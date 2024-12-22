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Зурабишвили: Остаюсь президентом и главнокомандующим Грузии

Александра Иванова
22 декабря 2024 г.

"Пусть никто не подумает, что я не президент всех - я есть и буду", - заявила Саломе Зурабишвили, выступая на протестной акции в Тбилиси. Она дала правительству неделю для назначения новых парламентских выборов.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили на протестах в Тбилиси, 14 декабря 2024 года
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на протестах в ТбилисиФото: Mirian Meladze/Anadolu/picture alliance

"Я остаюсь верна стране, конституции, перед которой я принесла присягу 6 лет назад. Эта конституция, которая была растоптана, но выстояла, как стоит Грузия. Я могу только продолжать и быть верной ей", - с таким заявлением выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили в воскресенье, 22 декабря, на митинге, который прошел в новогодней деревне на площади Орбелиани, у резиденции главы государства. 

"Я буду верна армии Грузии и ветеранам, которые пришли сюда сегодня. Кроме того, армия, которая защищает Грузию, которая сама лояльна к партнерам, которые создали, оснастили, укрепили грузинскую армию. Я есть и буду ее верховным главнокомандующим. Я есть и буду верна этим людям, которые стоят здесь, но не только этим людям, которые стоят здесь; пусть никто не подумает, что я не президент всех - я есть и буду", - цитирует ее  слова онлайн-издание "Грузия Online".

Как передает корреспондент DW в Тбилиси, во время выступления Зурабишвили на этом митинге у ее микрофона пропал звук. В связи с этим она пообещала, что запишет свое полное обращение к грузинскому народу из дворца президента 23 декабря.

Зурабишвили дала неделю для назначения новых выборов в парламент

Кроме прочего, Саломе Зурабишвили повторила требование о назначении новых парламентских выборов. Выборы, состоявшиеся в Грузии в конце октября и принесшие, по официальным данным, победу правящей партии "Грузинская мечта", она не считает легитимными.

Как подчеркнула политик на митинге 22 декабря, дата голосования на новых выборах должна быть назначена в течение недели - до 29 декабря. В этот день истекают полномочия Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии и должна быть проведена инаугурация ее приемника - экс-футболиста Михаила Кавелашвили, назначенного главой государства не в результате прямого голосования, а по решению коллегии выборщиков.

Ранее в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что 29 декабря Саломе Зурабишвили придется уйти со своего поста. Если она откажется в этот день добровольно покинуть президентский дворец, ей грозит тюремное заключение, предупредил он.

Политический кризис в Грузии

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Как объявил ЦИК, победу с результатом в 54% голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция отказалась признать официальные результаты голосования и призвала к протестам, указав на многочисленные нарушения. Полиция неоднократно разгоняла митингующих.

28 ноября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил об отказе до 2028 года от переговоров о вступлении Грузии в ЕС. После этого акции протеста стали еще более массовыми.

Евросоюз и США осудили решение правящей партии и резко сократили сотрудничество с Грузией. Оппозиция призвала ЕС не признавать легитимность правительства "Грузинской мечты".

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Сообщение грузинского онлайн-издания apsny.ge о выступлении президента Грузии Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции

Зурабишвили: Я остаюсь верна Конституции, остаюсь главнокомандующим ВС и президентом Грузии
www.apsny.ge