессия была созвана в то время, когда в Конституционный суд были поданы иски о фальсификациях при голосовании.

Президент Саломе Зурабишвили, ставшая лидером противников правящей партии, утверждает, что все решения такого однопартийного парламента являются антиконституционными, в том числе и выборы президента. Инаугурация нового президента Грузии состоится 29 декабря. В этот день Зурабишвили должна будет сложить полномочия и уступить Кавелашвили президентский дворец Орбелиани, но она пока отказывается это сделать.