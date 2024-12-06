Нидерланды призовут ЕС отменить безвизовый режим с Грузией

Из-за насилия против протестующих и арестов политиков в Тбилиси власти Нидерландов предложат руководству Евросоюза отменить безвизовый режим с Грузией. Ранее санкции ввели Литва, Латвия, Эстония и Украина.

Власти Нидерландов решили предложить руководству Европейского Союза отменить безвизовый режим с Грузией из-за разгона властями страны митингующих против отказа от евроинтеграции. Об этом сообщил в соцсети Х в четверг, 5 декабря, министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

"Насилие против протестующих и журналистов, а также аресты политиков в Грузии неприемлемы. Именно поэтому Нидерланды призовут ЕС приостановить действие безвизовых соглашений с Грузией," - говорится в сообщении Велдкампа. Глава нидерландского МИДа приветствовал "инициативу стран Балтии ввести индивидуальные запреты на поездки" представителей властей Грузии в ЕС.

Четыре страны уже ввели санкции против Грузии

Все три государства Балтии сообщили 2 декабря, что вводят ряда контрмер против действий ныне правящей в Грузии партии. "Противники демократии не приветствуются в наших странах", - пояснил решение глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, уточнив, что санкции будут направлены на тех, кто подавлял демонстрантов в Тбилиси. Цакхну поддержали его латвийская и литовский коллеги по должности - Байба Браже и Габриэлюс Ландсбергис.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 декабря ввел санкции против руководства Грузии. В штрафной список включены премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства страны, в том числе основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. "Это санкции против той части грузинского правительства, которая сейчас сдает Грузию Путину. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы", - пояснил Зеленский.

Он призвал Евросоюз, США и весь мир "действовать принципиально" в этом вопросе. Ранее Владимир Зеленский назвал "позором" разгоны митингов протеста против политики "Грузинской мечты" в отношении Запада. Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил о готовности Вашингтона ввести санкции против грузинских властей. Он призвал "Грузинскую мечту" прекратить репрессии, задержания и насилие в отношении граждан, а также освободить всех задержанных на митингах.

В Грузии задерживают лидеров оппозиции и проводят обыски

Накануне вечером на митинге в Тбилиси силовики задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Александра Элисашвили, а также члена оппозиционной партии "Ахали" Зураба Датунашвили. За несколько часов до этого по делу о невыполнении требований полиции был задержан лидер оппозиционной грузинской "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. Он находится в изоляторе временного содержания, его избили, сообщил адвокат политика Дито Садзаглишвили.

В офисах ряда оппозиционных партий, в том числе "Единого национального движения" (ЕНД) экс-президента страны Михаила Саакашвили, в Тбилиси 4 декабря прошли обыски в рамках уголовного дела "об организации группового насилия". Глава департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе заявил о задержании семи человек.

Массовые протесты в Грузии

Массовые протесты в Грузии не утихают уже восьмые сутки подряд. Вечером 5 декабря тысячи протестующих вновь собрались у здания парламента в центре Тбилиси. Telegram-канал Tbilisi life передал, что на этой акции был сожжен флаг России. По данным канала, большое число демонстрантов собралось и у Конституционного суда в Батуми, после чего между ними и полицией произошли столкновения, а к зданию правительства Аджарии был стянут спецназ.

На фоне протестов пять послов Грузии за границей подали в отставку. Критика последовала также от сотрудников Национального банка, министерства образования, мэрии Тбилиси и Конституционного суда. Часть университетов страны и школ объявила забастовку и прекратила занятия в знак протеста.