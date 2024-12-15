Оппозиция Грузии призвала ЕС признать режим нелегитимным

Четыре крупнейшие оппозиционные партии Грузии написали совместное обращение к руководству Евросоюза с призывом признать нелегитимным правящий режим, образовавшийся в стране по итогам последних парламентских выборов. Выдержки из письма на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас приводит в субботу, 14 декабря, грузинское издание Sova News .

Авторы обращения указывают, что Грузия столкнулась с беспрецедентным политическим кризисом, который требует немедленных действий от ЕС. "Власти противопоставили мирным протестам организованный террор. Были задержаны свыше 500 человек, жертвами насилия со стороны спецназа и уличных банд стали более 300 человек, в том числе 73 журналиста", - цитируют текст документа СМИ.

Составители письма, в частности, раскритиковали назначение новым президентом Грузии Михаила Кавелашвили, который известен своими пророссийскими взглядами и возглавляет движение "Сила народа". Оно среди прочего инициировало принятие в Грузии закона об "иноагентах", аналогичного подобному в РФ. Выбор такого человека главой государства "усугубляет и без того сложную ситуацию" в стране, отмечают представители оппозиции.

"Мы, политические партии и коалиции Грузии, вместе с организациями гражданского общества и протестующими, сходимся во мнении, что единственным решением нынешнего кризиса является проведение новых выборов в улучшенной избирательной системе, с политически сбалансированной избирательной администрацией и нейтральными государственными институтами", - пишут авторы обращения.

В связи с этим они призвали ЕС принять ряд конкретных действий - в первую очередь, чтобы "самопровозглашенный режим Бидзины Иванишвили был объявлен нелегитимным во всех соответствующих заявлениях Евросоюза". Кроме того, оппозиционеры предлагают ввести персональные санкции в отношении "лиц, ответственных за подрыв демократии" в Грузии, пересмотреть визовый режим в отношении пророссийских чиновников, а также публично осудить насильственные действия грузинских силовиков на акциях протеста и потребовать освобождения задержанных на митингах.

Саломе Зурабишвили не признала назначение Кавелашвили президентом

Занимающая пост президента Грузии Саломе Зурабишвили на фоне назначения Кавелашвили главой государства заявила, что не намерена покидать свою должность, так как не считает легитимными прошедшие в октябре парламентские выборы в стране.

Зурабишвили требует проведения новых выборов в Грузии вместо организованной ранее "пародии" на них. По словам политика, только она обладает легитимной властью в стране. "Я здесь и останусь, потому что в такое критическое время стране нужны легитимные институты и представители, действительно избранные народом", - написала 13 декабря Зурабишвили на своей странице в социальной сети Х.

Кавелашвили стал новым президентом в ходе впервые организованного в стране непрямого избрания главы государства - вместо традиционного голосования его избирала коллегия выборщиков. В нее вошли 300 парламентариев, 211 из них - из правящей партии "Грузинская мечта". СМИ считают, что ее негласный лидер - олигарх Бидзина Иванишвили, предположительно, связанный с Кремлем. Ранее он занимал пост председателя партии, но после ряда маневров остался в ее руководстве в должности "почетного председателя".

Кавелашвили при этом был единственным кандидатом на должность президента. Его инаугурация должна состояться 29 декабря.

Страны ЕС начали вводить визовые ограничения для грузинских политиков

В начале декабря Эстония, Латвия и Литва заявили, что введут индивидуальный запрет на поездки в отношении представителей партии "Грузинская мечта" и санкции в отношении "тех, кто подавлял демонстрантов" на продолжающихся массовых протестах в Тбилиси после выборов в парламент Грузии. "Противники демократии не приветствуются в наших странах", - пояснил это решение глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Вслед за этим глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщил, что страна призовет ЕС приостановить действие безвизовых соглашений с Грузией. Этот вопрос в связи с "белорусификацией" Грузии поднимался в Евросоюзе и ранее.

Глава евродипломатии Кая Каллас в начале декабря допустила введение санкций ЕС в отношении правящего режима в Грузии, равно как и "ограничения на выдачу виз". Однако такие санкции могут быть введены только при согласии всех государств сообщества - на пути ЕС в этом вопросе может встать Венгрия, чей премьер-министр Виктор Орбан открыто выражает поддержку пророссийским грузинским властям, отмечает агентство dpa.