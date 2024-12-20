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ЕК предложила отменить безвиз для грузинских чиновников

Ксения Польская Брюссель
20 декабря 2024 г.

Отменить безвиз для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии решил Совет ЕС по иностранным делам, а 4 дня спустя Еврокомиссия уже подготовила предложение. Теперь Совет ЕС должен его принять.

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Флаги ЕС перед зданием Еврокомиссии
Флаги ЕС перед зданием ЕврокомиссииФото: Cornelius Poppe/NTB/picture alliance

Приостановить действие части соглашения между ЕС и Грузией об упрощении выдачи виз предложила в пятницу, 20 декабря, Европейская комиссия. Этому предложению предшествовало политическое решение Совета ЕС по иностранным делам 16 декабря о введении визовых ограничений для грузинских дипломатов и правительственных чиновников за репрессии против оппозиционных демонстрантов.

Отмена безвиза для обладателей дипломатических и служебных паспортов Грузии - это символический шаг, подчеркнула тогда глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас, заверив, что глав МИД стран Евросоюза есть желание продолжать работать в этом направлении, чтобы "сделать больше".

Теперь Совет ЕС должен одобрить предложение Еврокомиссии. После этого грузинским дипломатам, официальным лицам и членам их семей, имеющим дипломатические и официальные паспорта, потребуется виза для поездок в Евросоюз на короткий срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Визовые льготы, такие как сокращение времени подачи заявления, более низкие визовые сборы и меньшее количество подтверждающих документов, также больше не будут применяться к грузинским владельцам дипломатических и официальных паспортов, сказано на сайте Еврокомиссии. "Граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, продолжат пользоваться визовыми послаблениями при краткосрочных поездках в ЕС", - заверили в Брюсселе.

Предложение Еврокомиссии - это ответ на жестокие репрессии грузинских властей против мирных демонстрантов, политиков и независимых СМИ, начавшиеся после того, как 28 ноября официальный Тбилиси объявил, что не будет добиваться открытия переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

 

Xenia Polska
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