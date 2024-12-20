Генсек СЕ: Тбилиси обещает изменить закон об иновлиянии

Генсек Совета Европы Ален Берсе рассказал на пресс-конференции о встречах с представителями властей и оппозиции Грузии. По его словам, для изменения закона об иностранном влиянии создадут международную рабочую группу.

Грузинские власти пообещали внести правки в закон об иностранном влиянии. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси в пятницу, 20 декабря, заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, завершая визит в страну. По его словам, для изменения закона будет создана международная рабочая группа.

Берсе отметил, что этот процесс может затронуть и другие законы Грузии, касающиеся равенства, мер по борьбе с дискриминацией, избирательного права и пенитенциарной системы. Он также выразил обеспокоенность по поводу закона "против пропаганды ЛГБТ", заявив, что он несовместим с европейскими стандартами.

"Членство в Совете Европы связано с определенными обязательствами. Совет Европы - это не клуб для отдыха, это не спа. Это организация, посвященная демократии, верховенству права и правам человека. И конкретно это означает соблюдение всех текстов, которые мы разработали вместе. Прежде всего это Европейская конвенция по правам человека. Эта конвенция накладывает множество обязательств, так же как и все другие тексты, которые Грузия как государство-член подписала и ратифицировала. Совершенно ясно, что мы ожидаем полного сотрудничества по всем этим вопросам. На данный момент у меня есть уверенность, что такое сотрудничество будет", - сказал Берсе корреспонденту DW.

В ходе своего трехдневного визита, генсек Совета Европы встретился с членами правительства, в том числе провел две встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, создателем правящей партии "Грузинская мечта" и ее почетным председателем миллиардером Бидзиной Иванишвили, представителями оппозиции, гражданского общества и омбудсменом.

Берсе также прокомментировал силовые разгоны протестов в Тбилиси, которые сопровождались избиениями протестующих и журналистов. Он сообщил, что этими случаями занимается комиссия Комитета против пыток. Результаты их работы должны быть представлены в ближайшее время. Генеральный секретарь СЕ отметил, что грузинские власти согласились отпустить демонстрантов, задержанных по административным статьям.

"Во время встречи с властями я совершенно ясно дал понять, что основные права - свобода слова, СМИ и собраний - должны быть полностью защищены, и любые нарушения, особенно в отношении журналистов и протестующих, неприемлемы", - сказал Анри Берсе на пресс-конференции. Он выразил готовность содействовать диалогу между властями и гражданским обществом Грузии, но отметил, что ответственность за восстановление и укрепление демократии лежит на грузинском народе и местных институтах.

Реакция в Грузии

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, прокомментировавшего встречу с генеральным секретарем Совета Европы, Берсе пояснили, что максимальный срок административного ареста в Грузии составляет 15 дней, поэтому все задержанные будут освобождены к концу декабря, за исключением 30 человек, которым инкриминируют уголовные преступления.

Результаты встреч с Берсе грузинский премьер оценил, как "продуктивные" и "интересные". Он заявил, что власти Грузии готовы к совместной работе с Советом Европы.

В "Грузинской мечте" настаивают на том, что официальные встречи с главой Совета Европы "положили конец спекуляциям относительно законности" нового правительства Грузии, которое оспаривают лидеры оппозиции.

"Конечно, приезд гостя такого уровня крайне важен для обсуждения вопросов, которые касаются не только Грузии, но и региона и мира", - заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский.

У оппозиции претензии к генсеку Совета Европы

Некоторые лидеры оппозиции, такие как Ника Мелиа, Ника Гварамия и Элене Хоштария отказались от встреч с Анри Берсе. К примеру, в "Коалиции за перемены" считают, что визит в Грузию генерального секретаря СЕ используется правящей партией в целях "пропаганды и дезинформации". В движении также недовольны тем, что Берсе в ходе поездки не посещал политзаключенных.