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Зурабишвили призвала к новым выборам в Грузии

Екатерина Венкина
18 декабря 2024 г.

Президент Грузии выступила на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Мы просим только о двух вещах: вернуть нам голос, поскольку выборы были украдены, и вернуть нам наше европейское будущее", - сказала она.

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Саломе Зурабишвили дает интервью Deutsche Welle
Саломе Зурабишвили (фото из архива)Фото: Juri Rescheto/DW

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Европейский Союз оказать давление на пророссийское правительство страны для проведения новых выборов на фоне полицейских репрессий в отношении мирных протестующих. Зурабишвили выступила в среду, 18 декабря, на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. 

Политик напомнила о возможных нарушениях на выборах 26 октября. 

"Я лично видела насилие, которое происходило в ряде районов и на некоторых участках, позвонила министру внутренних дел (Грузии Вахтангу Гомелаури. - Ред.) и не смогла с ним связаться... Он не перезвонил до сих пор", - заявила Зурабишвили. 

"В некотором смысле мы чувствуем себя так, будто вернулись в 1921 год (время вхождения Красной Армии в Тбилиси. - Ред.), поскольку происходившее повторяется. Именно этим объясняется мужество и решимость, с которыми грузинский народ реагирует сегодня", - отметила она. 

"Они (грузины. - Ред.) воспринимают происходящее как лишение себя свободы, будущего и, в некотором роде, независимости", - добавила она. 

Зурабишвили: Общество в Грузии не расколото

При этом Зурабишвили подчеркнула, что речь идет об очень мирном протесте. "Мы просим только о двух вещах: вернуть нам голос, поскольку выборы были украдены, и вернуть нам наше европейское будущее" - путем проведения новых выборов, указала она. 

Президент уверена, что в Грузии общество не расколото, а есть грузинский народ и репрессивный аппарат одной из партий. 

По ее словам, в последние годы страна все больше сползала в сторону авторитаризма: "Европа до сих пор отвечала на этот вызов лишь наполовину. Она медленно просыпается и медленно реагирует. Можно и нужно сделать гораздо больше".

Зурабишвили призвала Европу и Запад оказать постоянную политическую поддержку демократическим силам Грузии, правосудию и освобождению политзаключенных, а также решительно выступить в поддержку призывов к новым выборам.

Происходящее в Грузии касается не только демократии и политического выбора Тбилиси, но и Европы и ее стратегических интересов, уверена она. Если Грузия "перейдет под контроль России, это затронет все - от безопасности Черного моря до связанности (действий в евросообществе. - Ред.) и европейского будущего Армении... Ставки будут высоки", - добавила она. 

По словам главы грузинского государства, "Европа должна найти рычаги, чтобы действовать". 

Председатель Европарламента Роберта Метсола, обращаясь к Зурабишвили, в свою очередь признала, что прогресс Тбилиси "на пути к вступлению в нашу европейскую семью" сегодня находится под угрозой. 

Политический кризис в Грузии

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с результатом в 54% голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта". Однако оппозиция отказалась признать официальные результаты голосования и призвала к протестам, указав на многочисленные нарушения. Полиция неоднократно разгоняла митингующих.

Акции протеста стали еще более массовыми после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе 28 ноября об отказе от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Евросоюз и США осудили решение правящей партии и резко сократили сотрудничество с Грузией. Оппозиция призвала ЕС не признавать легитимность правительства "Грузинской мечты".

Иск Зурабишвили в Конституционный суд

Зурабишвили подала в Конституционный суд (КС) Грузии иск об отмене результатов парламентских выборов, однако КС не принял его. Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост, пока в стране не будут назначены новые парламентские выборы. Между тем 14 декабря коллегия выборщиков парламента Грузии объявила президентом страны депутата от "Грузинской мечты", бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

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