ZOiS: Новые мигранты из РФ - весьма неоднородное сообщество

Немецкие социологи из института ZOiS, опросившие в пяти странах россиян, покинувших РФ после ее вторжения в Украину, выявили серьезные различия в политических взглядах новых мигрантов.

Из примерно 800-900 тысяч российских граждан, уехавших из России в течение нескольких месяцев после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года, около 650 тысяч, по оценкам экспертов, сейчас остаются за границей. Это довольно подвижная группа - некоторые уже покинули первоначальную страну пребывания, другие еще не решили, как долго останутся за границей, где условия пребывания порой сложны.

В новом докладе берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, ZOiS), подготовленном Феликсом Кравацеком (Félix Krawatzek) и Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse), рассматриваются политические взгляды новых российских мигрантов, проживающих в пяти наиболее частых странах их пребывания: Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Турции.

Исследование основано на личных интервью с 4300 покинувшими страну - как после февраля 2022 года, так и ранее - россиянами (примерно по 1000 респондентов в Армении, Грузии и Турции и почти по 600 - в Кыргызстане и Казахстане), проведенных летом 2023 года. Об основным его выводах - у DW.

Новые эмигранты из РФ - политически весьма неоднородная группа

Авторы доклада пишут, что существует тенденция "рассматривать новых эмигрантов из России как потенциальную оппозицию в изгнании". На самом деле некоторые из них действительно занимаются оппозиционной или антивоенной деятельностью, другие открыто поддерживают Кремль, а многие предпочитают молчать. И если значительную часть тех, кто покинул РФ сразу после ее вторжения в Украину, безусловно, можно отнести к категории противников войны и Кремля, то к последующим волнам миграции это относится в гораздо меньшей степени, утверждают сотрудники ZOiS. По их словам, пока неясно, останутся ли более оппозиционно настроенные российские мигранты политически активными и за границей.

Феликс Кравацек Фото: Annette Riedl

Новые мигранты, как сказано в докладе, представляют собой весьма неоднородное сообщество как в целом, так и в каждой отдельной принимающей стране. Как подчеркивает Феликс Кравацек, их "не следует рассматривать как единую группу, особенно в смысле большого исхода либералов (из России - Ред.)". Исследование выявило "широчайший диапазон политических взглядов и социально-экономических характеристик новых мигрантов", а также большие отличия в оценках ими войны РФ с Украиной.

Учитывая такое разнообразие, "представляется маловероятным, что мигранты объединятся вокруг новой всеобъемлющей идеи, объединяющей русских за рубежом", полагают в ZOiS. Однако не исключают, что может возникнуть общее чувство идентичности, связанное с конкретными местами проживания и опытом. При этом разные страны, по-видимому, привлекают разные группы российских мигрантов - с заметными различиями в возрасте, уровне образования, сфере занятости и предыдущем месте жительства.

Армения: благоприятные условия для политических акций против Кремля

Так, оказалось, что на Грузию и Армению приходится большая доля молодых и образованных мигрантов, многие из которых приехали из Санкт-Петербурга и Москвы и заняты в IT-сфере. Значительное их число имеют оппозиционные взгляды и ранее участвовали в акциях протеста в России.

В центре Еревана Фото: picture alliance / VisualEyze

В Армении - там, по официальным данным, около 100 тысяч россиян - большинство респондентов считают, что российские граждане и за рубежом должны протестовать против своих властей. У опрошенных здесь чувство ответственности за политическое будущее РФ (более трети указали на него) сильнее, чем у мигрантов в других странах, где проходило исследование. Кроме того, отмечается в докладе, Ереван в настоящее время "предлагает сравнительно более благоприятные условия для политических акций, направленных против России".

В целом у россиян, недавно обосновавшихся в Армении, "есть много предпосылок для политической мобилизации", но ее перспективы, скорее всего, будут зависеть от геополитического позиционирования Еревана.

Грузия: демобилизующий социально-политический контекст

В Грузии (проживает 74 тысяч россиян) большинство опрошенных ZOiS также, как и в Армении, негативно относятся к российскому президенту и армии. Осевшие тут российские мигранты тоже сильно политизированы. У них нет сомнений относительно того, кто несет ответственность за войну России с Украиной: две трети винят РФ - независимо от того, прибыли ли они в Грузию до или после февраля 2022 года.

Как указывается в докладе, при принятии решения о том, оставаться ли политически активным, для мигрантов очень важна среда. Однако "социальный и политический контекст в Грузии, где к русским относятся с подозрением", особенно молодежь, ограничивает их возможности для политических акций. По иронии судьбы, хотя многие мигранты из России разделяют "антироссийские настроения, преобладающие в грузинском обществе, взаимное отчуждение делает какие-либо совместные действия маловероятными".

Сейчас, пишут немецкие социологи, "атмосфера в стране, похоже, оказывает демобилизующее воздействие" на российских мигрантов - некоторые местные жители также возмущены тем, что новые мигранты способствуют росту инфляции. Вполне возможно, что "опыт враждебности или дискриминации может также мобилизовать общую групповую идентичность, но на данный момент мало признаков такого типа политизации".

Поэтому кажется более вероятным, что "уровень политизации новых российских мигрантов в Грузии снизится, поскольку они будут искать аполитичную нишу или рассматривать возможность переезда", прогнозируют в ZOiS.

Турция: страна россиян-мигрантов с самыми разными взглядами

На начало 2024 года около 180 тысяч российских граждан имели вид на жительство в Турции. Разнообразие политических взглядов среди новых русских мигрантов в этой стране поражает, однако существует ярко выраженная прокремлевская тенденция, пишут немецкие социологи. Мнения местных респондентов при ответе на вопрос, кто несет ответственность за начало войны в Украине, разделились.

Около 40% - в основном самые молодые (18–24 лет) и те, кто прибыл после февраля 2022 года - возлагают вину на Россию. Около 60%, в основном лица в возрасте 35 лет и старше, винят США, Украину и западные институты (НАТО, ЕС). При этом значительная часть опрошенных весьма благосклонно относится к президенту РФ и российской армии и негативно - к западным институтам, пишут эксперты ZOiS.

По их оценке, "репрессивный политический контекст в Турции, безусловно, не способствует политической мобилизации или чувству политической ответственности иммигрантов за события в России и Украине". Когда их спрашивают об этом, российские граждане в Турции, "обычно заявляют, что они не чувствуют ответственности за политическое будущее РФ" (более половины). Подавляющее большинство респондентов считают, что россияне за рубежом не должны протестовать против войны.

Казахстан: мигранты хотят иметь как можно меньше общего с войной

Выборка в Казахстане (там около 100 тысяч новых эмигрантов из РФ) включает выходцев в основном из крупных провинциальных городов, в среднем с более низким уровнем образования и, как правило, работающих в строительстве и торговле. Большинство из прибывших туда россиян, похоже, "по политическим взглядам не отличаются от основной массы российского общества".

Россияне в очереди на регистрацию в Казахстане, сентябрь 2022 года Фото: Denis Spiridonov/AP/picture alliance

Как сказано в докладе, мнения респондентов о российском президенте и армии довольно позитивны, в то время как украинского президента или западные институты, такие как НАТО или ЕС, они видят в более негативном свете. Вина за войну возлагается больше на США и Украину, чем на Россию.

"Они социализировались в российском государственном нарративе и хотят иметь как можно меньше общего с войной. Явное большинство не чувствует ответственности за политическое будущее России, и около двух третей не видят необходимости для россиян за рубежом протестовать", - констатируют в ZOiS.

Кыргызстан: страна самых молодых россиян-мигрантов

170 тысяч российских граждан зарегистрировались в Кыргызстане только за первые девять месяцев 2022 года. Профиль опрошенных ZOiS в Кыргызстане очень разнообразен, с очень высокой долей занятых в IT-секторе. Респонденты в этой стране оказались одними из самых молодых в среднем из пяти стран. "По-видимому, они достаточно политизированы, большинство из них сообщили о своем опыте участия в протестах дома и утверждают, что следили за событиями войны против Украины, по крайней мере изначально", - говорят немецкие социологи.

Памятник Манасу в центре Бишкека Фото: Daniela-Natalie Posdnjakov/DW

И находят маловероятным, что политический интерес мигрантов "найдет выход в медиапространстве, где киргизские СМИ подвергаются сильному воздействию российской пропаганды, а российские СМИ также пользуются репутационным преимуществом перед западными". Отвечая на вопрос, кого они винят в войне, около половины опрошенных в Кыргызстане назвали Россию, около 20% - США, почти 15% - Украину, а 15% не ответили на вопрос, "возможно, из-за страха или неуверенности".

Авторы доклада подчеркивают важность своих выводов с точки зрения поддержки политической оппозиции за пределами России. По их оценке, "как старые, так и новые российские мигранты остаются главной мишенью кремлевской пропаганды и многие из них по-прежнему погружены в российскую медиасреду". В таких условиях было бы разумно "вкладывать больше средств в альтернативные русскоязычные СМИ и поддерживать усилия по налаживанию связей между мигрантами (из России. - Ред.) в разных странах", подвела итог Гвендолин Зассе.