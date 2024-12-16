Литва вслед за Эстонией расширила санкции против Грузии

Литва внесла в черный список еще 17 официальный лиц Грузии, ответственных за подавление протестов. В их числе - премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Вслед за Эстонией власти Литвы расширили санкции против руководства Грузии на фоне продолжающихся в этой стране проевропейских демонстраций и жестких действий силовиков в отношении протестующих. Штрафные меры введены в отношении еще 17 лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии, заявил МИД Литвы в понедельник, 16 декабря.

Санкции введены против премьера Кобахидзе

В числе прочих в черный список внесен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Ему, как и другим фигурантам списка, запрещен въезд в Литву.

Эстония в свою очередь ввела санкции против 14 ведущих политиков Грузии. Власти в Таллинне и Вильнюсе призвали другие страны ЕС последовать их примеру. Ранее три балтийских государства внесли в штрафной список 11 грузинских официальных лиц.

В Тбилиси не планируют ответных санкций

В свою очередь правительство Грузии обвинило власти балтийских стран в том, что они действуют "по диктату иностранных администраций" и "не смогли избавиться от советского менталитета". Вместе с тем в Тбилиси не планируют вводить ответные санкции. "Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг", - указало правительство Грузии.

На фоне продолжающихся протестов в Грузии против предполагаемой фальсификации результатов парламентских выборов о введении санкций заявили уже ряд стран, в частности, Украина и США.

Евроинтеграция Грузии приостановлена

Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но после того, как в стране был принят "закон об иноагентах", процесс присоединения к ЕС был приостановлен. США указали на нарушения прав человека в Грузии ввели визовые ограничения против десятков граждан этой страны. На фоне нынешних протестов в Грузии Вашингтон объявил о подготовке дополнительных санкций.

Внутриполитическая обстановка в Грузии резко обострилась после досрочных парламентских выборов в конце октября, на которых победу, согласно официальным данным, вновь одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили не признали результатов голосования. Они назвали их сфальсифицированными и потребовали перевыборов.

Через месяц премьер-министр Кобахидзе объявил о заморозке переговоров о вступлении Грузии в ЕС до конца 2028 года и об отказе от европейской финансовой помощи. Все это время в стране не прекращаются протестные акции, которые сопровождаются столкновениями с силовиками.