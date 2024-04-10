  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
Права человекаАрмения

Военная полиция РФ похитила российского дезертира в Армении

Александр Дельфинов
10 апреля 2024 г.

Гражданин РФ Анатолий Щетинин, дезертировавший из российской армии, был похищен в Гюмри на выходе из консульства РФ, сообщили армянские правозащитники. Это уже второй такой случай.

https://p.dw.com/p/4eb3I
Мужчина в наручниках
Задержанный в наручниках (фото из архива)Фото: Wavebreak Media LTD/IMAGO

В Армении сотрудниками военной полиции РФ был похищен российский дезертир Анатолий Щетинин, сообщается во вторник, 9 апреля, на сайте армянской правозащитной организации "Хельсинкская гражданская ассамблея - Ванадзор" (ХГА-В). Как уточняется в сообщении, гражданин РФ был незаконно задержан в городе Гюмри и вывезен на территорию 102-й российской военной базы, где подготавливают его отправку в Россию самолетом.

Правозащитники подчеркивают, что это очередное похищение человека на территории Армении сотрудниками российских правоохранительных органов, которые действуют, нарушая армянское законодательство. Они обращаются к гспасибо!енеральной прокуратуре Армении и министерству внутренних дел с просьбой принять меры и освободить Щетинина Анатолия Николаевича, а также привлечь его похитителей к ответственности.

Как пишет "Агентство.Новости" со ссылкой на главу ХГА-В Артура Сакунца, Щетинин приехал в Гюмри, где посетил консульство РФ, но на выходе был завачен российской военной полицией, его посадили в машину и увезли на военную базу. Из автомобиля он успел сообщить о похищении своей знакомой, которая и обратилась к армянским правозащитникам. По словам Сакунца, у них есть телефонные номера Щетинина и его знакомой, но оба они не отвечают на звонки. Армянские чиновники на обращение правозащитников пока не ответили.

Похищение российского уклониста Дмитрия Сертакова

Ранее, в декабре, в Армении был похищен российской военной полицией бывший контрактник, гражданин РФ Дмитрий Сетраков, уклонившийся от войны против Украины. Его также доставили на территорию российской военной базы в Гюмри. О похищении Сертакова рассказал в интервью армянской службе "Радио Свобода" Артур Сакунц. Сетраков был контрактником в России, но после нападения РФ на Украину переехал в Армению. Сакунц узнал о его задержании от российских правозащитников, к ним обратилась жена россиянина.

До этих инцидентов россиян, обвиненных в дезертирстве или уклонении от службы в армии, также задерживали в Армении, но это делали местные полицейские, и задержанных отпускали через несколько часов.

Смотрите также:

Почему Берлин отказывает уклонистам из РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Заявление на предоставление убежища в ФРГ

Кавказский транзит: как российским дезертирам попасть в Германию

Кавказский транзит: как российским дезертирам попасть в Германию

В ожидании возможности въехать в Германию, чтобы начать в ней новую жизнь, российские дезертиры проводят много месяцев в "транзитных" странах. DW рассказывает истории нескольких из них.
Политика8 марта 2024 г.
Силуэт мужчины с чемоданом

Убежище в ЕС для уклонистов из РФ: задача со многими неизвестными

Убежище в ЕС для уклонистов из РФ: задача со многими неизвестными

В ЕС спорят о предоставлении убежища россиянам, отказавшимся от службы в армии. Общего подхода к ним в Евросоюзе нет, а официальное число успешных ходатайств об убежище мизерно.
Политика16 августа 2023 г.
Указатель в сторону берлинского ведомства по делам беженцев

Уклонисты из РФ в Германии. Немецкий политолог - об их шансах на убежище

Уклонисты из РФ в Германии. Немецкий политолог - об их шансах на убежище

Политолог из фонда Эберта Алекс Юсупов объяснил в "DW Новости шоу", что происходит с российскими уклонистами от мобилизации, попросившими политическое убежище в ФРГ, и каковы их шансы на его получение.
Миграция26 мая 2023 г.
Показать еще