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Премьер Грузии пригрозил президенту Зурабишвили тюрьмой

Николай Линке
22 декабря 2024 г.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост, так как считает преемника нелегитимным. Премьер-министр угрожает ей уголовным преследованием.

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Саломе Зурабишвили на акции грузинской оппозиции в Тбилиси 28 ноября 2024 года.
Саломе Зурабишвили на акции грузинской оппозиции в Тбилиси 28 ноября 2024 года.Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили может оказаться в тюрьме, если откажется покидать пост президента страны. С такими словами глава правительства выступил в воскресенье, 22 декабря.

"29 числа ей придется уйти в отставку. Посмотрим, где она продолжит свою жизнь: за решеткой или на свободе. Я думаю, что ей хватит благоразумия не нарушать нормы уголовного кодекса", - цитирует Кобахидзе Первый канал грузинского телевидения.

"Повторю еще раз: никому не хочется отправлять 72-летнюю женщину в тюрьму. Но такими действиями она подставит всех, кто будет с ней в президентской резиденции при этом сценарии", - добавил премьер-министр.

Выступление Зурабишвили в Тбилиси

Сегодня на проспекте Руставели в центре Тбилиси состоится очередной митинг грузинской оппозиции. Зурабишвили должна выступить там. Оппозиционный политик Гига Лемонджава сообщил, что МВД Грузии конфисковало трейлер с оборудованием и сценой для акции.

Как передает портал Publica, в воскресенье днем Зурабишвили выступила у президентского Дворца Орбелиани в центре Тбилиси. Изначально сотрудники безопасности мэрии Тбилиси не пускали Зурабишвили, но она пробилась через кордон и поднялась на сцену рождественского городка, который традиционно там устраивают. "Это место наше, эта сцена наша, и ее невозможно арестовать", - сказала она.

Отказ Зурабишвили уходить с поста

С 2017 года Грузия переходит на модель парламентской демократии, в которой президент исполняет лишь представительские и церемониальные функции. Зурабишвили стала президентом в декабре 2018 года. Она последняя на этой должности, кто победил на всеобщих выборах. По новым правилам, теперь президента выбирают 300 членов Коллегии выборщиков, состоящей из депутатов парламента и делегатов от регионов. 14 декабря они назначили на эту должность Михаила Кавелашвили.

Действующая президент и грузинская оппозиция не признают его легитимность, так как считают октябрьские выборы в парламент сфальсифицированными. Зурабишвили отказывается покидать пост и выезжать из Дворца Орбелиани.

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