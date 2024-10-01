Die Zeit: Шольц намерен позвонить Путину

Олаф Шольц рассматривает возможность телефонной беседы с Владимиром Путиным в преддверии саммита G20 в Бразилии, пишет Die Zeit. Канцлер ФРГ и президент РФ не разговаривали напрямую уже два года.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) рассматривает возможность телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Die Zeit во вторник, 1 октября, со ссылкой на неназванные источники в правительстве Германии. Провести эту беседу планируется в преддверии саммита "большой двадцатки" (G20) в Бразилии в ноябре, но Берлин пока не обращался к Москве с соответствующим официальным запросом, сообщает издание.

Если разговор состоится, Шольц первым из лидеров стран, поддерживающих Украину, возобновит прямой контакт с Путиным. Последняя телефонная беседа канцлера ФРГ с российским президентом состоялась в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тоже последний раз напрямую разговаривали с Путиным в 2022 году.

Шольц: В Украине нужен справедливый мир

Риторика канцлера ФРГ в последнее время все больше смещается в сторону поиска дипломатических вариантов урегулирования войны в Украине. Так, 24 сентября в очередном выпуске своего подкаста Kanzler Kompakt Олаф Шольц заявил: многие немцы ожидают, "что все дипломатические средства будут задействованы для достижения справедливого мира". "Сейчас для этого настало время", - сказал Шольц.

"Абсолютное большинство людей в Германии считают правильным помочь Украине в защите от бомбардировок, ракетных и артиллерийских атак, и одновременно с этим не хочет, чтобы Германия стала воюющей стороной", - констатировал канцлер. По утверждению Шольца, в своей политике он опирается именно на эти суждения "обычных людей с обычными желаниями".

В проект бюджета на 2025 год правительство ФРГ заложило на помощь Киеву вполовину меньше средств, чем прежде - только 4 млрд евро. Немецкое правительство исходит из того, что на помощь Украине потребуется меньше бюджетных средств благодаря передаче Киеву процентов от замороженных активов РФ. К тому же G7 выделит Украине кредит в 50 млрд долларов, под залог тех же российских активов.

В середине октября в Германии пройдет очередное заседание международной контактной группы по военной помощи Украине в формате "Рамштайн".

Ядерные угрозы Путина

В конце сентября Владимир Путин фактически пригрозил, что Россия может применить ядерное оружие в случае массированных ударов с воздуха по территории страны. Он также предупредил, что любое нападение на Россию, осуществляемое при поддержке ядерного государства, может быть расценено как совместная агрессия против РФ. Евросоюз и США осудили ядерные угрозы Путина, назвав их крайне безответственными. Китай и Бразилия предостерегли от применения ЯО.

Кроме того, 30 сентября на рассмотрении Госдумы РФ был внесен проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, согласно которому расходы по статье "Национальная оборона" должны будут возрасти до 13,5 трлн руб., что эквивалентно 6,31% российского ВВП. В 2024 году военные расходы РФ уже превысили 10,7 трлн руб., впервые превзойдя траты по статье "Социальная политика", к которой относятся выплаты пенсий и пособий.